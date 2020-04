Alberto Fernández hace “la Poncio Pilato”, se quiere lavar las manos pero impulsa el plan “Presos Cuidados” desde su gobierno

(Por Rubén Lasagno) – Ante la incontenible marea de reclamos sociales, la caída brusca de la popularidad, las críticas mediáticas que inundaron las redacciones y la explosión negativa del tema en los medios, el presidente Alberto Fernández salió a negar que su gobierno esté apoyando una “salida masiva de presos”, algo que simula bastante mal porque ya hay cerca de 2.000 delincuentes en la calle y al menos tres de ellos volvieron a ser apresados cometiendo delitos.

Lo que se preveía pasó. Los marginales vuelven a las calles a hacer lo que saben: aterrorizar a la población, robarles, matarla o violarla, ante la vista gorda del poder político, el silencio de una parte de la justicia, encubriendo toda esta maniobra abolicionista zafaroniana, montados en la excusa de cuidar a la población carcelaria del coronavirus.

Alberto Fernández solo tiene una posibilidad ante la realidad: hacerse cargo. No hay nadie más que él y su socia política, la vicepresidente Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kiscillof, los responsables directos de que organismos y funcionarios de gobierno, impulsen la liberación de asesinos, violadores, chorros y narcotraficantes.

Ayer OPI publicó una nota fundamental sobre lo que empieza hoy y sucederá en las próximas horas/días con relación a la “mesa de diálogo” que los delincuentes armaron con autoridades penitenciarias, jueces y funcionarios del gobierno provincial (Bs As) y el gobierno nacional. Esa nota es exactamente el preludio de lo que ocurrirá y está ocurriendo a nivel nacional y provincial, con la liberación de los presos. Estas acciones son llevadas a cabo por altos funcionarios del gobierno nacional/provincial como el Secretario Pietragalla y el Ministro Menna y tienen un solo fin: lograr la liberación de la mayor cantidad de presos de al menos 15 penales de la provincia de Buenos Aires y cárceles federales.

Lea: Vergüenza nacional: los presos de Buenos Aires y todo el país van por la “Compensación” y las “Conmutaciones” de las penas

Los “Pilatos” del gobierno, como Alberto Fernández diciendo que su gobierno no impulsa la liberación masiva y la Ministra de Justicia Marcela Lozardo quien pateó la pelota afuera señalando “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al presidente tampoco” hacen un juego perverso de lavarse las manos en público y por otro lado mandan o admiten que el propio gobierno pida las liberaciones masivas a través del Secretario de DDHH de Nación Horacio Pietragalla y el Ministro Menna.

Intentan despegarse de una responsabilidad que les cabe, a menos que Alberto Fernández no sea quien decida y maneje el gobierno nacional y su socia oculta le controle la tropa de abolicionistas sobre el descrédito político que le pesa cada vez más al presidente.

Para embarrarla más Fernández salió a decir que él no tiene nada que ver sobre la conmutación de penas y la liberación de presos, adjudicándosela a una campaña de los medios, cuando por otro lado dá vía libre a Pietragalla para presentar miles de hábeas corpus y hace la parodia de llamarlo para reprenderlo, pero no lo echa; el tipo sigue haciendo lo mismo pero con más velocidad, ergo: está avalado por el presidente. Y si eso fuera poco Juan Martín Menna, el segundo de Losardo, la misma que dijo no gustarle largar violadores y asesinos, organiza y precede una mesa con delincuentes seriales, la cual se lleva a cabo en el mismo lugar que la anterior: en Villa Devoto.

El plan del gobierno de “Presos Cuidados” está en marcha. Faltará ver ahora cómo le va a Fernández-Fernández, la dupla abolicionista que recosntruyó el “Batayón Militante”, esta vez reforzado por asesinos y violadores de toda laya, junto con narcotraficantes, femicidas y criminales reincidentes, a los cuales sin ningún tipo de control decidieron mandar a las calles ante el 99% de la población que desaprueba esta inconciencia política.La escapada del dólar, sumió a la Argentina en un 50% más de inflación en pocos días, la máquina de hacer billetes se recalienta, la industria está parada, los comercios cerrados, el riesgo país pasó los 4000 puntos, el default es un hecho, ningún país del mundo nos presta un peso, la recesión es cada vez más profunda y se prevé un ahondamiento de la crisis a la salida de la cuarentena, los precios han volado por los aires, los controles no se aplican y el país imita una gran bomba de tiempo cuyo mecanismo está programado para el último día en que se levante la restricción social. Tal vez sea por eso que el presidente extienda cada vez más la cuarentena y es posible también, que desde los sectores del cristinismo y el fernandismo, estén preparando un “frente de contención” parapolicial, en caso de que tras esa liberación la gente se vuelque a las calles a manifestarse por las tropelías urdidas desde el propio gobierno nacional y provincial bonaerense. (Agencia OPI Santa Cruz)