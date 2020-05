Provincia trata de blanquear trabajo epidemiológico que nunca hizo en las Represas y donde hay hacinamiento, falta de insumos, ningún testeo y “cero” control

Hace un par de días el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia informó a través de un comunicado que “el Secretario de Estado de Salud Pública, Dr. Ignacio Suarez Moré junto a la referente de epidemiología de la cartera sanitaria Dra. Ana Cabrera visitaron la represa “La Barrancosa”, donde realizaron el estudio epidemiológico y sanitario del personal que está trabajando”.

Dice el informe difundido por el gobierno, que los funcionarios hicieron un recorrido en la obra, contactaron trabajadores “quienes estaban apostados en uno de los campamentos que alberga a un gran número de personas”, indica parte del texto expresamente.

Luego el texto dice “Al respecto el Dr. Suarez Moré mencionó que próximamente avanzarán en cuestiones que tienen que ver con los elementos de protección personal que debe utilizar cada uno de los trabajadores como también la posibilidad de hacer algún testeo para el personal que se encuentra en la obra o que va a ingresar para empezar a minimizar el impacto”.

Esta suerte de comunicado que los medios provinciales levantaron, pegaron y replicaron sin ningún tipo de crítica ni aclaración (por razones obvias) viene a oficiar de “contrapeso” de la información que OPI ha venido desplegando en los últimos meses sobre las condiciones de hacinamiento, falta de control epidemiológico, carencia de test y calidad sanitaria en los obradores de las represas (Barrancosa y Cóndor Cliff), lo cual, junto a la obligatoriedad de permanecer (de todo el personal) sin recambio hasta hace unas semanas atrás, elevó la tensión, al punto que varios trabajadores abandonaron especialmente el obrador de La Barrancosa y obligó a la UTE Represas Patagonia, a tomar una decisión de “bajar gente” con la promesa de “volver a llamarlos”, pero por infidencias de los mismos trabajadores, especialmente de la UOCRA, se sabe que la mayor parte de ellos nunca más serán llamados a cumplir labores en el complejo hidroeléctrico. “Lo que menos les preocupa es la mano de obra, porque hay ofrecimiento de sobra”, nos señaló un trabajador de la construcción, quien confirmó que la UOCRA digita quien trabaja y quién no dentro de las represas, gremio con fuertes vinculaciones con el sector empresario “al punto que tuvo a su cargo por unos 20 días la seguridad interna de La Barrancosa, cuando la policía provincial dejó de prestar servicio y la empresa de seguridad RAMS de Caleta Olivia, se fue de los obradores por estas mismas razones”, indicó nuestra fuente quien corroboró que desde hace una semana y media, volvieron los vigiladores a hacerse cargo del perímetro interno, luego de pactar las condiciones de reposición del personal.

Todo esto que vinimos adelantando con minuciosa rigurosidad en distintos informes, fue negado por el Director de RRII de la UTE, Mariano Musso, quien en oportunidad de cruzar mensajes con nuestra Redacción no reconoció el impedimento que tenían los trabajadores para abandonar el campo, con amenaza de perder su trabajo. Musso dijo que la UTE no tiene relación con los trabajadores, sino con las empresas contratadas, pero OPI obtuvo declaraciones de dueños de empresas de servicios, quienes aseguraron que a ellos la UTE les impuso esa consigna. Tampoco el vocero de la UTE reconoció que la gente estaba alterada porque se impedían los recambios y hacía más de 40 días estaban sin ver a sus familias y que en ese momento la salida de micros con gente respondió al temor a una sublevación de los trabajadores dentro del proyecto. Desmintió que la UOCRA estuviera realizando (en ese momento) la seguridad interna en La Barrancosa, hecho que fue ratificado por varias fuentes, inclusive trabajadores de ese gremio. Y mucho menos, el encargado de la comunicación de las Represas, reconoció lo que ha sido una queja permanente de los que allí trabajan: falta de controles, insumos (ni guantes, ni barbijos, ni alcohol en gel, ni aislamiento, ni distanciamiento, etc).

Ahora aparece este informe del Ministerio de Salud de la Santa Cruz y un ex funcionario provincial fue claro al expresarle a OPI “El Dr Suárez Moré, oriundo de Puerto Santa Cruz es un comodín de Alicia Kirchner. En Barrancosa estuvo y no hizo nada, como siempre. Fue una pantalla para mostrar que están haciendo algo, pero no es así. La unificación del mensaje entre la UTE Represas Patagonia y el gobierno provincial, se da ahora porque todo es lo mismo (gob nacional, provincial y la UTE), tienen los mismos intereses cruzados, pero si estuviera Macri, seguramente habría sido el mismo gobierno de Alicia el que levantaba el dedo para criticar lo que pasaba adentro de las represas”, indicó.

Ellos mismos lo dicen

La supuesta visita sanitaria para hacer un relevamiento epidemiológico recibida en La Barrancosa, llamativamente llegó 42 días después de iniciarse la cuarentena el 20 de marzo 2020.

Si hubiera existido una verdadera preocupación sanitaria por el personal que trabaja en la obra hidroeléctrica, no habrían dejado pasar 42 días para ver qué se hacía, cómo se hacía y qué faltaba en el lugar. Es decir, a partir de esta demora, está más que confirmado el desentendimiento de Salud de la provincia y la UTE, por implementar una actividad epidemiológica acorde a los requerimientos que imponía la pandemia.

Sólo se puede interpretar esta visita de Salud provincial, en el marco de las quejas de los trabajadores, las deserciones producidas, ya que al momento de iniciarse la cuarentena había gente que estaba allí hacía más de 10 o 15 días y el malestar generado por la obligatoriedad del personal a “hacer la cuarentena trabajando”, de manera obligada por cuanto de irse, perdían el trabajo, como nos fue manifestado por varios de los evacuados de las Represas.

Pero podemos ir más allá y analizar las palabras que se aplican a la comunicación institucional de la provincia. Observemos:

En una parte del texto dice “el Secretario de Estado de Salud Pública, Dr. Ignacio Suarez Moré junto a la referente de epidemiología de la cartera sanitaria Dra. Ana Cabrera visitaron la represa “La Barrancosa”, donde realizaron el estudio epidemiológico y sanitario del personal que está trabajando”.

Aquí debemos situarnos en el momento en que se emitió este informe (el domingo 3 de mayo) con lo cual es actividad se produjo entre el miércoles 29 y el jueves 30, el viernes fue feriado). Es decir a 40 días de iniciada la cuarentena.

El comunicado informa que inspeccionaron a “quienes estaban apostados en uno de los campamentos que alberga a un gran número de personas”, esto, traducido, no es otra cosa que señalar a mucha gente que por la falta de disponibilidad de espacio, no pueden respetar la distancia obligatoria que ordena el aislamiento.

Y tal vez el párrafo más relevante de cómo la provincia se encontró por primera vez con la realidad del personal de las represas es el que señala “Al respecto el Dr. Suarez Moré mencionó que próximamente avanzarán en cuestiones que tienen que ver con los elementos de protección personal que debe utilizar cada uno de los trabajadores como también la posibilidad de hacer algún testeo para el personal que se encuentra en la obra o que va a ingresar para empezar a minimizar el impacto”.

En principio la visita fue solo de observación; es evidente que esta comisión que llegó a la Barrancosa no se preocupó por inspeccionar, relevar u ordenar los elementos de protección personal, hecho que dejó “para otra oportunidad en la que avanzarán sobre estas cuestiones” y uno se pregunta: ¿Si no llegaron a las represas para verificar si se cumplen con las protecciones del personal ante la pandemia, para qué informan no haber cumplido uno de los objetivos principales de toda inspección de salud?. La respuesta no es completa, pero a todas luces significa que el gobierno se vio en la obligación de “hacer algo”, luego de las sucesivas publicaciones en la que se expuso los problemas sanitarios en las represas.

Y relacionado con el análisis anterior, está la increíble confesión del Ministerio cuando señala que nunca se hizo ningún testeo dentro del complejo y reduce a una “posibilidad” de hacer “algún testeo” en el personal que allí cumple tareas.

A confesión de parte, relevo de pruebas, diría un abogado. La propia autoridad en dos líneas reconoce que nunca hizo testeos en un lugar donde conviven desde hace más de un mes cientos de personas y en lugar de acelerar los tiempos, disponer de recursos y exigir a la UTE Represas Patagonia y a cada empresa subcontratada, que realizan los controles obligatorios, deja todo librado a una futura “posibilidad” hacerlo en un futuro incierto, tan inconsistente en términos objetivos como nulas las medidas sanitarias tomadas hasta la fecha.

Una de las quejas permanentes que hemos recibido de los trabajadores es la falta de insumos, controles y distanciamiento. Luego se comenzó a generar malestar por la falta de reposición de gente, le hecho de que quienes estaban afuera cobraran sueldo completo sin obligación de trabajar, que quien decidiera abandonar la Barrancosa se quedaba sin trabajo y el temor a que aparezca un caso positivo en el complejo, lo que podría generar problemas de dimensiones no calculadas, entre quienes habitan los obradores del complejo. (Agencia OPI Santa Cruz)