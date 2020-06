Apareció un caso positivo de un trabajador de las represas que 11 días antes estaba trabajando en La Barrancosa

La información apareció tan repentina como confusa. Lo interesante y medular del problema es que un trabajador de Represas Patagonia, dio positivo en un test realizado en el Hospital Regional de Río Gallegos efectuado durante el periodo de franco, lo cual en principio lo pondría fuera del radio de infectación en el obrador propiamente dicho, pero con un dato que nadie ha aclarado al detalles. Repasemos.

De acuerdo a la información suministrada por el municipio de Río Gallegos se indica que “se trata de una persona que no reside en la ciudad y que fue testeado en cumplimiento de los requerimientos de la empresa para la que desempeña tareas en las Represas Patagonia. Fue hisopado en el laboratorio del Hospital Regional Rio Gallegos por protocolo”.

De acuerdo a lo que difundió el sitio digital “El mediador”, el encargado de las relaciones Públicas de Represas Patagonia Mariano Musso dijo “Es bueno aclarar que este operario no estaba en el campamento y que de hecho, estaba en su casa de Río Gallegos desde el 19 de mayo. Como tenía que regresar a su trabajo, se le realizó un test ayer domingo cuyo hisopado arrojó resultado positivo“.

La primera contradicción en la información surge en este punto: ¿El infectado es o no de Río Gallegos?. Nadie sabe o alguien miente.

Sin embargo la duda (más que razonable) presenta aspectos preocupantes, tal como nos lo presentaron las fuentes consultadas en represas La Barrancosa.

Tomando la palabra del referente institucional de la empresa Mariano Musso al sitio web El Mediador, este hombre estuvo en el obrador hasta el día 19 de mayo de 2020. Es decir 11 días antes de declarársele positivo, este trabajador estaba en la Barrancosa. Si tomamos en cuenta que el virus tiene un tiempo estimado de 14 o 16 días de incubación y hasta que se manfieste, nadie puede asegurar en Represas Patagonia que este hombre no haya sido portador sano, el tiempo que trabajó allí (solo 10 o 12 días antes).

De ser así el problema ya sería mucho más grande, porque podría haber contagiado a gente que hoy está trabajando en Barrancosa o que en los próximos días baje en algún recambio de personal. Musso da por hecho de que no es así ¿Puede asegurarlo, realmente?

Desde el mes de abril en OPI venimos informando que Represas Patagonia nunca realizó testeos entre el personal, denunciamos la falta de insumos, elementos de protección (barbijos, guantes, alcohol en gel) y un trabajo permanente que jamás fue interrumpido, con más de 45 días de trabajadores sin recambio hasta que (también lo informamos) la misma gente, algunos con más de 50 días en ese momento, sin ver a sus familias y obligados a trabajar en cuarentena, decidió irse del obrador, no sin antes tener la comunicación de que si se iba no volvía, o al menos muchos de ellos ya no tendrían trabajo.

El 6 de mayo 2020 hicimos un informe titulado “Provincia trata de blanquear trabajo epidemiológico que nunca hizo en las Represas y donde hay hacinamiento, falta de insumos, ningún testeo y “cero” control” y allí explicábamos que el Secretario de Estado de Salud Pública, Dr. Ignacio Suarez Moré junto a la referente de epidemiología de la cartera sanitaria Dra. Ana Cabrera visitaron la represa “La Barrancosa” y en medio del discurso para justificar la presencia tardía del Estado en la obra señalamos “Al respecto el Dr. Suarez Moré mencionó que próximamente avanzarán en cuestiones que tienen que ver con los elementos de protección personal que debe utilizar cada uno de los trabajadores como también la posibilidad de hacer algún testeo para el personal que se encuentra en la obra o que va a ingresar para empezar a minimizar el impacto”.

De esto resaltamos que afloraban dos verdades informadas por OPI y nunca reconocidas por Musso: que los elementos de protección personal en Represas no existían o era deficientes y que no se hacía ningún testeo. Sobre esto último, los funcionarios que visitaron la obra recién el día 4 o 5 de mayo evaluaban la posibilidad de hacerlos.

Ayer en la página web en la que habló Mariano Musso se expresó textualmente: “El encargado de las relaciones institucionales de la UTE que lleva adelante la obra de las represas, contó que desde el pasado 24 de mayo, “la UTE tomó como modalidad realizar los PCR a todo su personal, antes de que sean trasladados a los campamentos, como una forma de mantener las condiciones de seguridad de quienes trabajan“.

Es decir lo que el propio Musso nos había desmentido, lo ratificó en esta entrevista dada ayer a un medio digital de la ciudad. Recién el pasado 24 de mayo la UTE Represas Patagonia, empezó a realizar los PCR al personal que son llevados a los campamentos. A la vez que nada dice de los que vienen del campamento, quiere decir que Represas Patagonia hace solo ocho días que realiza los controles. Empezó cinco días después que el hombre con el COVID 19 bajó del campamento y recién lo detectó 11 días después (en caso de ser cierto) cuando el trabajador debía volver al obrador.

Esto claro está, abre un interrogante sobre cuándo, cómo y dónde el trabajador se infectó. La UTE pretende poner ese momento, fuera de los días que esta persona estuvo cumpliendo labores en La Barrancosa, pero no existe ningún tipo de seguridad de que sea así. La única explicación de por qué se insiste en reafirmar que no dio positivo durante su permanencia en la obra, es porque de ser así todos los trabajadores deberían ser puestos en cuarentena y virtualmente parar la obra.La prueba de que no se sabe exactamente el cuándo, el cómo y dónde se generó el contagio es la diferencia en los datos que da el municipio a través de la provincia y la UTE, que ubica la residencia del trabajador en Río Gallegos, pero desconoce el lugar en que se podría haber contagiado, solo se apuró a ubicarlo fuera del obrador para eliminar la posibilidad de que allí pudiera haberse contagiado, cosa que nadie puede asegurar más aún cuando los tiempos tan cortos, podría ubicar a éste hombre como portador asintomático, cuestión de la que nadie habla desde la UTE.

Pero además de lo explicado existe una doble responsabilidad de parte de la empresa Represas Patagónica. Si era portador asintomático estando en las represas, el hombre ha contagiado a muchos de los otros trabajadores que aún están allí. No hacer el testeo cuando el personal abandona la obra, en caso de ser portador asintomático o portador sano como este trabajador, habrían incurrido en la gravedad de dejar libre en la sociedad de Río Gallegos a una persona que contagió a la familia e innumerables personas, sin saber que tenía capacidad de contagio masivo. El error de la UTE es el de empezar a controlar tarde (24 de mayo) y no controlar a la salida del personal. De esto, nadie habla. (Agencia OPI Santa Cruz)