Lázaro en campaña desde la cárcel: Belloni, un soberbio que se debe bajar del caballo y OPI lo demonizó (y por eso está preso)

- Publicidad -

No vamos a ser réplica de un medio ultra oficialista con conductores que periódicamente llaman a Lázaro Báez desde 28 de Noviembre, cuna del proyecto del ex constructor (no empresario) para cuando quede libre.

De manera recurrente hay un par de emisoras de la cuenca desde donde le tienden un puente para que se escuche la opinión del testaferro de Néstor en un ámbito propicio para su proyecto político a futuro, cuando las causas de corrupción se licúen, tal como parece ser el destino de la Argentina impune. No olvidemos que en Río Turbio y 28 de Noviembre, Báez tiene muchas inversiones, propiedades y gente que dice ser tenedores de bienes y capitales del ex constructor de Néstor y Cristina. No sería raro, entonces, que algún día, la memoria frágil del santacruceño medio, le corone su proyecto político, sin repasar los dislates de la historia reciente del posible candidato, quien está seguro de que los pueblos olvidan fácilmente; y más el del Santa Cruz.

Si bien no vamos a reproducir el contenido ni hacerle de plataforma gratuita a sus intereses económicos y políticos, al menos rescataremos un par de expresiones de Lázaro que lo muestran tal como es: un típico producto del relato, emparentado ideológica y financieramente con la dueña del circo, la jefa de la banda o sea, la multifacética Cristina Fernández, la misma que se pasea a través de un video trucho por Buenos Aires, haciendo como que recorre lugares de la ciudad desde donde “supuestamente” la persiguieron judicial y mediáticamente.

Lázaro por su parte, en esta emisora ignota, vertió frases del mismo calibre que su jefa financiera y por ejemplo, no dejó de admirar a la Argentina por el grado de recuperación que tiene el país “Este es un país digno de admirar – dijo hablando del desastre que dejó Mauricio Macri – nos han postrado varias veces y nos volvimos a levantar”. Y uno tiende a pensar ¿De qué nos perdimos en el medio?.

Claro que es un país digno de admiración en el mundo, teniendo en cuenta que el gobierno de Néstor y los dos de CFK, tras 12 años de corrupción ininterrumpida y tras robarse un PBI entero con el propio Lázaro como actor de reparto (entre otros), no pudieron terminar con la riqueza nacional, aún después de haberla entregado. Después vino Macri que no se quedó atrás y hoy vuelven los anteriores para llevarse lo que resta. Aún así no se ha terminado. De hecho, es un país milagroso.

Pero hubo dos momentos cruciales en el monólogo del preso por corrupción en la obra pública, que quisiéramos rescatar. El primero fue cuando se refirió a la falta de liderazgo político en la provincia. Obvio, Lázaro intenta bajarle el precio a cualquier posible “líder” político que pudiera aparecer en un futuro en Santa Cruz, pues ese papel se pretende reservárselo para él, cuando por fin pueda abandonar Ezeiza. Al menos ese es su sueño.

En este sentido dijo “Me alegra mucho lo de Belloni, me parece que le faltó coraje en algunas cosas y lo lamento mucho pero me gustaría verlo bajándose un poco del caballo de la soberbia que tiene también” considerándolo un buen administrador, que fue uno de los que tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar a la provincia y la desperdició, remarcando su amistad con el intendente de El Calafate al decir, “es uno de los hombres que más conozco”. Esto nos hace pensar que ante una supuesta libertad que lograra el constructor, sería un aliado político de Belloni, quien ya sabemos es naturalmente kirchnerista/cristinista y representa a ese espacio.

A la hora de culpar a alguien por sus desgracias, en la provincia no tuvo dudas en atacar a OPI Santa Cruz, de quien dijo que en acuerdo con el gobernador Peralta y el gobierno nacional, éste medio se encargó de “demonizarlo”.

“Nos demonizaron tratándonos de ladrones, de chorros”, dijo Báez sin explicar, por supuesto, cómo se hizo inmensamente rico, dueño de casi la mitad de las estancias en esta provincia y varias empresas pero una en especial, Austral Construcciones SA, que durante 12 años acumuló toda la obra pública del Estado nacional en Santa Cruz y el 70% a nivel nacional.

De la misma manera que Cristina paseándose por Buenos Aires con los videítos que editan en el Patria, Báez se victimiza desde la cárcel donde ni siquiera sus propios patrones le han garantizado la libertad. Pues es uno de los pocos integrantes de las causas por lavado de dinero, que aún permanece entre rejas, esperando que la viuda encienda el celular para hablar con el juez.

Lázaro Báez mientras eran allanadas sus propiedades en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Tal vez por esto o bien porque trata de disimular el acercamiento a su antigua jefa, es que cuando le preguntaron sobre su relación con CFK dijo “En estos 4 años Cristina no me dio ni tronco de pelota”. Tal vez más que la verdad, sea una forma de “despegar” a su dueña, que ahora pisa fuerte en el terreno político.

Después, como un acto fallido o tal vez abonando al principio de su extinto amigo, hizo una especie de alegoría a la fortuna que construyó en tiempo récord y la cual, como sus jefes (NK y CFK) jamás pudo ni podrá explicar “El dinero es una herramienta poderosa necesaria para cambiar la realidad y eso es lo que hicimos mi familia y mis hijos”, dijo y la verdad es que objetivamente le asiste una gran razón a ese planteo: todo el dinero que hizo Lázaro, le cambió la realidad a su familia, definitivamente, también a la de los Kirchner y por qué no al país, ya que el robo sistematizado a través de la obra pública inconclusa, sobrefacturada o nunca realizada, es la que aumentó la pobreza, la desocupación, hizo faltar recursos en la salud, la educación y la seguridad.

Los alquileres de hoteles truchos por parte de Lázaro, la concentración de toda la obra pública nacional, la sobrefacturación de las construcciones, la evasión impositiva de sus empresas, dado que en la AFIP estaba el amigo Echegaray, la cartelización que le permitía ganar licitaciones fraudulentas, la inmensa cantidad de dinero negro que manejaban en bolsos y llenaban habitaciones, similar a la generada en una red mafiosa narco y toda la cadena de bancos, cuentas off shore y hasta depósitos de dinero pulcramente alejado de las miradas indiscretas o la compra indiscriminada de campos, estancias, propiedades en todo el país, en la costa y las más de 35 estancias adquiridas en Santa Cruz, no es culpa de OPI que lo haya demonizado, es pura y directa responsabilidad de las maniobras delictivas de un grupo que nació para saquear los fondos públicos sin control ni límites y de la cual, él, Lázaro Báez, fue parte.

Creer que OPI lo demonizó diciéndole ladrón y chorro, es bastante reduccionista y alude a una simplificación similar a la de su jefa, cuando expresa que todos tienen la culpa de ser perseguida, pero no recuerda las 16 causas por corrupción que pesan sobre sus hombros y la inmensa cantidad de pruebas que la desmienten.

Del resto de la conversación de Báez con la radio, no podemos rescatar nada valorable, que no sea una clara tendencia de imponerlo al testaferro K, primero como un “empresario”, títiulo que no le cabe; un empresario es alguien que invierte, trabaja y arriesga un capital y nada de eso es aplicable al ejemplo de Báez y luego como un potencial “candidato a algo” en al cuenca o en Santa Cruz

Él fue un invento y una necesidad de un gobernante corrupto que vio la oportunidad de lucrar desde el poder, por eso, 13 días antes de hacerse cargo de la presidencia, fundó Austral Construcciones SA, después de fundir Gotti Hnos y por 12 años fue el catalizador de todos los fondos de la obra pública nacional, mientras era parte de una enorme maquinaria de lavado de dinero, cuya producción fue tan grande que no había lugar físico dónde guardarla.

Resumiendo: de nada le va a servir a Lázaro Báez tratar de bañarse en agua bendita y añorar volver a Santa Cruz creyendo que será indultado por la historia y podrá renacer como el Ave Fenix.

Nosotros seguiremos aquí, como seguimos después de que él, De Vido y demás, fueron tras las rejas; seguiremos informando sin ningún compromiso y partidismo, como nos gusta y como a muchos aún, nos molesta la demagogia, la mentira y la corrupción de quienes creen que todos tienen culpas de sus pecados, menos ellos.

Después Lázaro, para no perder el hilo del relato, se metió con ataques personales a un miembro del equipo de OPI, desde donde nunca nos metimos con su vida privada, excepto, claro, aquella expuesta con motivo de la corrupción que lo envuelve y donde el propio constructor metió a toda su familia.

“Yo nunca me metería con los hijos y la familia de nadie. Y acá se metieron con mis hijos y eso no se hace”, dijo hace algunos años Báez, cuando OPI dio a conocer por primera vez la relación de al menos dos de sus hijos (en ese entonces, después serían los cuatro), Martín y Luciana, con los negocios ilegales del kirchnerismo.

Claro, Lázaro obviaba un detalle: él fue quien puso a sus hijos en el ojo de la tormenta, a dirigir empresas, en los Directorios, en los bancos off shore y no era un desconocido el que contaba dólares fumando habanos en la Rosadita; era su hijo Martín, también preso por los mismos delitos. Si el propio Lázaro los corrompió, ¿Cómo podía pretender que no habláramos de sus hijos?. Lo mismo pasó con Kirchner y la viuda, que arrastraron a sus hijos al fango y se escandalizaron después de las repercusiones que tenía en los diarios.

Pero si Lázaro quiere, podemos abordar temas personales y hay bastante tinta para hacer correr en ese sentido. Sin embargo, nada nos importa más que el hombre allegado al poder; el preso que hoy pretende reingresar a la atmósfera política de la provincia y seguramente busca algún adherente como Javier Belloni, su amigo o Rudy Ulloa Igor otro contemporáneo del constructor, de cuando la plata fluía en Santa Cruz y los camiones no alcanzaban para transportar el efectivo físico de un lugar a otro.

Lázaro Báez tiene la percepción de que en realidad nunca hizo nada ilegal y que su liberación sería un acto de justicia. Y esto no puede entenderse si no se piensa en términos de alguna enfermedad en su psique. Del mismo modo cree que la sociedad de Santa Cruz le debe una reparación por tantos sinsabores y el país lo tendría que resarcir económicamente por haberlo llevado a la ruina durante el macrismo. Así de simple y lineal es el pensamiento de quienes fueron parte de la década afanada.

Nadie le ha dicho o tal vez ninguno le quiere decir, que la sociedad sabe quien es quien en Santa Cruz y de a poco, con mucho esfuerzo pero de manera indetenible, se consumarán los cambios necesarios en la provincia y tal vez antes de que él salga de la cárcel. Y con el tiempo, cada vez habrá menos lugar para que sus victimarios, repitan la historia. (Agencia OPI Santa Cruz)