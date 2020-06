Después de más de 2.000 “repatriados” sin controles ni aislamientos, Grasso y Alicia Kirchner decidieron hacer lo que deberían haber hecho antes

- Publicidad -

(Por Ruben Lasagno) – Antes de hoy en OPI hicimos cuatro notas advirtiendo que el gobierno provincial y el municipio de Río Gallegos, autorizaba el ingreso de gente de otras jurisdicciones del país y desde Punta Arenas especialmente, donde se registra el más alto nivel de contagios del COVID-19 en el vecino país, sin los aislamientos de 14 días correspondientes para prevenir el desborde de infecciones en esta capital y la provincia; es decir, no nos asombra ni nos sorprende lo que ahora salen a decir, tanto el intendente Pablo Grasso y la Gobernadora Alicia Kirchner, como si hubieran bajado de un plato volador el día lunes, desconociendo lo que era tan evidente como lógico iba a suceder si no se aplicaban estrictas medidas de aislamientos a los recién llegamos. Nada de eso se hizo.

Hoy, ese descontrol trajo preocupación, tanto al gobierno provincial como al Intendente de esta capital y reaccionan tardíamente con amenazas “tibias” de “endurecer los controles” de los “repatriados”, cuando ya han puesto más de 2.000 o 2500 personas en Santa Cruz, llegados en vuelos y por vía terrestre, que se han mezclado entre la población sin cumplirlos mínimos estándares de seguridad.

Recordemos que las medidas de seguridad epidemiológica implementadas ante la gente que llega desde otras jurisdicciones han sido: una declaración jurada llenada por el pasajero y un compromiso asumido de permanecer por 14 días en su casa o con su familia y la obligación de dar aviso ante posibles síntomas o manifestaciones de síntomas. Esa cuarentena obligatoria, el gobierno la “vendió” como una medida “estricta” bajo control de las autoridades y amenaza de abrirle una causa a quiénes la desobedecieran.

A los pocos días el intendente de Río Gallegos se quejaba porque los “repatriados” andaban mezclándose en las calles y en los supermercados de la ciudad. Estaba claro, nada hacía prever que no sucedería. Solo la incapacidad técnica, operativa y el discurso forzado de las autoridades tratando de hacernos creer lo obvio y la complicidad de los medios oficialistas que no analizan los hechos sino que solo replican los partes de prensa como los envía el municipio y el gobierno central, no dejaban flotar la verdad sobre la inconveniencia de no controlar debidamente a los que llegaban, mientras hacia adentro obligaban a la gente a permanecer en sus casas.

Hoy, tanto Grasso como Alicia reconocen que esa decisión nunca fue efectiva.

“Pedimos el listado de todos los que ingresan para que vayamos seleccionando quienes van a ir a un aislamiento en algún lugar como hotel o vivienda y para las casas particulares. Tenemos diez equipos armados que van a circular en diferentes horarios, cada uno con un patrullero y gente de la justicia para acompañarnos”, dijo Grasso en Tiempo Sur, dándole una vuelta más al discurso de decir algo sin decir mucho.

El intendente quiere decir que va a tomar medidas, pero no se anima a decir cuáles ni cuándo. Dice que van a seleccionar, pero en función de qué?. Tampoco es claro cuando señala “van a ir a aislamiento en algún lugar como hotel o vivienda”… seguramente a “algún lugar” van a ir (¿?). Agregar “…como hotel o vivienda” es no agregar nada. A las viviendas están yendo enviadas por la misma autoridad y a los hoteles nunca fue una idea ni del intendente ni de la gobernadora, por razones estrictamente de costos.

“Lo que necesitamos es llevarle a la gente la tranquilidad, para que pasando estos 14 días la normalidad va a seguir como estábamos”, remarcó Grasso, lo cual si tomamos la frase y la ponemos en el contexto, significa que nada va a cambiar y el gobierno municipal y provincial salen a decir algo para hacer como que modifican lo que en realidad nunca hicieron.

El 28 de abril titulamos “De nada vale estar aislados si el gobierno provincial trae cinco vuelos, micros con gente de Ecuador y no hace los mínimos controles”. El 7 de mayo 2020 publicamos otra nota “Siguen las “repatriaciones” y provincia no habla de aislamiento previo. Cotillo lo confirmó esta semana, después que familiares de sus funcionarios entraran sin controles”. El 3 de junio hicimos una tercera nota titulada “El intendente Grasso y la irresponsabilidad de ser populista e impulsivo, en vez de racional y prevenido”.

Nada pueden decir los gobiernos (municipal y provincial) que no lo hayamos advertido.

“Lo que tarda tanto en llegar es igual que si no hubiera llegado, peor incluso, porque el cumplimiento a destiempo de lo que tanto se deseó acaba teniendo un reverso de sarcasmo” es una frase de Antonio Muñoz Molina. Vaya si es aplicable a lo que han hecho Grasso y Alicia Kirchner y lo que tratan de instalar en estos días. (Agencia OPI Santa Cruz)