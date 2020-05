Van y vienen los “interventores” de la CSS y el Estado provincial demuestra la incapacidad para administrar un organismo que excluye la decisión de los afiliados

La Caja de Servicios Sociales, como la Caja de previsión Social, están intervenidas por el gobierno desde que Néstor Kirchner tomó la decisión para “normalizar” su funcionamiento. Ni las Cajas se normalizaron ni el gobierno volvió a darles participación plena a sus afiliados (trabajadores y jubilados). Como las “emergencias” en la provincia, ambas cajas fueron y son “las cajas” de la política con el agravante que siendo mal administradas, generan, como sucede hace más de 20 años, corrupción, déficit y ninguna de ellas presta un verdadero servicio, sino, por el contrario, son un peso extra sobre la espalda de cada trabajador activo y pasivo, quienes no tienen servicios, cobertura o como el caso de CPS, sobredimensionada y deficitaria, no paga o paga mal las jubilaciones y no da respuestas a los reclamos del sector.

En la Caja de Servicios Sociales recientemente la gobernadora decidió sacar al interventor Federico Esteso, que había asumido en el año 2019 y como siempre sucede en Santa Cruz, nunca se sabrán los verdadero motivos, aún cuando desde el gobierno traten de disfrazarlo de “renuncia”. En su lugar, el gobierno (también sin explicar los motivos) puso en funciones a Favio Vázquez, quien ocupó ese puesto entre 2010 y 2011, oportunidad en la cual fue denunciado por el sindicato de Judiciales en el año 2012 por malversación de fondos (nada menos).

En virtud de ello el actual Concejal de Río Gallegos Pedro Muñoz, quien por aquellos años se desempeñaba como Secretario General de la ADOSAC, emitió su opinión al respecto y precisamente atacó los términos de la excusa con la cual el kirchnerismo se apropió de la CSS hace 30 años “bajo la excusa del reordenamiento de la misma, cuando en realidad el objetivo era suprimir los mecanismos de control, fundamentalmente quitar del camino la representatividad de los trabajadores en el Directorio, para así manejar sus ingresos discrecionalmente desde el Poder Ejecutivo, provocando el sistemático desfinanciamiento de la misma, como también ocurriera con la C.PS”, señaló Muñoz.

El concejal agregó “Ello es claro, puesto que a pesar de tanta intervención en ningún momento se pudo garantizar ni mejorar los servicios en forma constante. Y es por demás evidente el objetivo de fondo, ya que a pesar de tanto fracaso, se sigue sosteniendo el modelo intervencionista. Como en cualquier otro estamento provincial,

nadie sabe fehacientemente cuanto debieran ser los ingresos de la obra Social por los aportes que cada uno de los afiliados realizamos. Esa fue la premisa central de gobierno provincial, asegurarse que nadie moleste desde un lugar electo con este tipo de cuestionamientos incómodos”, señaló Muñoz, replicando la preocupación de todos los trabajadores.

Dijo además “Pasaron Kirchner, Acevedo, Sancho (reciclado nuevamente en funcionario luego de su nefasta actuación en el conflicto del 2007. Es que para el gobierno el público se renueva y después de 13 años muchos desconocen su desastroso desempeño), Peralta y Alicia Kirchner y la mecánica siguió. Mientras los afiliados padecieron y padecen absolutamente de todo respecto a las prestaciones. Desde la suspensión de coberturas, pasando por el peregrinar para el cobro de las terapias, por la garantía de los medicamentos, operaciones, derivaciones, hoteles, viáticos, debiendo recurrir hasta a amparos para que se garanticen la cobertura total a las personas con alguna discapacidad, tal cual lo establece la ley. Muchos lamentablemente han padecido la pérdida de un ser querido, de un compañero de trabajo , en alguna de estas circunstancias. A la fecha incluso existen trabajadores municipales a quienes se les hace el descuento de ley pero no tienen el alta en la obra social”, detalló resumidamente el edil, refiriéndose a la ineficiencia de la administración estatal de la Obra Social de la provincia.

Y al final remarcó “Nada de eso hace mella en el gobierno, sigue sosteniendo la intervención. Cuando el reclamo de distintos sectores se hace fuerte, el gobierno recurre a dictar una ley que da por finalizada la intervención, que llama a elecciones del vocal electo, pero finalmente nunca cumple. Ocurrió con Peralta y en la actualidad con Alicia Kirchner, pero por ahora evidentemente todo sigue igual” y concluye “Solo cambian las figuras, o tal cual ocurre en este caso, vuelven a reciclar a quien ya estuvo designado en ese rol, como lo es el contador Vazquez, denunciado penalmente por sectores gremiales en su primera gestión por malversación de fondos . No es que los afiliados de la caja queremos tropezar con las mismas piedras, es el gobierno el que las sigue colocando ex profeso . Se sigue premiando así la obsecuencia por sobre la competencia. Las consecuencias de esta nefasta política, no las paga el gobierno. Las pagamos y las padecemos todos los afiliados a la Caja de Servicios Sociales”, concluyó Pedro Muñoz que durante su función al frente del sector docente, fue parte de la lucha del año 2007, 2010, 2011 y modificaron algunos paradigmas importantes, ganaron derechos y la ADOSAC hasta hoy, con la representación de Pedro Cormak, representa el gremio más “combativo” de los gobiernos y el autoritarismo oficial, en defensa de sus afiliados y particularmente quienes visibilizan los problemas de las Cajas en manos del gobierno.

Favio Vázquez, denunciado por Judiciales, en su anterior gestión en la CSS tenía como funcionario de la Obra Social al contador Diego Robles, hoy Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, quien formó parte de aquella denuncia en manos de la jueza Marcela Quintana y en el año 2016 el propio Tribunal de Cuentas emitió un informe de auditoría donde detallaba uno a uno los delitos en que habían incurrido en la Caja de Servicios Sociales por más de 400 millones de pesos.

La jueza Quintana, nunca resolvió la causa. Hoy, vuelven los mismos que estuvieron involucrados en “Administración fraudulenta” en la CSS. Nada cambió. (Agencia OPI Santa Cruz)