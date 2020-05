El Presidente recibe a Cristina Kirchner en medio de las tensiones internas

Luego de una semana de tensión, con la excarcelación de presos y la salida de Alejandro Vanoli de Anses como puntos salientes de discordia interna, el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner , se reunirán en la quinta presidencial de Olivos.

El encuentro, que según confirmaron fuentes oficiales se producirá hoy, fue adelantado por el propio Presidente, quien incluso relató el diálogo vía Whatsapp que sostuvo con la vicepresidenta, ayer. “Le dije de ir yo a su departamento, salir un poco de acá y tomar un mate cocido. Me contestó que ella venía a Olivos. Quedamos en vernos mañana (por hoy)”, contó el Presidente en el programa Verdad-Consecuencia, por el canal TN.

En el mismo reportaje, el Presidente negó haber recibido presiones para la designación de María Fernanda Raverta al frente de Anses, en lugar de Vanoli. “Cristina no presiona”, sostuvo el primer mandatario, y agregó que el nombre de Raverta “se nos ocurrió a los dos”.

“Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora”, agregó el Presidente, quien reconoció que “a veces no coincidimos” con Cristina, para luego relativizar esas diferencias. También declinó definirse sobre un eventual sucesor, entre Máximo Kirchner y Sergio Massa.

La reunión entre ambos llega en medio de la cuarentena, y luego de una semana en la que la excarcelación de centenares de presos, ordenada por distintos jueces y defendida por distintos representantes del kirchnerismo, afectó la imagen presidencial, provocó varios cacerolazos de protesta en la ciudad de Buenos Aires y obligó a las principales espadas del Gobierno a tomar prudente distancia. “El Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso a nadie. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales”, afirmó ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero.

Sin apariciones públicas, la expresidenta utilizó las redes sociales en los últimos para vincular al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (hoy de buena sintonía con Fernández en la batalla contra la pandemia) con presiones denunciadas por la camarista Ana María Figueroa . “Qué imagen. ¿qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose que Juan Bautista Mahíques , a quien propuso y designó como fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”, escribió la vicepresidenta en Twitter, aunque horas después la propia camarista negó haber mencionado a Mahiques en su denuncia periodística.

Desde el Gobierno, y en línea con el Presidente, niegan que las diferencias sean sustanciales. “El ruido no es entre ellos, sino en las terceras líneas”, afirmó un funcionario que recorre a diario los pasillos de la Casa Rosada. “Los extremista de ambos lados van a intentar que haya pelea, pero confío en la inteligencia de Alberto para no permitirlo, y en la de Cristina, que por algo metió un centrista en la fórmula y no a (Horacio) Pietragalla “, abundó el funcionario, en relación al secretario de Derechos Humanos, que avaló un pedido judicial para pedir la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , condenado por distintos casos de corrupción. (La Nación)