Cristina Kirchner accedió a las presuntas evidencias y evalúa presentarse como querellante

Por: Hernán Cappiello

La vicepresidenta Cristina Kirchner accedió en los tribunales a las supuestas evidencias con que cuenta la justicia sobre una red de espionaje que se dedicó a seguir sus pasos durante el gobierno de Mauricio Macri y analiza si se va a presentar como querellante en ese expediente.

A las 14, la funcionaria se trasladó hasta los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde había sido citada por el juez federal Federico Villena. El magistrado, que mientras investigaba a una red de narcotraficantes, se encontró con que uno de los acusados le mencionó que había sido utilizado por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para colocar una bomba intimidatoria contra José Luis Vila, otro exespía y funcionario del Ministerio de Defensa.

Este agente que había encargado el atentado, tenía en su poder supuestas evidencias de que la AFI había montado operaciones de vigilancia sobre Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta , exfuncionarios kirchneristas, funcionarios de Cambiemos, jueces y tres periodistas del diario LA NACION , entre otros. El magistrado los citó junto a la diputada nacional Graciela Camaño y su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo, quienes habrían sido foco también de presuntas operaciones de espionaje ilegal, llevadas a cabo bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior, cuando los responsables del organismo eran los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez Villena empezó a citar esta semana a aquellas personas que aparecían en los archivos de este abogado y agente de la AFI que había realizado las operaciones.

En paralelo la justicia federal porteña investiga otros dos casos de espionaje sobre la gestión de Arribas y Majdalani al frente de la AFI por denuncia de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño .

En una de ellas en manos del fiscal Jorge Di Lello se rastrea el contenido de una computadora con mails, borrados de periodistas y funcionarios macristas y de la oposición. En otra causa, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y delegada en la fiscal Paloma Ochoa, se investigan las fichas elaboradas sobre casi 500 personas participantes de la Cumbre del G 20 en la Argentina , incluidos centenares de periodistas acreditados para el evento. Se analizaron sus publicaciones y su adhesión o no a las políticas del macrismo.

Video en Twitter

“La AFI que dependió en forma directa de Mauricio Macri utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a opositores como a sus propios dirigentes “, publicó Cristina Kirchner al salir hoy de su casa en las redes sociales.

La expresidenta difundió un video en el que mostró su traslado hacia el tribunal federal de Lomas de Zamora. “A diferencia de cuando me citaba el juez Claudio Bonadío en Comodoro Py en causas armadas no me sigue ninguna moto”, dijo Cristina, y recordó: “Llegaron a trasmitir en vivo mis desplazamientos por la ciudad”. Cristina Kirchner aseguró: “Es raro que no lo hagan porque la causa judicial por la que soy convocada es un verdadero e inédito escándalo.”

Por elevación, le pegó a la Corte Suprema, a quien responsabilizó por la filtración de escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia en su contra. “Eran conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar, que cuando sucedió aquel episodio, pensé que la Corte iba a intervenir, pero nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos”, dijo. Por eso dijo sostuvo que si la Corte hubiese investigado esas filtraciones tal vez la causa que tramita Villena “no hubiese existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados”.

“Pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los que venían a combatir el narcotráfico. ¡Cuánta mentira y cuanto cinismo!”, dijo. Escoltada por dos autos de custodia, la vicepresidenta llegó en un Volkswagen Vento, junto con su abogado Carlos Beraldi . Estuvieron dos horas en el juzgado federal donde la funcionaria había sido citada a declarar como testigo.

El origen de la causa

La causa se abrió en 2018 para investigar a una banda de traficantes de drogas que operaba en Almirante Brown y Monte Grande. Así Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, le dijo al juez Villena que había sido reclutado por un abogado que pertenecía a la AFI para que hiciera algunos trabajos a cambio de protección. Facundo Melo es el letrado que está acusado, de enviar la bomba a Vila.

El fiscal Guillermo Marijuan, que investiga el atentado contra Vila, reclama que Villena se declare incompetente y le remita el expediente.

En el celular de Melo y a partir de varios allanamientos, Villena encontró supuestamente imágenes, videos, fotos y partes de inteligencia sobre los espiados. Entre ellos Kirchner, Eduardo Duhalde; el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; Rodríguez Larreta; Diego Santilli; María Eugenia Vidal; Nicolás Massot; entre otros.

El magistrado también citó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, así como la diputada nacional Graciela Caamaño y su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo, quienes habrían sido foco también de presuntas operaciones de espionaje ilegal cuando los responsables del organismo eran Arribas y Majdalani.

Villena también convocó al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a los periodistas de LA NACION Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, al sacerdote José Pepe Di Paola, y al obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y a Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana del expresidente. (La Nación)