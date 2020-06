Los planes de las empresas para el futuro de los sueldos

Por: Paula Urien

En un contexto en donde la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) reveló que solo el 1% de las empresas del país planea contratar gente , la última medición de la c onsultora Willis Towers Watson , finalizada el 8 de junio, revela qué pasa puertas adentro en más de 300 empresas de diversos tamaños y qué planean sus directivos en materia de salarios.

Con una inflación estimada por las empresas del 40,7% para 2020 , el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) , comunica que a fines de mayo los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para diciembre de 2020 se ubicará en 43,3% interanual. Sin embargo, el presupuesto de ajuste salarial que proyectan las empresas, por ahora es de 35,3% promedio para quienes tienen representación sindical y 37,2% promedio para el personal fuera de convenio.

- Publicidad -

Además, un 11% de las empresas están bajando los sueldos, el 100% a los niveles ejecutivos, 81% gerentes, 66% jefes, 59% a profesionales. Como dato positivo, el 95% de las empresas va a pagar el aguinaldo y solo muy pocas planean darlo en dos o tres cuotas.

En la carrera contra la inflación, las empresas recomponen los sueldos todos los años, aunque sin llegar al total inflacionario en el caso de los empleados fuera de convenio, lo que lleva a la pérdida de puntos en la compensación. ” En la Argentina no se incrementan los salarios desde hace 20 años . Hay ajustes por inflación, pero no aumentos . Desde que salimos de la convertibilidad a hoy, solo tuvimos dos o tres años en los que los incrementos salariales fueron uno o dos puntos por arriba de la inflación para quienes no están en convenio”, dice la abogada Marcela Angeli, directora de Talent & Rewards de Willis Towers Watson. Los sindicatos, por otro lado fueron año a año negociando para que no haya pérdida de masa salarial, algo que se logró en algunos acuerdos pero no en otros.

Sin embargo, hoy quienes tienen representación sindical tienen proyectados ajustes menores a quienes no la tienen. “Por esta crisis donde hay sectores tan castigados, se habilitaron en acuerdo con los sindicatos suspensiones y también baja de salarios”, comenta Angeli. Quienes están fuera de convenio también sufren bajas y suspensiones.

Este 2020, además, es diferente a todos. “La edición anterior, que hicimos hace un mes y medio, nos daba una mediana (sin contar con los extremos que pueden desvirtuar el porcentaje) de aumento salarial del 40% para los “fuera de convenio”, con un promedio de 37,2%”, advierte Angeli..

En este contexto, opina que habrá que esperar al segundo aumento para ver el cumplimiento, o no, de lo planeado. Lo ya dado representa un 20,9% de la masa salarial, un 65% de las empresas canceló, postergó o redujo el primer ajuste del año, pero además hay un 55% de las empresas que responden que, con respecto al segundo aumento, está en análisis cancelar, postergar o reducirlo “.

Con respecto a la reducción salarial, la abogada dice que esta misma situación se dio cuando fue el caso Enron, en los Estados Unidos, que provocó una debacle financiera en la que las empresas terminaron dando un 30% de los incrementos proyectados.

De todas maneras, las organizaciones dicen que como primera acción, cortan gastos,”en pos de no tener que cortar salarios. Se suspendió el presupuesto para capacitación y beneficios, con la idea de no reducir los salarios, pero las compañías están muy complicadas, sobre todo las que tienen las puertas cerradas”, dice Angeli.

Muy bien o muy mal

Las fintech lideran las proyecciones salariales de este año, con un aumento del 45% y ya otorgaron el 28,6%. El agro también tuvo una buena performance, con un aumento estimado en un 40% anual, y ya otorgó más de la mitad, un 22%.

En el otro extremo, turismo solo proyectó el 30% de aumento y otorgó el 11,3%. Por otro lado, las obras sociales y sanatorios tenían proyectado un 40,5% de aumento, pero solo otorgaron hasta el momento un 9,3%. Otro sector muy complicado es el de la construcción.

Bono

“Me alcanzarían los dedos de una mano para contar las empresas que lo van a dar al 100%”, dice Angeli. (La Nación)