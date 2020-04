En las represas se generó el malestar que adelantamos. Bajó gente del proyecto y les advirtieron que no pueden volver, es decir, se quedan sin trabajo

Dos micros con trabajadores de Represas Patagonia llegaron el miércoles 15 a Puerto Santa Cruz transportando 50 trabajadores provenientes de la obra sobre el río Santa Cruz y de allí en estos dos días, han arribado a sus localidades residentes de Río Gallegos, Pico Truncado y Caleta Olivia, entre otras (se desconocen en qué condiciones sanitarias).

En nuestra nota del día 31 de marzo, los trabajadores que por ese momento llevaban 21 día de aislamiento con obligación de trabajar mientras cumplen el aislamiento, se manifestaban molestos, hartos y se sentían explotados, porque mientras ellos estaban virtualmente secuestrados (dado que si se van pierden el trabajo), los otros trabajadores que están afuera y no cumplen funciones debido a la cuarentena, cobran sus sueldos normalmente. Esto, explicaban, se suma a la imposibilidad de ver a la familia y no tener claro cuándo terminará este aislamiento que de hecho ya fue extendido por el gobierno nacional en dos oportunidades.

Lo que preveíamos pasó. La gente de La Barrancosa y lo mismo podría pasar con los que están en Cóndor Cliff, decidieron “bajar” a sus localidades para cumplimentar el aislamiento junto a sus familias. Sin embargo, antes de salir del proyecto, las empresas contratistas les advirtieron que eso tendrá consecuencias y la UTE, por testimonios obtenidos de propietarios de empresas de servicio, ha impuesto a las contratadas que cualquier personal que abandone el proyecto no volverá a entrar. Pero ya no se trata “solo por cuidar el aislamiento” que son tan estrictos con el personal, de hecho ingresan y egresan personas (proveedores, camioneros, choferes, insumos) todos los días, la consigna es que quien se va no trabaja más allí y esto también responde a que hay más oferta de mano de obra que la necesaria.

OPI mantuvo contacto con al menos tres de las personas evacuadas del proyecto Represas el día miércoles, quienes llegaron en los dos micros a Puerto Santa Cruz, lo cuales fueron demorados varias horas en el acceso por la policía mientras se cumplían los controles. Uno de ellos (siglas R.S) fue concreto al explicarle telefónicamente a nuestro cronista “cuando (el miércoles) decidimos bajar de Represas nos dijeron desde la empresa que todos los que subimos a los colectivos no volvíamos más, estábamos echados”.

La decisión tomada por un sector de los trabajadores, responde, precisamente a lo descrito en nuestra nota anterior. A raíz de ello ayer uno de los evacuados indicó “En algunos casos, como es el mío (señaló M.J) yo ya estaba trabajando en mi turno cuando empezó al cuarentena y seguí de largo, nunca más baje, con lo cual llevo más de 50 días ahí adentro y si bien “acomodaron los turnos” y nos asignaron un plus para diferenciarnos de los que están afuera y cobran el sueldo completo sin laburar, yo decidí irme de ahí porque lo que están haciendo es esclavizar a la gente. Ellos (la UTE) te dice: si querés irte, ándate, pero no volvés más; es una extorsión lisa y llana porque, claro, la gente cuida el trabajo, más en este momento. Y cuentan con la complicidad del Ministerio de Trabajo provincial y la UOCRA que en estos momentos está cumpliendo tareas de seguridad dentro del proyecto, actividad la cual no es de su competencia. Sucede que la policía desde El Calafate no pudo entrar esta semana, la empresa RAMs quedó afuera y ahora están viendo si vuelve Fortaleza. Mientras tanto gente de la UOCRA y dos chinos que hablan por señas están a la entrada de La Barrancosa y deciden quien entra y quien sale”, señaló el trabajador.

Tal como lo refirió otro de los trabajadores que se fue del proyecto, el día martes un compañero suyo decidió renunciar (porque esa es la condición para salir del proyecto) y viajó a El Calafate, donde por orden del intendente Javier Belloni mantienen cerrado el ingreso a la ciudad y por tal causa no lo dejaron ingresar, a pesar de tener domicilio y familia en esa ciudad. Estuvo pernoctando dentro de su auto más de un día y medio en el acceso, hasta que finalmente lo habilitaron a pasar. “En el caso de este compañero, se cansó de estar adentro trabajando como esclavo mientras su familia está sola”, señaló M.J y fue más allá al hacer presente una preocupación de muchos trabajadores y especialmente de aquellos que decidieron hace dos días abandonar las represas “Hasta ahora dicen que no hay ningún caso positivo en Barrancosa, pero si apareciera uno contagiado podríamos quedar infectados y hasta morir sin volver a ver a nuestros hijos y familiares. Y en estos momentos donde todo pasa por lo humano, a estos tipos de la UTE no les importa nada lo que vos quieras o pienses. Acá mandan los chinos y ellos están acostumbrados a esclavizar a su gente, les prohíben la agremiación, les exigen 12 horas de laburo y si levantás la voz quedás afuera” y concluyó “Lo más triste de todo esto es que empresarios argentinos, el gobierno nacional y el gobierno provincial no digan nada y le sigan el juego. Por eso y no por otra cosa, junto a unos 50 compañeros decidimos dejar la obra y nos volvimos a nuestros domicilios. De todos modos, sabemos que nos quedamos sin trabajo, a pesar de que el Presidente dijo que eso no podía ocurrir”.

La otra campana

En comunicación con el responsable de la comunicación institucional de la UTE Represas Patagonia Mariano Musso, le dijo a OPI “Los dos colectivos que están en Puerto Santa Cruz están autorizados y coordinados con la provincia y las localidades. Dejan trabajadores de represas en Puerto Santa Cruz y luego van a Piedrabuena. Todo esta coordinado con los intendentes y la provincia a través de el ministerio de Producción y el de Trabajo. Los trabajadores no han sido desvinculados. Están regresando a sus hogares y regresaran a su trabajo cuando los cronogramas de trabajo de la UTE lo definan” señaló en hombre de prensa.

Transmitido así a quienes salieron del proyecto esta semana la respuesta fue “No es así. Ellos lógicamente no podían permitir que nosotros saliéramos caminando por la ruta y eso era lo que iba a suceder si no nos ponían los micros. De hecho el lunes 13 se fue caminando el jefe máximo de servicios generales de Barrancosa Julio Jones, de Gaiman. Salió caminando con el bolso cruzó la barrera y se tomó un camión que iba vacío. Una gran persona y viene de Ingresar en la empresa. A policía de las dos obras no le dejaron hacer el recambio y no están más. En la entrada hay dos chinos que no saben nada y no hablan castellano apoyado por gente de UOCRA” agregando que a pesar de lo que digan desde la UTE la consigna es “el que sale, no vuelve” y gente que se encuentra de franco tampoco. “Nos redujeron el horario, en algunos casos no trabajamos los fines de semana, pero creo que estando acá todo eso es peor todavía, porque el hecho de que nos mantengan acá trabajando, está impacientando a muchos y ayer (por el miércoles) la gente empezó a reaccionar”, concluyó nuestra fuente.

Musso, por su parte, explicó así la realidad que se contrapone con lo testimoniado por los trabajadores “A nadie se le prohibió la salida. Cuando se decretó el aislamiento se suspendieron los transporte terrestres y aéreos por lo tanto ante la imposibilidad de utilizar los nodos de transportes que habitualmente se realizan, sobre todo terrestres para las localidades de la provincia ya que el 90% del personal jornal es de localidades de Santa Cruz y ante la necesidad de continuar la obra, se definió entre todos los actores relacionados a la obra UTE, gremios, Estado Provincial y Nacional que estar en la obra era mas seguro ante la emergencia sanitaria”, una forma de ver el vaso medio lleno, por cuanto sobre el particular uno de los propietarios de las empresas contratadas por los chinos, fue especialmente claro “Ellos (la UTE) dice “Nosotros no echamos a nadie”, pero a las empresas nos indicaron que quien se va no vuelve. Entonces nosotros, las empresas de servicio, le tenemos que decir a los empleados “Mirá que si te vas te quedás sin trabajo, porque no te puedo volver a tomar” y lo demás es absurdo, especialmente cuando te exigen cumplir en aislamiento trabajando y argumentan que “nadie sale porque se suspendieron los transportes”, cuando acá vemos todos los días como entran y salen del proyecto”.

OPI se encuentra recolectando otros testimonios de personas decididas a dejar el obrador de Represas, entre quienes se encuentran jefes de servicios y personal de seguridad, cuyos testimonios junto a novedades surgidas en las últimas horas, serán informadas próximamente. (Agencia OPI Santa Cruz)