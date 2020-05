Una reforma impositiva propia: las razones detrás del rechazo de Alberto Fernández al proyecto de Vallejos

Por: Maia Jastreblansky

Alberto Fernández disipó la nube de especulaciones y le bajó el pulgar a la iniciativa de la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que se pronunció para que el Estado se quede con parte de las grandes empresas a las que ayudó en el marco de la crisis por el coronavirus. Son “ideas locas”, dijo el Presidente.

“(Querer) un sistema más justo no es perseguir a nadie, esas ideas locas de querer quedarnos con las empresas o de querer castigar a los ricos. no, no, no. queremos hacer un país más justo”, dijo el Presidente en un acto desde Formosa, cuando le preguntaron sobre su plan para el “día después” de la pandemia. No mencionó a Vallejos -con quien no tiene vínculo- pero quedó claro que se despegó esa línea.

El Presidente nunca estuvo de acuerdo con la iniciativa de la diputada kirchnerista, una idea que ni siquiera llegó a materializarse en un proyecto de ley.

Pasaron diez días desde que Vallejos escribió en Twitter su propuesta y en torno a esos dichos crecieron las especulaciones políticas. De hecho, algunos funcionarios del gabinete de Fernández se mostraron a favor de dar el debate. “Resulta interesante”, dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Debe trabajarse en una alianza público-privado, donde el Estado no ahogue al sector privado”, relativizó, por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, una de las personas que coordinó a los equipos técnicos del Frente de Todos en campaña.

Con sus declaraciones, hoy Fernández clausuró la discusión y dio un mensaje a su propia tropa.

En el entorno del Presidente afirman que Fernández no se había pronunciado antes para evitar heridas en la coalición de gobierno. “Él no está de acuerdo con lo que dice Vallejos, pero integramos un frente político. No cree que sea el curso que se debe adoptar, está fuera del sentido común de Alberto” , dijo a LA NACION un alto funcionario que trabaja codo a codo con Fernández antes del viaje al interior del país.

El colaborador agregó que el Presidente, por el contrario, está interesado en profundizar una agenda con el sector productivo. “No de casualidad Alberto fue ayer a Toyota y dijo que la salida de la pandemia se hace con el trabajo conjunto del Estado y los privados”, acotó. Y remató: “¿Vos leíste el proyecto de ley de Vallejos? El proyecto nunca existió”.

Vallejos fue la primera candidata a diputada nacional en la boleta que llevó como postulante a senadora a Cristina Kirchner en 2017 y fue apadrinada por el ahora gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero, tal como publicó LA NACION, el propio bloque del Frente de Todos en Diputados tomó distancia de su idea. Ni el kirchnerismo ni otros diputados del espacio se hicieron cargo de la propuesta de la economista para que el Estado obtenga “una participación de capital” en las empresas privadas.

Hoy el emprendimiento del kirchnerismo pasa por darle impulso a la iniciativa de Carlos Heller y Máximo Kirchner para gravar por única vez a las grandes fortunas. Fernández le dio el visto bueno a esa iniciativa, aunque resalta que se aplicaría por única vez. El proyecto de fondo del Presidente, en cambio, pasa por promover una reforma tributaria.

Plan pospandemia

Algo irritado con los pedidos para levantar el estado de confinamiento, el Presidente comenzó a introducir en su discurso una referencia al “día después” del coronavirus y a la Argentina de la “pospandemia”.

Fernández asegura que tiene elaborado un “plan” que incluye distintas reformas, entre otras, un cambio en el sistema tributario e iniciativas para cambiar el sistema de coparticipación federal. Por ahora el Presidente solo enunció sus ideas.

Respecto de la reforma impositiva, en el Gobierno entienden que es necesario hacer una simplificación de los tributos, revisar el IVA y el impuesto a las Ganancias. Hoy Fernández consideró que “está mal” que se cobre “impuesto a las ganancias” a quienes “viven de un sueldo” y dijo que “hay que corregirlo”.

Además, el Presidente viene machacando sobre la necesidad de hacer un país más “justo” y “federal”. En ese sentido, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de quitarle parte de la coparticipación a la Ciudad, un tema que había quedado en un paréntesis por la buena sintonía que cultivó en la gestión de la pandemia con Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay que revisar el sistema de coparticipación. En el acto de revisar también revisar terminar con la discrecionalidad del poder central. Hay una Ciudad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica y otras provincias con el ingreso per cápita de países muy postergados en el mundo”, dijo.

Fernández interrumpió la hermética agenda que llevó durante los dos primeros meses de la cuarentena en Olivos y reactivó un itinerario de recorridas y actos vinculados al sector productivo. En el Gobierno señalan que la intención es que el Presidente viaje al interior “para mostrar al país funcionando” en contraste con el AMBA, que aún sigue paralizado por el coronavirus. (La Nación)