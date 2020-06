Oficializan la prórroga por 60 días de los acuerdos de suspensiones con reducción salarial

Fue tras el acuerdo entre la CGT y la UIA. Habían comenzado el 1 de abril.

Por: Ismael Bermúdez

A través de la Resolución 475, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni prorrogó por 60 días la vigencia de los acuerdos de suspensiones con reducción salarial entre las entidades sindicales con personería gremial y las empresas invocando el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo (LCT), en el marco de la pandemia de coronavirus​.

En los fundamentos de la Resolución se menciona que la UIA y la CGT habían solicitado la renovación del plazo de 60 días que se había establecido en la Resolución 397/20 con vigencia a partir del 1° de abril. Ante su vencimiento, el pasado 30 de mayo solicitaron la prórroga.

Si bien los despidos y las suspensiones están prohibidos, el decreto N° 329/20 dejó abierta la posibilidad de aplicar el artículo 223 de la LCT que permite que, “por fuerza mayor” o “disminución de trabajo”, se acuerden de manera individual o colectiva suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa inferior a las remuneraciones vigentes.

A su vez, la UIA y la CGT habían solicitado al Gobierno que homologara en forma automática y abreviada los acuerdos sindicales empresarios con un piso salarial del 75% o un porcentual mayor “dando por cumplimentados los requisitos establecidos en el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. La Resolución 397 de Trabajo oficializó ese pedido.

Se estima que gremios con más de un millón de trabajadores están comprendidos en esos acuerdos con reducción salarial de gremios muy diversos, como gastronómicos, empleados de comercio, metalúrgicos o petroleros.

Según el Informe del Ministerio de Trabajo, en abril, “la tasa de suspensiones, que se calcula como proporción del total del empleo del mes anterior, se ubicó en el 7,5% cada 100 trabajadores, mostrando el nivel más alto de la serie. A nivel de empresa también se registra un valor elevado, ascienden al 14% las empresas que aplicaron suspensiones, más que duplicando los valores históricos”.

Por su parte, también en abril, de acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de Trabajo “el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores del total de los aglomerados relevados, cayó un 0,6% en relación al mes anterior. Esta es la mayor caída mensual de los meses de abril, a excepción del mes de abril del año 2002, cuando el descenso fue de 0,8%”.

Según Trabajo, “la contracción del empleo formal en los meses de marzo y abril se explica por la decisión de las empresas, frente al escenario impuesto por la pandemia, de no realizar contrataciones de personal. Las escasas incorporaciones de trabajadores verificadas durante este período no alcanzaron a compensar las desvinculaciones que también se desplomaron en relación a su marca histórica, pero no en la misma magnitud que se advierte en las altas”.

Los datos de Trabajo indican que en marzo se contabilizaron 117.900 trabajadores registrados menos con relación al mes anterior. De ese total, perdieron el empleo registrado 45.100 trabajadores en relación de dependencia y el resto correspondió al trabajo monotributista y autónomo. (Clarín)