Desde la Unión Industrial afirman que “esta crisis es peor que la del 2001”

José Urtubey aseguró que esperan una caída de hasta 7 puntos del PBI.

El empresario y dirigente industrial José Urtubey aseguró este miércoles que la crisis generada por la pandemia de coronavirus ​en la Argentina “es peor que la de 2001” y pronosticó una caída de hasta 7 puntos del PBI para este año.

“Lamentablemente, abril va a ser igual o más duro que marzo en lo que respecta al nivel de actividad. Vamos a terminar el año con una caída muy fuerte, arriba de los 6 o 7 puntos en relación al PBI”, dijo Urtubey.

- Publicidad -

En diálogo con radio La Red, el empresario destacó “la necesidad de que las medidas y políticas” de asistencia estatal “no se acaben ahora”.

“Previo a la pandemia Argentina ya venía en una situación económica muy mala; con alta inflación, fuerte endeudamiento y caída de la actividad. Ya entramos mal en la pandemia. Y la recuperación, a diferencia de otros países más desarrollados, como Estados Unidos, que podría tener una V corta, acá va a ser mucho más lenta. Te diría que sería una L. Vamos a tener pocos recursos y una actividad golpeada a nivel sistema e internacional”, aclaró.

El vocal del Consejo Directivo de la UIA planteó: “Yo soy de los que creen que esta crisis es peor que la del 2001. En 2001 vos tenías un problema local; acá también es internacional. Y después del 2001 empezó una tendencia alcista de las materias primas que benefició a Latinoamérica por una década. Ahora no creo que eso ocurra”.

Respecto del valor del dólar y la posibilidad de que ocurra una devaluación, Urtubey fue cauto: “No soy de los que cree que el dólar oficial está atrasado. El blue está controlándose y creo que si se arregla el tema de la deuda va a haber alguna calma. Comercialmente, en la medida que haya superávit comercial, se va a ir estabilizando. Si eso no pasa, va a haber presión sobre el dólar, claro”.

Consultado sobre la propuesta de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con parte de las empresas a las que les brinda asistencia económica durante la pandemia, el dirigente industrial afirmó que se trata de “declaraciones aisladas”.

“En primer lugar, no creo que sea una posición oficial. En segundo lugar, no tiene profundidad ni sentido. No son salvatajes, son asistencias. Hay que entender que las medidas en medio de una pandemia se dieron porque se eligió estratégicamente que algunas actividades sigan y otras no. Una asistencia no da derechos a tamaña reacción de ir sobre el capital de las empresas”, cerró. (Clarín)