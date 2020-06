Pablo Grasso avanza con un edificio en zona de relleno, sin estudio de suelo, en tierras nacionales, con empresa amiga y contra la voluntad de los vecinos

Lugar del proyecto: sobre el estuario de Río Gallegos

En el mes de mayo de 2016, el entonces intendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich, anunció que éste municipio ingresaba al programa de seguridad y monitoreo (gobierno de Mauricio Macri) lanzado para que cada localidad tuviera un sistema coordinado de cámaras en la ciudad, desde donde se pudiera observar la vía pública en el marco de la prevención del delito, entre otras cuestiones.

El tema no era nuevo. Ya el 11 de septiembre de 2012 el entonces gobernador Daniel Peralta había inaugurado con discursos pomposos y promesas que jamás se cumplieron, un sistema similar de monitoreo en la ciudad, proyecto que comprendía 56 cámaras, alguien se llevó más de 3 millones de pesos (en aquel momento y de acuerdo a los anuncios) y nunca funcionaron.

Ahora sin mucha difusión, casi diríamos con un moderado perfil bajo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, planificó, ideó, organizó y puso en ejecución, junto con la provincia, un plan para construir un edificio donde va a funcionar el Centro de Monitoreo de Río Gallegos, un nodo de seguridad informática con distribución de cámaras ciudadanas, se presume, por cuanto oficialmente no se ha podido localizar el proyecto, abonando a la idea que en su momento difundió el ex Intendente Giubetich en el año 2016.

Los problemas de Grasso empezaron cuando se supo en el lugar físico donde proyecta levantar el edificio central del sistema, el terreno en el cual se comenzó a trabajar, el aspecto legal de su ubicación, la empresa que “ganó” la licitación en tiempo récord y fundamentalmente la oposición rabiosa de los vecinos del “Barrio Jardín”, un lugar especial de la ciudad donde se le ganó terreno al estuario y en el cual dicho edificio, además de todo lo que se apunta acá en estos breves enunciados que desarrollaremos, se contrapone con cualquier legislación urbana y levantado en el sitio elegido, genera un impacto visual que rompe la estética urbana en la costanera de la capital, un lugar que se ha tratado de embellecer con una costanera la cual ha costado mucho dinero y de hecho está muy mal mantenida por parte del municipio.

El origen

El 23 de abril del 2020 la Municipalidad de Río Gallegos publicó el llamado a licitación 06/MRG/20 para la construcción de un Centro de Monitoreo Municipal y Observatorio Río Gallegos con fecha de apertura el día 7 de mayo 2020 (11 días después) con un presupuesto oficial de $ 5.974.428,76, con recepción de ofertas y apertura de sobre el mismo día 7 de mayo 2020 a las 11 horas en la Dirección de Compras del municipio.

Nótese, en primer lugar tres aspectos de importancia a destacar: la falta de una profusa difusión de la obra por parte del municipio, algo inusual dado que el intendente siempre se pone en el centro de la escena (fotos, discursos, declaraciones a medios pagos) de cualquier obra que emprende y en segundo lugar el corto tiempo en el cual se desarrolló todo: solo 11 días desde que se publicó hasta que se adjudicó.

Proyecto del edificio de 12 metros por 8 de alto

El tercer punto es el momento en que se eligió para largar este proyecto: en plena cuarentena y a menos de 30 días de adjudicada y sin resolverse completamente factores de índole legal y social, dado que la obra es resistida por todos los vecinos del “Barrio Jardín”. El edificio se levanta a pocas cuadras de la casa de la ex presidenta Cristina Fernández y donde todos se oponen completamente a que ese edificio se emplace allí, en la costanera y rompiendo la armonía del paisaje natural de la ría local.

Por otra parte, no existe ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que evalúe la conveniencia o no de construir allí un edificio público, teniendo en cuenta las distintas variables del terreno, el entorno y básicamente la cercanía al estuario, incluyendo los peligros ante las crecidas anuales ocurridas regularmente en ese sector del borde costero.

Detalles de la investigación

OPI se abocó a reunir información oficial y extraoficial sobre un proyecto sospechado de irregularidades y sobre el cual hay pocas o nulas respuestas a nivel público e institucional.

En principio el terreno elegido, el cual como dijimos se ubica en la ría local, es de jurisdicción nacional (a la vera del estuario) y pertenecería a Prefectura Nacional, de acuerdo a lo averiguado extraoficialmente y sobre cuyos datos se está trabajando.

Se desconocen los estudios preliminares (si existieran) sobre las condiciones de compactación del suelo y de las averiguaciones practicadas, fuentes de la propia municipalidad de Río Gallegos, allegadas al sector de obras señalaron “No se hicieron los estudios de compactación del suelo, tengo entendido que hay problemas porque no daba la altura o el nivel y esa obra estuvo pensada inicialmente para otro lugar de la ciudad y no se sabe bien por qué terminó allí en tierras que ni siquiera son de la provincia y tampoco se conoce (al menos públicamente) la cesión de propiedad de nación al municipio, porque las costas de la ría son de jurisdicción nacional bajo responsabilidad de Prefectura Naval Argentina” y agregó “Hay un conjunto de Ordenanzas municipales que prohíben expresamente cualquier construcción en las márgenes y en ese lugar en particular. Y la misma autoridad municipal, las incumple sin ningún tipo de tratamiento previo”.

La misma fuente aportó una perspectiva inquietante a nuestras dudas respecto de las circunstancias que rodean el tema, al decir “Lo que se dice en los círculos empresarios de la construcción en esta ciudad, es que este proyecto está planificada para cobrar el adelanto de obra y luego la pondrían en pausa”, señalaron, pretendiendo establecer como prioridad por parte del intendente, dar inicio al proyecto, pero sin un claro objetivo de terminación. De hecho, llama la atención el costo de la obra (alrededor de 6 millones de pesos) un monto “irrisorio” si l que se pretende hacer allí es un edificio integralmente funcional y estético.

Averiguaciones realizadas en el Concejo deliberante de la ciudad, confirman que nunca ingresó un proyecto referido al tema de este proyecto para su tratamiento ni el Ejecutivo ha informado respecto de la obra. El Secretario de Hacienda del municipio Diego Robles acudió a una reunión de la Comisión de Presupuesto pero no llevó los números ni el plan correspondiente al edificio planificado, confiándonos la fuente “Este tema de la pandemia y la cuarentena les viene como anillo al dedo a Grasso y Robles, porque justifican todo por la Emergenciay aprovechan para sacar “Decretos ad referéndum”.

Área prohibida

Un claro ejemplo de la vulneración de Ordenanzas, Decretos y prohibiciones por parte de la municipalidad de Río Gallegos, para construir este edificio, es lo establecido en la Ordenanza de Zonificación Nº 3259, un documento muy extenso en cuya página 19 se detallan los límites del Área EV1, correspondiente al sector de calle Villarino en el Barrio Jardín, donde se pretende emplazar el edificio. Tal la planilla de “Usos” que se incluye en esta investigación, queda claramente establecida la prohibición de edificar en el lugar y esto se agrava con la falta de conocimiento y aprobación (y sin que conste la excepción) por parte de los concejales de la ciudad. En ese lugar están prohibido todo tipo de negocios, hoteles, depósitos, galería comercial, industria etc, edificios públicos y de seguridad, que no corresponden a un barrio residencial, como lo establece el código urbano.

La empresa

La empresa encargada de la construcción del Centro Municipal de Monitoreo de Río Gallegos es Mata Negra SA, (CUIT – 30-70815268-0) una firma ciertamente vinculada al grupo de empresas que licitan y ganan obras del gobierno provincial/municipal, conformando el grupo de “amigos” empresarios de la construcción a quienes ni aún en tiempos de emergencia, les falta trabajo.

Mata Negra SA es una sociedad originalmente creada en el 28 de noviembre del año 2002 de J. Beroiza luego vendida y actualmente tiene como Presidente a Melisa Tolosa y el vice Fernando Magadalón arquitecto de El Calafate, aunque las fuentes del sector empresario le asignan a este último la propiedad de la firma la cual tiene las oficinas administrativas en Islas Malvinas 105, en la AFIP el domicilio declarado es el de Belgrano 43 2º E y en calle San Martín 956 figura el inscripto en el Registro de Comercio.

Emplazamiento del obrador

Es la empresa que tiene a su cargo actualmente la construcción de un paseo peatonal frente a la casa de gobierno en calle Alcorta en un “plan de embellecimiento” encarado por el gobierno provincial el cual cuenta con poca aceptación de los vecinos, quienes nunca fueron consultados y aún en plena crisis económica provincial, la obra sigue adelante al menos por todo este semestre.

Cuando Pablo Grasso presidía el IDUV, contrató a Mata Negra SA para realizar las obras en el Barrio Jorge Newbery. Debido a las quejas de los vecinos, el municipio en ese momento a manos de Roberto Giubetich debió salir públicamente a través de la Directora de Obras Paola de Gaetano, a criticar duramente, tanto al IDUV como a Mata Negra SA quejándose porque “no dicen (el IDUV) en qué consiste la obra, que van a hacer un perfilado, no tiene pendientes a ningún lado“, le dijo a Tiempo Sur y agregó “obviamente esa obra es inviable en el estado en que está“, aludiendo a el acumulamiento de materiales y la inundación que se producía, lo cual elevaba aún más la queja de los vecinos del barrio.

Lugares vedados para la construcción de acuerdo a Ordenanza de Zonifiación del municipio

Vecinos alertados

El área de calle Villarino en la ría, sobre el Barrio Jardín es un sector de clase media-alta de la ciudad, donde hay gente muy vinculada al poder político, profesionales y empresarios del medio y la provincia. Esto les da a los más de 80 vecinos que habitan en ese sector, cierto poder de fuego, a la hora de establecer sus reclamos y es por ello que OPI consultó a algunos quienes adelantaron el contenido de una nota presentada ante el municipio de Río Gallegos para frenar el avance de la obra, argumentando que se transgreden Ordenanzas y se vulnera el ecosistema y el medio ambiente, además de producir un impacto visual-estético muy negativo.

Este grupo de vecinos se movilizó para solicitar la intervención de la UNPA (Universidad de la Patagonia Austral), del Tribunal de Cuentas de la provincia, del Concejo Deliberante de la capital y del CPAIA, organización de los arquitectos en la localidad.

De la misma forma, los vecinos están trabajado en la presentación de un Amparo que ingresaría esta semana a la Justicia, con el solo fin de que no se siga avanzando con la obra del edificio de 12 metros de largo por 8 metros de alto, proyectado en absoluto silencio por las autoridades municipales de Río Gallegos.

hasta ahora se sabe que están “Construyendo juntos“, la municipalidad de Río Gallegos, el IDUV y el gobierno de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)

Nota Vecinos by OPISantaCruz on Scribd