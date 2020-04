Para Alberto Fernández los empresarios son malandras y los malandras son “ejemplares” e “inmensos”

11:10 – El miércoles el presidente Alberto Fernández tuvo (entre otros incalificables deslices) la osadía de repetir “Volvimos y somos mejores”. Ese bocadillo intragable lo deslizó en medio de una increíble cataratas de elogios hacia Hugo Moyano, en la tercera “inauguración” del Santorio Antártida, atravesado por la corrupción e investigado por lavado de dinero.

El miércoles el presidente Alberto Fernández, no solo demostró que no vovlieron mejores, sino que reafirmó la teoría de que son iguales y vinieron por todo. El mandatario quien hasta ayer guardaba cierta distancia del cinturón gástrico que le había puesto al kirchnerismo para no mezclarse con los peor de la década perdida, salió del closet político, figura sin connotaciones sexuales sino más bien como metáfora del hombre K que simuló ser la oveja negra del rebaño y eligió el 1º de abril para demostrarle a su electorado distraído que siempre se puede simular ser mejor, pero finalmente, lo peor de cada uno nunca se puede postergar indifinidamente.

Al mismo momento en que llamaba a los empresarios “miserables”, entronizaba la figura de Moyano a la categoría de héroe, al recubrirlo de adjetivos increíbles como “el sindicalista ejemplar” y otros calificativos más increíbles aún como el de ser “inmenso” al punto de invitar a los hijos del lider camionero, a parecerse a su padre.

Entre la puesta en escena del miércoles y la apertura casi indiscriminada de la cuarentena por presiones económicas, junto a la falta de planificación para distribuir los recursos entre la población de mayor impacto, como son los abuelos que hoy hacen colas de varias cuadras en los bancos para cobrar las míseras jubilaciones, arriesgando la vida de todos ellos, el presidente Alberto Fernández ha caído significativamente entre la calificación de la gente. Ya nadie infiere que hay un “lider” en la emergencia, por más que haya consultoras pagas por el gobierno para revalorizar la imagen del presidente para elevarla a la categoría de Estadista.

Solo basta escuchar y leer al periodista peruano Jaime Bayly para encontrar la verdad de lo que ocurre con Fernández en la imagen que de él tienen fronteras afuera.

Hoy para Alberto, Moyano es un ejemplo y los empresarios los miserables. CFK le dicta la partitura detrás de los cortinados y como si eso fuera poco, el presidente recibe “los concejos” de otro armador de la desgracias argentina: Eduardo Duhalde. Está claro que Alberto Fernández se encuentra en una encrucijada. Entre su inutilidad, la falta de decisión, los hilos que le asoman detrás del saco y sus mentiras permanentes, el mandatario hoy transita el camino del clásico derrumbe de su imagen, la poca que pudo construir simulando ser alguien distinto a lo establecido.

“Volvimos y somos mejores”, dijo el presidente, mientras se mostraba junto a Hugo Moyano. En ese preciso momento, comenzaron a restarse las simpatías por los poco bueno que había hecho hasta ayer en materia política, cuando (también mintiendo) prometió trabajar para cerrar la grieta. Un fiasco político más, al cual la Argentina está (lamentablemente) acostumbrada, porque vivimos en un permanente deja vú. (Agencia OPI Santa Cruz)