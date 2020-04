Diputados convocaría a Santiago Cafiero para que dé su primer informe de gestión

Por: Laura Serra

En medio de la parálisis generalizada por la pandemia del coronavirus, la Cámara de Diputados busca mostrarse activa y prepara, para los próximos días, una sesión virtual con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el recinto. El funcionario sería convocado para dar su informe mensual, tal como dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional. Sería su primera exposición ante la Cámara baja desde que asumió el cargo, el 10 de diciembre pasado.

La presencia de Cafiero en el recinto fue solicitada por los jefes de bloque de la oposición durante la última videoconferencia que compartieron con Sergio Massa, presidente de la Cámara baja.

Todavía no está definida la modalidad de la sesión: en principio, se trabaja en la idea de una sesión presencial en el recinto en la que solo participen el jefe de Gabinete y los presidentes de los distintos bloques, que le trasladarían al funcionario las preguntas de las respectivas bancadas.

La sesión sería televisada y compartida por videoconferencia, con lo que se evitaría que se aglomeren en el recinto los 257 legisladores que integran el cuerpo.

A diferencia del Senado, presidido por Cristina Kirchner, la Cámara de Diputados no paralizó del todo su actividad parlamentaria. Anteayer se realizó la primera experiencia de una reunión de comisión “virtual” en la que participaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, apostado en su despacho, y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, que le formularon sus preguntas desde sus domicilios.

El debut fue exitoso, por lo que hoy se repetirá la experiencia con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la Comisión de Salud Pública y Acción Social.

Por ahora no está prevista la posibilidad de realizar una sesión en el recinto por las dificultades técnicas y de accesibilidad por parte de aquellos diputados que viven en el interior, en medio de las medidas fijadas por el Gobierno para el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo, el mayor obstáculo no son estas complejidades operativas sino la renuencia del Senado a sesionar, admiten en la Cámara baja. Si uno de los cuerpos del Congreso no funciona, las leyes no pueden sancionarse. En la Cámara alta la actividad era prácticamente nula hasta ayer, una decisión que es atribuida a Cristina Kirchner.

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, le envió anteayer una nota a la vicepresidenta para solicitar que se pongan en marcha las comisiones por videoconferencia, tal como sucede en la Cámara de Diputados. Ayer, la Comisión de Trabajo del Senado realizó su primera sesión virtual, como preparativo para recibir hoy al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. (La Nación)