La falta de tecnología para juzgar a Cristina Kirchner desató un escándalo en el Consejo de la Magistratura

Por: Hernán Cappiello

Un escándalo estalló en el Consejo de la Magistratura a partir de que la Justicia admitió no tener aún la capacidad de proveer una plataforma tecnológica para continuar juzgando a la vicepresidenta Cristina Kirchner por corrupción en el proceso en el que se la investiga por el reparto de obra pública.

La oposición en el Consejo de la Magistratura le pidió explicaciones al presidente Alberto Lugones porque el cuerpo respondió que no tenían una plataforma tecnológica adecuada para hacer el juicio, cuando ellos mismos estaban sesionando de manera remota y hasta el Congreso lo está haciendo, Pero Lugones respondió anoche a los consejeros opositores en un mail donde les dijo que quien había dado era conestación era un empleado que “disparó respuestas automáticas” sin autorización y sostuvo que realizar un juicio on line no es como realizar una sesión parlamentaria.

Les dijo que se trató de “la actividad desarrollada a espaldas de todos nosotros por el agente mencionado, que sin autorización de ninguna clase, disparó respuestas automáticas a diversos tribunales por motivos que aún no han podido determinarse”.

Agregó que no es posible comparar un juicio con las sesiones parlamentarias. Y señaló que no hay juicio mas importante que otro sino que se asignan los recursos tecnológicos al que lo pida primero o que tenga un juicio con detenidos.

“No es el nombre de las personas que están siendo juzgadas lo que le daría una mayor trascendencia a la causa”, sostuvo Lugones y dijo que no van a ser los medios, ni los intereses mediáticos ni políticos los que fijan la trascendencia mayor o menos de las decisiones que ,e corresponde tomar”.

La respuesta del Consejo enviada al tribunal es confusa y fue transcripta por el secretario del tribunal Tomás Cisneros. Señala: “Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”.

El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) recibió un mail de la Dirección de Tecnología firmado por Ricardo Noziglia Wilde, en el que se informó lo siguiente: “Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones, que cuando los superiores así lo indiquen, se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”.

La respuesta motivó la indignación de seis de los 13 consejeros, que creen que el proceso judicial podría desarrollarse de manera remota por el avance del coronavirus en el país . Pablo Tonelli , diputado de Juntos por el Cambio, envió una nota y le pidió una reunión urgente al presidente del cuerpo, Alberto Lugones, que sintoniza con las posturas del Gobierno. Adhirieron a ese pedido de reunión y al contenido de la nota el consejero juez Ricardo Recondo y los consejeros Marina Sanchez Herrero, el juez Juan Manuel Culotta, la senadora Silvia Giacoppo y Juan Pablo Más Velez. Casi la mitad de los integrantes del cuerpo.

En esa nota -a la que accedió LA NACION – Tonelli le argumenta a Lugones que es “una falta de respeto a los consejeros que esa respuesta” se hubiera dado sin el conocimiento de los integrantes del cuerpo y que tampoco les hubieran avisado luego de los términos de esa contestación. “Me llama la atención que el tema no haya sido mencionado en la reunión de Labor del pasado martes, momento en el cual la respuesta ya habría sido enviada” , escribió el legislador macrista.

Y además dijo que esa respuesta es “inadmisible”, pues “como ha quedado demostrado con las sesiones remotas de ambas cámaras del Congreso, no hace falta desarrollar plataforma alguna para ese tipo de reuniones multitudinarias”.

“Solo se necesita utilizar y eventualmente adaptar, cualquiera de las muchas plataformas existentes en el mercado”, dijo Tonelli y replicó con aspereza: “Si nuestro director de Tecnología no está en condiciones de dar una solución inmediata al requerimiento, es de toda evidencia que carece de la idoneidad necesaria para ocupar ese puesto”.

Por eso es que los seis consejeros que no comulgan con el oficialismo le pidieron a Lugones que el director de Tecnología informe por escrito y en 24 horas, “las razones y fundamentos de su respuesta”. Además, le reclamaron “la pronta convocatoria a una reunión de consejeros para analizar y discutir el tema con la profundidad que merece”.

¿Motivación política?

Tonelli no lo menciona en la nota, pero entre los consejeros de la oposición crece la sospecha de que hay una motivación política para trabar el juicio contra Cristina Kirchner, porque es de sentido común que si sesionan ambas cámaras del Congreso y hasta el propio Consejo de la Magistratura por vía remota, cómo es posible que no lo hagan los jueces para continuar el juicio.

La respuesta por mail del director de Tecnología del Consejo es confusa en su redacción y sorprendió por su estilo a los que la recibieron.

El correo electrónico que transcribió el secretario del tribunal Tomás Cisneros señala: “Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos para todo el país, y requiere la instalación de un cliente y una VPN por cada participante. Se trata de un sistema dimensionado para tiempos normales con mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc.). Razón por la cual, la dirección con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”.

No aclara el funcionario quién es el superior al que alude, y si se refiere al presidente del Consejo, el juez Lugones, o al cuerpo.

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, había preguntado hace unos días si era posible seguir adelante con el juicio, que requiere de 50 conexiones de videoconferencias simultáneas. El fiscal Diego Luciani, en tanto, les había pedido a los jueces que analicen la posibilidad de seguir con el juicio luego de las sugerencias de la Cámara de Casación en ese sentido. (La Nación)