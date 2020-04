Petroleros y el gobierno enfrentados por el coronavirus y mezclados con el resabio político que dejaron las elecciones K

16:30 – (Por: Rubén Lasagno) – En Santa Cruz hay una realidad que no se puede soslayar: el Ministerio de Salud a cargo de Nadalich no sabe instrumentar las contingencias, ni cuenta con los medios ni el conocimiento para enfrentar una pandemia (igual que a nivel nacional) y está claro que en Santa Cruz no se conocen más casos positivos ni posibles infectados, porque no se hacen mayor cantidad de test. Es decir, las cifras que se informan oficialmente están lejos de la verdad y probablemente por eso mismo, el gobierno sigue recortando la información pública que le llega a la gente, a través de sus partes de prensa.

El Ministerio de Salud de Santa Cruz no tiene ni las competencias ni un plan de contingencia para un caso que desborda a cualquier sistema sanitario y más aún si éste se encuentra en las condiciones paupérrimas como el provincial (aún sin el coronavirus como enemigo). Sin embargo, todo el tema de contagio que estalló en el paraje Las Horquetas y se conoció en los últimos días, generando cierto pánico y mucha protesta por parte del Sindicato Petrolero Privado de Santa Cruz, está bordeado por un tufillo político que no se puede disimular y quienes hablan en nombre del gremio (excepto su titular) dejan muchas dudas sobre las verdaderas intenciones y el énfasis puesto por el sindicato para atacar la figura del Ministro Nadalich y al gobierno provincial en su conjunto y aparecer (como en los mejores tiempos de campaña de Vidal) proactivos, pero a destiempo.

En Horquetas comen y pernoctan petroleros de los yacimientos cercanos. Allí un petrolero de Neuquén portador del virus estuvo en contacto con compañeros y los propietarios del Hostal Vicente Bull y su esposa Isolda Benítez, lo cual terminó con un verdadero desastre, entre ellos la señora, inmunoderpimida por tratamiento oncológico se contagió y está en terapia intensiva. Pero el Ministerio, desatento y sobrepasado por el problema, no ha tenido el mínimo reflejo para abortar un contagio masivo debido al foco infeccioso en el cual se transformó las Horquetas, donde diariamente concurren y transitan petroleros quienes han estado en contacto con otros que o están contagiados o a los cuales contagian.

El sindicato emitió un comunicado donde atacó frontalmente al Ministro, no sin razón y a partir de allí las redes sociales fueron saturadas de mensajes de voz y mensajes de textos de distintas personas, algunos presuntamente petroleros, donde cuentan historias de todo tipo y color pero todas sin excepción con un propósito: cargar contra el gobierno provincial por la desatención y la falta de medidas sanitarias.

Ahora bien, nadie habla ni dice por qué Claudio Vidal (Secretario General) no aparece personalmente (como aparecía en campaña por cualquier motivo nimio) atacando como Secretario General al gobierno provincial por su inoperancia, como correspondería en esta situación (un ejemplo en este sentido es la ADOSAC). Y tal vez no lo haga por la corresponsabilidad que le cabe, dado que el sindicato y las empresas no adoptaron ninguna medida preventiva, desde el mismo momento en que se conocieron los detalles de la pandemia, el peligro del virus y las características de la actividad petrolera, donde el tránsito de personal, el recambio de turnos y especialmente como en este caso, la estadía de petroleros en un hostal con circulación de gente a toda hora del día, podría generar un grave problema entre el personal expuesto y éstos a su vez convertirse en vectores del virus hacia adentro y afuera de los propios yacimientos, como lamentablemente ocurrió. El sindicato dejó todo en manos del Estado y ahora lo acusa de incompetencia. Otro error grave de Vidal, no saber a qué tipo de gobierno se alió después del 2015 cuando se declaró krichnerista.

Vidal en todo el tiempo de campaña política ha gastado millones de pesos en aparecer como un candidatos solidario, proactivo, inquieto, comprando edificios, abriendo escuelas, asistiendo en la salud al sector con medicina calificada y no ahorró autoelogios para demostrar lo que se puede hacer desde una administración sindical, como forma de interesar al electorado en su propuesta política e inculcarle por elevación el mensaje de que si era gobernador, haría lo mismo, pero para todos los santacruceños. Ese fue el mensaje liminar que precedía su acción política.

Sin embargo nada hizo cuando realmente su esfuerzo fue requerido para aplicar recetas preventivas de contagio entre sus afiliados. Nada hizo para ganarle de mano al gobierno, reunirse con las empresas petroleras y armar su propio “gabinete de crisis” o “unidades sanitarias de emergencia” y colocar en cada yacimiento un equipo de salud (que podría ser de empresa/sindicato) para testear al personal y aislarlo en caso de síntomas y trabajar con las autoridades de Salud para aliviar al sector de salud pública; controlar y pedir la colaboración del estado provincial para salvaguardar aquellos lugares donde el personal petrolero pernocta o vive, fuera del horario de trabajo y realizar un seguimiento sanitario de todos y cada uno de quienes suben y bajan de los yacimientos, como forma de encapsular el riesgo de contagio y minimizar la posibilidad de que cada trabajar que salga de una locación, se transforme en un vector del virus, como pasa actualmente y pasó con el trabajador que el día 20 estuvo en Horquetas, de allí vino a Río Gallegos, de aquí viajó a Buenos Aires de allí a Neuquén y cuando llegó a su destino le dio positivo. Este raid del petrolero infectado multiplicó por 100 o más los contagios y de hecho, es muy probable que la señora Isolda Benítez haya sido contagiada por el trabajador que se alojaba en su hotel.

Es decir, el Sindicato de Petroleros pudo hacer mucho más que lavarse las manos tirándole toda la culpa al gobierno provincial que, de hecho, es absolutamente responsable de no haber advertido esta falencia ni realizar los controles correspondientes. Como entidad gremial, cuyos afiliados están expuestos a todo tipo de contingencias en esta crisis sanitaria, el Secretario General debería haber distraído fondos para aplicar a la prevención, sabiendo anticipadamente que el gobierno de la provincia no solo no tiene medios, sino no tiene el mínimo conocimiento de cómo manejarse en esta acción.

Si Vidal puede pagar custodios que traía de provincia de Buenos Aires, crear escuelas, ayudar a barrios en plena campaña y ufanarse de tener un sistema de salud de excelencia para sus afiliados, tendría que haberlo demostrado en la práctica con lo que ocurre actualmente con el coronavirus. No haberlo hecho, reduce todo su discurso a un mero oportunismo de campaña, ya que en la práctica, cuando debió aplicar los recursos para la prevención en toda su magnitud a fin de cuidar a su gente, no lo hizo a tiempo y hoy despotrica (no sin razón) contra la gobernadora, pidiéndole la renuncia del Dr Nadalich, quien tal vez ya no debería estar en funciones, pero Vidalcomo el intendente Javier Belloni debe saber y reconocer que éste gobierno está al frente de la provincia por obra y gracia de ambos y no por méritos propios.

La situación de Claudio Vidal ante el reclamo que impulsa a través de los trabajadores, sin ponerse al frente para criticar al gobierno y pedir la renuncia del Ministro de forma institucional y a voz en cuello, como hacía en épocas macristas cuando reclamaba por los problemas que tenía con YPF, enciende la sospecha de que atrás de toda esta cuestión que es real pero de responsabilidad compartida, se esconde un pase de factura y mucho más cuando se escucha hablar al diputado de su espacio político, quien a los largo de estos últimos 10 años ha ido moldeando sus discursos según convenga al candidato que sirve (el FPV, el Peronismo, Peralta o ahora Vidal).

Nada es serio en esta coyuntura que vive el sindicato y el gobierno. Los primeros por no haber actuado a tiempo y poniendo los recursos en lo importante y el segundo porque está fuera de tiempo y control. Hoy Las Horquetas “está bloqueada”, dicen desde el Ministerio, “no entra ni sale nadie”. Tarde, el virus ya estuvo allí y se propagó por yacimientos y ciudades. Ese es el sentimiento de culpa que tienen ambos, porque en plena crisis “se les escapó la tortuga” como reza el dicho popular, para graficar que fueron lentos en la acción y tardes en la reacción. (Agencia OPI Santa Cruz)