Cristiano Rattazzi: “Lo de Vicentin es más una confiscación”

Por: Gabriela Origlia

Cristiano Rattazzi , presidente de FCA Argentina, admitió que el presidente Alberto Fernández “sorprendió mucho con la confusa expropiación” de Vicentin , que es “más una confiscación” . Aseguró que la decisión del Ejecutivo es “saltar por arriba al juez, lo que es contrario a la división de poderes”. Y remató: “Dicen pavadas para justificar”.

A entender del empresario, que expuso durante una presentación por teleconferencia ante empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba, hay un “fuerte levantamiento popular” que no quieren que los “avasallen”. Para Ratazzi esos sectores responden al 41% que “no votó al Presidente actual y que es una fuerza importante más allá de que responda a [Mauricio] Macri o a otros”. Y agregó: “Por eso hay que cuidar mucho las urnas, porque hay que votar en octubre del año que viene”.

- Publicidad -

“No tiene las manos atadas por nadie si no quiere; eso no me lo cuenten. Hasta la semana pasada yo decía si [Alberto] Fernández quería ser como Juan Bautista Alberdi, un grande, o como Héctor Cámpora, un títere . Lo de Vicentin lo lleva bastante abajo en ese escalera”, definió.

En tanto, defendió la “condena no tan fuerte” que hizo la Unión Industrial Argentina (UIA): “El presidente de la UIA está en un cruce complicado; las diez personas que fueron a verlo al Presidente cinco días antes del anuncio de la expropiación salieron con el discurso del trabajo conjunto. Ahora están muy sorprendidos; conocemos el relato, es algo que siempre vivimos antes. Tienen tendencia a mentir”. Añadió que la “condena” de AEA (Asociación Empresaria Argentina) fue “significativamente más fuerte” .

Rattazzi contó que conversaba “mucho” con el expresidente Mauricio Macri y aseguró que “no tenía tendencia a mentir”.

Sobre la salida de Latam Argentina del país , sostuvo: “Es horrible. Pero a mí los de Aerolíneas no me quieren porque siempre critico. Si el Gobierno quiere, habrá más low cost y la gente podrá viajar más barato, si no pagarán pasajes internos de un monopolio”, sentenció.

En el plano de la macroeconomía, insistió que hay que crear trabajo privado, porque, de lo contrario, habrá un “archipiélago Gulag de la pobreza”. Y siguió: “No se sale de la pobreza con las limosnas que da el Estado, sino con puestos productivos. No veo que vayamos hacia lo nuevo”.

Sobre las negociaciones de la deuda con los bonistas del exterior, indicó que pareciera estar cerca de un acuerdo. “Estamos llegando al no defaut, pero el ministro de Economía ya dijo antes que tendremos cuatro años de déficit fiscal. Pero, ¿de dónde vamos a sacar plata para ayudarnos, quién va a financiarnos si no nos importa nada?”, se preguntó.

“Si la salida es ir hacia Venezuela, será un problema . Hay una posibilidad de que las cosas giren, de que vayan bien. Vamos a ver cómo se va hacia una racionalidad; cerrándonos vamos a una peor recesión, abriéndonos tenemos chances de salir”, afirmó, a la vez que señaló que no le gusta ser pesimista.

Enfatizó que la salida del país es “exportar mucho, sólo con mercado interno, no” y que el Gobierno está “respetando” el dejar importar para producir.

Posición de la Bolsa

A Rattazzi lo presentó el presidente de la Bolsa, Manuel Tagle , quien afirmó que la Argentina pasó “de una democracia liberal a una democracia autoritaria”, no sólo por las restricciones que se están introduciendo en la economía sino en diferentes ámbitos.

“La tendencia es más a profundizar el rumbo actual que a retraerse -dijo-. Vemos la ‘arremetida’ de la Vicepresidenta contra la Justicia, lo que atenta contra la división de poderes. Se agrega la intención de expropiar Vicentin, estamos pidiendo que se pare porque es un mensaje muy negativo. El tema está en la Justicia y allí se debe resolver. Quizá por eso nos explicamos la intención de Latam Argentina de abandonar hoy el país “. (La Nación)