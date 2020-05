En la provincia del carbón, Caleta Olivia se calefacciona con leña traída de Río Negro

Fernando Cotillo Intendente de Caleta Olivia – Foto:

La información desde Caleta Olivia da cuenta que por gestiones de la Secretaría de la Producción de esa municipalidad, un empresario local donó 10 toneladas de leña traída desde Río Negro, para sustituir la falta de combustible para calefaccionarse en barrios alejados del ejido urbano, quienes no tienen gas en los hogares de menores recursos.

Lo que no dice la información, cuidadosamente recortada por algunos medios, es el motivo real por el cual este invierno Caleta Olivia depende de la leña para pasar el enorme frío que ya se hace sentir en esta región. El punto es que Santa Cruz este año no cuenta con las toneladas de carbón mineral que debería estar suministrando YCRT, porque el yacimiento, desde las PASO, cuando Mauricio Macri perdió las elecciones, no produce ni un solo kilo de carbón para asistir a la población y hasta incumple una tarea social fundamental fuertemente vinculada a la existencia misma de este núcleo productivo en la cuenca, como es la tradicional asistencia a las familias carenciadas de la provincia, enviando el combustible en camiones para distribuir en distintas localidades entre ellas Río Gallegos y Caleta Olivia.

Aníbal Fernández, para contrarrestar esta evidente anomalía de una empresa que hace cinco meses ha recibido del gobierno nacional miles de millones de pesos en sueldos y sin producir, desmintió nuestras nota del día 22 de abril 2020 titulada “YCRT no produce carbón ni para las estufas de los barrios, recibe un presupuesto de 1.100 millones y Aníbal Fernández cobra 600 mil pesos por mes” señalando el 15 de mayo último que “YCRT ya está produciendo. El carbón no sale por magia, sale por el trabajo de los mineros. Está el pedido de la provincia, de los municipios, de las estancias que siempre solicitan y compañeros que quieren ayudar a los que no lo pasan bien, pero no lo tenemos en este momento”, dijo el Interventor contradiciéndose quien intentó sacarse la responsabilidad de encima aludiendo “no ha sido desidia nuestra, ahora lo estamos produciendo y esperamos cumplir en los próximos días”, concluyó el funcionario diciendo una mentira fácilmente demostrable.

El carbón que tiene en existencia YCRT y que Aníbal dice “estar produciendo”, es el ensilado en Punta Loyola, el exportable, del cual – de acuerdo a fuentes de la propia empresa – le faltaría alrededor de 10 mil tn para cumplir con la cuota comprometida en el acuerdo de exportación “El carbón que tenemos aquí en Punta Loyola – le dijo la fuente a OPI – no es carbón para las salamandras, no sirve para calefacción porque es carbón con una granulometría más fina. El otro, el de mayor calorías, no lo estamos produciendo en YCRT”, dijo lapidariamente, contradiciendo lo que difundió el propio Interventor.

De esta forma, una vez más estamos en condiciones de afirmar que YCRT es una empresa improductiva y que la nueva administración, en complicidad con los sindicatos internos se han transformado en un agujero negro de fondos nacionales, que consume capitales improductivos y está sostenido solo a los fines políticos. En los cinco meses que hace está a nivel nacional el FPV y luego de que Alberto Fernández pusiera en funciones a Aníbal Fernández y llevara el presupuesto de YCRT de 800 a 1.100 millones de pesos de presupuesto, el yacimiento le ha demandado al Estado nacional (todos nosotros) una suma aproximada de alrededor de 1.000 millones de enero a mayo (alrededor de 200 millones por mes), sin producir y en medio de una enorme e inédita crisis económica-financiera nacional, el quebranto de las empresas privadas, las Pymes y los comercios fundidos. El sueldo de Aníbal es de 600 mil pesos mensuales, tal como dio a conocer el Canal América, exponiendo lo que ganaban los interventores de las empresas públicas y con el interventor hay una docena de funcionarios con sueldos por arriba de los 300 y 400 mil pesos. Para extender las expectativas, el gobierno nacional dio a conocer que se “reactivará la usina termoeléctrica” lo cual funcionaría como una unidad económica con YCRT. La realidad y las fuentes de esta Agencia, dicen otra cosa. Por el momento, queda claro que Aníbal Fernández en al foto con Alicia, mintió. YCRT sigue sin sacar carbón ni para hacer funcionar una salamandra, como titulamos en nuestra nota de hace más de un mes. (Agencia OPI Santa Cruz)