La tentación del populismo argentino de mantenernos bien cercados, aislados y controlados socialmente con el argumento del coronavirus

(Por Rubén Lasagno) – No se trata de poner en duda las medidas necesarias y adecuadas que se toman desde el gobierno para protegernos comunitariamente del coronavirus, se trata de pensar qué tipo de conductas sociales y políticas/gubernamentales sobrevivirán a la pandemia, teniendo en cuenta que bajo el kirchnerismo actual se están ensayando acciones de control social inéditas en el país y solo presentes en las dictaduras de los ´70, salvando, claro, el salto tecnológico que hace de este control social en la actualidad, algo más “silencioso” pero doblemente peligroso.

El coronavirus le puso en bandeja al gobierno nacional y los respectivos intendentes del conurbano y gobernadores provinciales, una herramienta económica/financiera fundamental para el manejo indiscriminado de fondos: las emergencias (social, sanitaria, económica, etc). En ese marco aparecen los casos de corrupción como los del Ministerio de Desarrollo Social, el del alcohol en gel de la ANSES y tantos otros que no nos enteramos. Tampoco es ajeno a todo esto, la asignación de un bono de 10 mil pesos y reparto a mansalva, sin control y total discrecionalidad de “ayudas”, “planes” y cualquier similitud que haya con la distribución dispendiosa de fondos a los cuales no se pueden diferenciar entre la ayuda real, el beneficio de bolsillos ajenos y lo que se distribuye con fines puramente partidarios/electoralista, entre las franjas más necesitadas de la población.

El coronavirus le amplió al Estado (nacional, provincial y municipal) otra herramienta clave: el control fáctico/total de la calle. Una potestad delegada natural y constitucionalmente al Estado como es el derecho al uso de la fuerza y la potestad para aplicarla legalmente, se ha ampliado de hecho casi con una característica intervencionista en tiempos de guerra, al punto que el propio gobierno nacional se ha visto tentado a instalar el “estado de sitio” que no es otra cosa que la caída de todas las garantías constitucionales, un “manos libres” a las autoridades que prevé la Constitución en caso de conmoción interior y su aplicación conlleva la supresión de los derechos ciudadanos, una medida que de estar en manos de irresponsables, demagogos, autoritarios y populistas (como en el caso de Venezuela), pasa a ser una herramienta de opresión sin límites y termina instalándose como el sofocamiento social “legal” que encuentran los filo dictadores para sojuzgar a la población y ocultar sus propios desbordes y corrupción.

No es necesario aclarar lo que está facultado a hacer un gobierno con “Estado de sitio” declarado. Basta ver la historia de Argentina, Chile, Brasil y Venezuela, para ahorrarnos aclaraciones obvias.

Otra herramienta de gran poder es el dictado de la “Cuarentena nacional” y el manejo de las excepciones. Si bien el fundamento de todo esto es mantener a la población asilada ante la peste, no es menos cierto señalar que el mecanismo de encierro y el establecimiento de quién, cuánto y hasta dónde deben acatarla, le da discrecionalidad a la autoridad y saca del medio a mucha gente asignada a controles del propio Estado, generando una “burbuja” donde solo los apuntados por la misma autoridad, tiene la potestad de hacer y deshacer a su antojo, en detrimento de las libertades y derechos de otros, pero siembre “en nombre del beneficio común”.

No es casual que a raíz de ello haya salido la antropóloga devenida en Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic,a dar una clase de cómo se va a perseguir a gente por las redes sociales, en lo que inapropiadamente la funcionaria (extraña a su profesión de base) llamó “ciberpatrullaje” para testear el “humor social” pero aclarando inmediatamente algo que la puso aún más al desnudo de sus verdaderas intenciones al señalar “que de ninguna manera significa ciberespionaje”.

La antropóloga, que sabe de Seguridad como quien escribe hablar en Chino Mandarín, entiende perfectamente (o al menos le han soplado en la oreja) que es un buen momento para ampliar la base de intromisión a la vida ciudadana/empresaria/política/social/privada (cosa que por otro lado hacen a diario), pero esta vez justificando y/o blanqueando este accionar ilegal y perverso, como forma de “cubrirse” por cualquier denuncia futura.

Sin embargo, acecha tras las palabras de Frederic, el peligro de la persecución personal mediante el auxilio de las nuevas tecnologías de posicionamiento global, la distribución de programas de alertas y escuchas ilegales en los móviles de aquellos a quienes hayan sido “marcados” por el gobierno como “potenciales peligros” sociales, ya que se propone buscar palabras compatibles en las redes sociales, tal como hace EEUU en la web para combatir el terrorismo, con lo cual si uno de nosotros pone varias veces en su facebbock, twitter, Instagram “desobedecer la cuarentena”, “viva el Cornavirus” o pavadas por el estilo, puede ser detenido y considerado “enemigo público” por parte de un gobierno con hambre de totalitarismo, típico del kirchnerismo más recalcitrante y abyecto el cual si no va más allá, es porque solo lleva 4 meses en el poder.

En síntesis, si la ciudadanía y particularmente la oposición política, tan relajada hoy y entusiasmada por “cerrar la grieta”, no está debidamente alertada del avance imparable sobre las libertades que se autoimpone el gobierno y deja que en virtud de la pandemia los tiempos de cuarentena y emergencia se extiendan indefinidamente, estamos en riesgo de recrear la fábula del sapo que tirado en agua hirviendo salta de la olla inmediatamente pero colocado en una olla con agua fría y puesto al fuego, muere hervido varios minutos después, casi sin darse cuenta. (Agencia OPI Santa Cruz)