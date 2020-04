El que nunca trabajó y se enriqueció misteriosamente, quiere gravar con impuestos al que tiene una casa y un auto

(Por: Rubén Lasagno) – Argentina es un país al que la clase política en general la puso cabeza para abajo, pero hay ejemplos que rompen los esquemas y se transforman en verdaderas paradojas, como es el caso del diputado Máximo Kirchner, una persona que no ha conocido el trabajo, al punto que en el casillero “Trabajos anteriores” de la Declaración Jurada, debió dejarlo en blanco por falta de antecedentes laborales y estudios.

Este diputado, hoy por Buenos Aires, ayer por Santa Cruz y en el futuro no se sabe por qué estado o partido… elaboró un proyecto de ley para meterle la mano (otra vez) al bolsillo a la clase media discurseando sobre la necesidad de tocar a los “grandes capitales”, algo recurrente en la clase política nacional la cual no tiene la mínima idea ni imaginación para obtener recursos que no sea metiéndole la mano en el bolsillo al que trabaja y produce, en un país con altos índices de parásitos sociales enquistados en Estado y el Congreso, desde donde se hacen dueños de la vida, la propiedad, el trabajo y el bienestar de los mismos argentinos que los sostienen en sus sitiales de oro y lo peor: sin consecuencia.

Máximo Kirchner, hombre que jamás trabajó ni estudió, como lo consigna su escuálida DDJJ en el aspecto laboral, no en el patrimonial exactamente, tema sobre el cual el legislador no ha explicado cómo hizo para acumular riqueza sin trabajarle un día a nadie, bajo el eufemismo de gravar los grandes grandes capitales pretende aplicar un impuesto a quien supere los 10 millones de pesos de patrimonio. Esos diez millones de pesos, debido ala devaluación escandalosa de los últimos 10 años y particularmente la que habrá en un par de meses más por el trabajo incansable a la cual está expuesta la ex maquinita de Boudou, hace que con un auto y una casa, cualquier habitante del país y más precisamente la clase media, sea afectada por el gravámen y una vez más, esquilmada por la voracidad incansable de la corrupción gubernamental.

También el kirchnerismo aprovechó para pasarle factura política a Macri, inventando el “Impuesto Patria” (otro título propio de la demagogia patológica que sufre el oficialismo) para los que entraron en el blanqueo, pero sin embargo, ninguno de estos científicos del gobierno de Alberto, se les ocurrió hacer una denuncia en contra del gobierno anterior, si es que en realidad hubo un delito.

El proactivo diputado por Buenos Aires, Máximo Kirchner no ha tenido la suficiente sagacidad como para elaborar un proyecto para que los bienes incautados a los corruptos, sean loteados, rematados o vendidos con el fin de juntar una verdadera fortuna para aplicar a la emergencia. No está en los planes del ex santacruceño reformar la ley, pedir la modificación del Código y darle herramientas a los jueces para que hoteles, propiedades, campos, estancias, casas en country o edificios completos comprados en el exterior, los miles de millones de pesos invertidos por Daniel Muñoz (por ejemplo) en Miami, Uruguay, Brasil y España, entre otros destinos, puedan ser vendidos de forma inmediata, para recuperar una parte del PBI que el propio kirchnerismo se robó en la década perdida. Algo así como hicieron recientemente con los 9 millones de dólares de los bolsos de López. Si con él pudieron ¿Por qué no es Máximo el que encabece un proyecto de ley excepcional que admita este tipo de acciones sumarias por parte de los jueces?.

Tal vez, en este caso, el legislador actúa en defensa propia y entonces, también por eso, prefiera meterle una vez más la mano en el bolsillo a la familia que tiene un auto y una casa ganada honestamente con su trabajo, que pensar actuar en contra de sus propios amigos investigados, encarcelados y condenados o lo que es peor, tomar una medida que lo puede dejar en la ruina.

Finalmente, la ley es clara cuando a cada ciudadano le permite no testimoniar contra su propia familia. (Agencia OPI Santa Cruz)