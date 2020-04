Alberto Fernández: “El peor momento desde que asumí todavía no llegó”

El presidente Alberto Fernández mostró su intimidad en la quinta de Olivos en una entrevista con el diario Página/12, mientras administra la crisis por la expansión del coronavirus en la Argentina.

El jefe del Estado afirmó que hubiera aceptado igual la propuesta de Cristina Kirchner de encabezar la fórmula, aún si hubiese sabido que le iba a tocar lidiar con una pandemia. “El secreto de la política es hacerla no con quienes uno quiere ni en el momento que le gusta, sino cuando le toca. Si no, uno haría política sólo en los momentos de prosperidad y el resto del tiempo se retiraría. Era necesario que la Argentina cambiara”, señaló. “Lo que sí es verdad es que esto no estaba en mis cálculos. Pero es lo que me tocó”, completó.

Además, Fernández consideró que el “peor momento” de su mandato aún no llegó. “El mejor momento fue el día de la asunción, porque ahí sentí que con Cristina y con otros habíamos logrado el objetivo y que empezábamos a hacernos dueños de la construcción de otro tiempo. El peor momento todavía no llegó” , expresó.

Según el Presidente, la pandemia dejó en evidencia “un poder real que cada vez es más débil porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos”.

“Es un poder que existe, es un poder fáctico que está acompañado en los grandes medios. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo. Pero el poder verdadero de la Argentina está en la gente. Eso también hay que grabárselo porque, si no, el peronismo no hubiera existido”, indicó.

Fernández dijo que su intención es que “todos” entiendan que existe “un desafío muy grande que hay que asumir en conjunto para construir otra sociedad”.

Por otra parte, contó su método para no marearse con el poder. “Hago política desde los 14. He visto subir a la cima y desbarrancarse a un montón de gente. El poder te lo quitan con la misma facilidad con la que te lo dan”, dijo.

Enseguida, añadió: “Un día te votan y un día te abandonan porque el poder es de la gente, con la que tenés que acordar todos los días el rumbo a seguir. Así es como te siguen empoderando. Pero hay que tener muy claro que nada de esto es de uno”.

En una entrevista distendida, Fernández contó desde anécdotas con los músicos Pappo y Luis Alberto Spinetta hasta qué series mira para distenderse en la cuarentena. Recomendó Poco ortodoxa , Califato , Fauda y Juego de caballeros .