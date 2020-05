El Gobierno extiende a mayo el subsidio a los salarios de las empresas privadas

El Poder Ejecutivo prorrogó por un mes el pago de hasta el 50% de los sueldos; el programa de asistencia llega a 2,2 millones de trabajadores; la CAME criticó la falta de acceso

Por: Francisco Jueguen

El Gobierno decidió ayer prorrogar a mayo -por un mes más- el subsidio oficial de hasta el 50% de los salarios de empresas de trabajadores privados en el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La extensión era esperada, luego de que la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno a fines de marzo para contener la pandemia de coronavirus dejara a gran parte de la actividad productiva y comercial del país sin liquidez no solo para pagar sueldos a sus trabajadores, sino tampoco proveedores, créditos e impuestos. Sobre esto último, la AFIP anunció que habrá facilidades y postergaciones para pagar el impuesto a las ganancias del año pasado, que debería comenzar a liquidarse durante este mes.

Pese a que la extensión del ATP era esperada por todo el sector privado, ayer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que más del 50% de las pequeñas y medianas empresas consultadas en un relevamiento propio indicaron que no habían accedido -por distintos motivos- a ninguno de los planes que había anunciado el Gobierno para morigerar el impacto del aislamiento obligatorio.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que había hasta el momento ATP aprobados para 2,2 millones de trabajadores por $47.500 millones (ya se pagaron más de la mitad, unos 1,3 millones). “Esta semana se está terminando de acreditar el último tramo de esa tanda”, contaron en la cartera que conduce Matías Kulfas. Allí indicaron además que los créditos al 24% de tasa aprobados y en proceso suman $199.674 millones (los aprobados son $157.000 millones). En tanto, los préstamos a monotributistas y autónomos suman $36.333 millones para 316.000 personas.

“En mayo se va a abonar la mitad del salario del sector privado que se pagará en junio”, dijo Kulfas en Radio Con Vos. “La cuarentena se extendió, y si bien lentamente empezamos a habilitar posibilidades de que nuevas industrias y empresas vuelvan a funcionar, el impacto es muy significativo. Hay que ir monitoreando esta decisión junto con el Ministerio de Salud”, agregó el ministro de Desarrollo Productivo.

“Aunque parezca mentira, todavía hay empresas que pagan en efectivo y hubo que abrir cuentas para pagar los salarios porque no había manera de pagar en efectivo los salarios. También tuvimos problemas operativos como que el CBU que informó la empresa no estaba bien. Tuvimos algunos temas operativos, típicos del sistema”, dijo.

“Tengamos en cuenta la situación. Que el Estado argentino se iba a tener que hacer cargo de pagar la mitad de los salarios del sector privado es algo inédito, y en tan poco tiempo. Además, el sector público está funcionando con gente que está trabajando en su casa”, cerró.

La decisión gubernamental fue informada ayer en el Boletín Oficial mediante la publicación del acta del Comité de Evaluación y Monitoreo del programa ATP, que integran Kulfas, Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Mercedes Marcó del Pont (AFIP), y la decisión administrativa 765.

Mediante otra decisión administrativa (la 721/2020) ya se había ampliado el listado de actividades que podrían acceder al salario complementario. “Se incorpora a toda la industria y el comercio y ahora estarán también alcanzadas las empresas registradas en el programa que cumplían con todos los criterios en términos de caída de ventas pero no habían accedido al salario complementario porque sus actividades no estaban incluidas”, se indicó entonces. Algunos ejemplos: el de tostado, torrado y molienda de café; elaboración de cervezas, bebidas malteadas y malta; servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes, además de sectores vinculados al rubro medicinal y economías regionales.

El programa ATP incluye la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y una asignación compensatoria al salario mediante la cual el Estado pagará hasta dos salarios mínimos vitales y móviles a cada trabajador de empresas en crisis.

Según una encuesta realizada en la semana del 4 al 9 de mayo por la CAME entre 1000 pymes del comercio, los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo y la construcción, incluyendo representantes de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires, el 51% no habían pedido los créditos al 24%, y solo el 18% lo obtuvo. Del resto, un 13% lo pidió pero aún no se lo otorgaron; al 11% se lo negaron, y otro 6% no lo tenía disponible en su banco. Solo un 18% obtuvo el salario complementario sin inconvenientes; un 19% lo solicitó, pero aún no se lo dieron; a otro 17% se lo negaron y solo a un 10% se lo dieron sin contratiempos. Finalmente, el 46% de las pymes no solicitaron la postergación de contribuciones patronales, el 41% las postergaron por 90 días, y otro 14% las redujeron hasta 95%. (La Nación)