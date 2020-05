Alberto Fernández asegura que tiene un programa para “el día después” de la pandemia

Por: Maia Jastreblansky

Alberto Fernández responde, no sin cierta irritación, que la cuarentena durará “lo que tenga que durar”. El Presidente no oculta su molestia con los reclamos para levantar el estado de confinamiento. En sus últimas apariciones públicas, sin embargo, en su discurso comenzó tímidamente a asomar una referencia al “día después” del coronavirus , a la Argentina de la “pospandemia”.

Fernández, de hecho, evaluó brindar ayer un mensaje por el 25 de Mayo que contuviera un anuncio de gobierno, con un programa para la salida de la crisis del coronavirus. Se trata de un decálogo de propuestas que viene elaborando con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y con el asesor presidencial, Alejandro Grimson.

El repunte de casos de coronavirus en Villa Azul, primera evidencia de que los brotes que comenzaron en los barrios vulnerables de la Ciudad ya tienen su réplica en el conurbano, hizo al equipo de comunicación del Gobierno repensar sobre la oportunidad de un mensaje con esa temática de largo plazo. Finalmente desistieron del anuncio y en las redes oficiales publicaron un video alusivo a la fecha patria con conceptos muy abstractos y referencias al futuro.

Con una declamación -y sin proyectos concretos- el video propone que la crisis por el coronavirus sirva para replantear “qué Argentina queremos construir”. La voz en off del Presidente propone cuatro banderas: “una Argentina unida”; “Una argentina más justa donde todos puedan crecer y desarrollarse en el mismo lugar en el nacieron”; “una Argentina solidaria”; y “una Argentina soberana, dueña de su destino, despejada de ataduras económicas e integrada al mundo desde un lugar que nos represente como pueblo”.

“El video tiene que ver con el programa que proponemos para la salida de la pandemia”, dijo un colaborador de la Casa Rosada.

El Presidente reveló la iniciativa en la entrevista que brindó ayer al canal con C5N. Reconoció que dudó en brindar la nota, ya que sobre la mesa había estado la posibilidad de hacer un anuncio más formal. “Nosotros estamos pensando en el día después. Con Beliz habíamos preparado todo para hoy dar un mensaje para el día después. No lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje cuando tenemos que estar ocupados en los barrios populares”, dijo el Presidente.

“Son cuatro puntos sobre los cuales queremos proponerle a la Argentina un nuevo contrato social para hacer un país mejor”, agregó.

Reforma tributaria y federalismo

Los colaboradores oficiales se resisten a anticipar qué proyectos específicos contiene esa propuesta de “nuevo contrato social” y se refieren únicamente a los conceptos a los que aludió Fernández. El Presidente es el principal comunicador de la gestión de gobierno y es quien anticipa los temas.

“Hoy hay un acuerdo político para gestionar la pandemia ¿Qué hacemos con eso cuando superemos el coronavirus? ¿Lo tiramos a la basura? Lo que tenemos que pensar es cómo hacer un salto cualitativo con lo que se ganó en la pandemia para el futuro de la Argentina”, dijo a LA NACION uno de los colaboradores del Presidente.

“Lo que queremos proponer para la pospandemima básicamente está en línea con las prioridades que planteó este gobierno desde el día uno. Está vinculado a que primero están los últimos, a que hay que redefinir el rol de un Estado más transparente, presente y protector, a que hay que potenciar el federalismo”, agregó.

Lo único que puntualizó Fernández es que considera “imprescindible” encarar una reforma tributaria “cuanto antes”. “Tenemos que cambiar el sistema impositivo, porque el mayor ingreso del sistema es el impuesto al consumo y es una gran injusticia. Tenemos que cambiar el sistema y ordenarlo. Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en cinco se concentra el 80% de los ingresos del Estado. Una simplificación a las empresas les ayudaría muchísimo”, dijo. Y agregó: “Una reforma tributaria es imprescindible cuanto antes”.

Consultado por LA NACION, un estrecho colaborador presidencial refrendó que “un sistema tributario es parte de un contrato social”.

En el Gobierno insisten en que no es tiempo de plantear una agenda del largo plazo y que hoy la urgencia está puesta en los contagios en los barrios populares. “Hay momentos para trabajar en el día a día y momentos para proyectar lo que viene”, argumentan.

Parte del elenco estable que acompaña a Fernández en Olivos, Béliz es quien ordena la agenda del Gobierno para la pospandemia. Afecto a elaborar programas para la Argentina, el funcionario viene proponiendo desde la campaña la conformación de un “nuevo estado de bienestar”. Ya había escrito, al inicio de los 2000, un paper titulado “El Estado del posbienestar. Cuatro dilemas para la reforma social” con propuestas para una nueva política social y una descentralización y federalización del país.

En sus recientes apariciones públicas, el Presidente estuvo coqueteando con muchas de las ideas que alguna vez escribió Béliz en sus artículos académicos. “Nosotros decimos vivir en un país federal pero el país se presenta como muy unitario. Algún día tenemos que sentarnos todos y decidir cómo hacemos para que la Argentina no sea un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el sur. Cómo hacemos para lo que están en el norte encuentren allí en donde nacieron la posibilidad de vivir, desarrollarse y morir all . No va a haber ninguna mano mágica del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros”, dijo hoy Fernández durante un acto en La Plata con Axel Kicillof.

Grimson, antropólogo y parte del equipo de intelectuales que trabaja en la Casa Rosada, es el asesor que completa la mesa del Presidente y el secretario de Asuntos Estratégicos. Es el encargado, además, de recopilar el libro digital “El futuro después del Covid-19” con ensayos de 27 intelectuales y filósofos que escribieron sobre “las condiciones políticas y económicas que permitieron que un virus pusiera en jaque a toda la humanidad” y sobre escenarios futuros pospandemia. (La Nación)