Un anticapitalista y anticlasista que habla desde un piso de 3 millones de dólares

(Por: Rubén Lasagno) – El hombre que da risa más que hacer reír, ese integrante discorde del grupo de cómicos santafecinos, trio del cual dos se tentaron por la política y con ideologías opuestas, es el patético bufón del rey pero no tan disculpado públicamente como para ser interpretado fuera del contexto político en el cual se desenvuelve el gobierno actual, al cual Dady Brieva adhiere.

Brieva dice lo que piensa su alter ego, tal vez un amor incomprendido el que siente por la jefa de la banda a la que no reconoce sino en términos de deidad pagana y consorte ideológico del relato cursi inventado por los reconvertidos del kirchnerismo de la década afanada y hoy reinventados por payasos lagañosos como éste ex cómico santafecino o el fascistoide Gabriel Mariotto.

Ambos son la punta de lanza de las ansias contenidas de quienes vinieron por todo o al menos, por lo que queda.

Son los voceros inefables del régimen chavoargentino y los personajes necesarios para plantar los globos de ensayos que si no recogen la suficiente adversidad en forma de réplicas de esta suerte de propuestas dislocadas y disociada de la realidad argentina, quedarán allí latentes como en una suerte de “nursery ideológica-propositiva” elaborada por otros y propuestas por estos inimputables, para ser reflotados o “debatidos” en cualquier momento, tal otros proyectos ideados como la Conadep de los periodistas, el impuesto a la riqueza que alcanza a la clase media, la expropiación de campos, la toma de acciones de empresas auxiliadas por el Estado (que el kirchnerismo confunde con el gobierno), la Junta Nacional de Granos, etc y en general todo aquello que implique poner bajo la órbita del Estado organismos, empresas y especialmente a medios críticos, fuertemente odiados y resistidos por los Fernández, quienes, como es políticamente incorrecto decirlo sinceramente, se valen de estos personajes kamikazes que no tienen nada que perder y mucho por ganar, al reptar en la lisonja permanente luciendo la careta multifacética “del peronismo de Perón” para ocultar la serpiente venenosa de esa pseudoideología inventada en el sur y lograr los favores de la viuda.

“Hay que discutir la concentración mediática, es obligación del Frente que integramos poner la concentración mediática en la agenda” dijo el fascista Gabriel Mariotto que confirmó el triunfo K en el 2015 usando la falacia de la moderación y “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela hoy”, replicó Dady Brieva el anticapitalista y odiador de “clases” que, por las dudas, vive en un piso de 3 millones de dólares y posee millonarios negocios diversificados. (Agencia OPI Santa Cruz)