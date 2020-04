Nicolás Trotta: “Vamos a volver a las aulas cuando no haya riesgos para la salud… ¿Cuándo? No lo sabe el mundo”

El ministro de Educación aclaró que “el año no se pierde”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, habló del futuro escolar en medio de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país por la pandemia del coronavirus y prefirió no poner plazos. “Vamos a volver a las aulas cuando no haya riesgos para salud… ¿Cuándo? No lo sabe el mundo”, sentenció.

El funcionario explicó que en estos momentos “estamos teniendo clases a distancia con un enorme compromiso de los maestros, estudiantes y familias”. Y agregó: “Hay una certeza: vamos a volver a las aulas cuando no haya riesgos para la salud de los chicos y de los docentes. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no lo sabe el mundo. Países que vienen transitando con antelación el impacto de la pandemia todavía no han vuelto a la escuela y tampoco tienen la certeza”.

En diálogo con América TV, el funcionario contó que estuvo haciendo videoconferencias con otros ministros de la región y otros europeos “para ver qué están haciendo cada uno y hay más incertidumbre que certezas en cuanto a los plazos”.

Trotta aclaró que “el año no se pierde porque estamos en una situación inédita en la historia educativa moderna”.

En esa línea, argumentó: “No estamos yendo a la escuela, si no aprendiendo desde el hogar en una Argentina atravesada por la desigualdad que no solo se manifiesta desde lo socioeconómico si no también del acceso a la tecnología y el capital educativo para poder acompañar a los más pequeños de la casa”.

El ministro detalló además que “estamos tratando de fortalecer la trayectoria de los que están terminando el nivel, principalmente en la escuela secundaria para que puedan tener un cierre de la educación obligatoria y proyectarse a la educación superior el año próximo”

Por último, reflexionó: “Es un momento de angustia para todos. No solo frente a la pandemia, si no frente a la realidad económica y los miedos. Más importante que aprender, es acompañar a los mal pequeños en nuestros hogares, ese es el rol de la familia”. (Clarín)