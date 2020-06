Mario Meoni, sobre Latam: “Esperamos encontrar un camino que permita que siga operando en la Argentina”

Mario Meoni , ministro de Transporte de la Nación, opinó sobre la decisión de Latam Argentina de dejar de operar en el país y reconoció que era un hecho que “podía pasar”. Sin embargo, aseguró que desde el Gobierno intentarán encontrar una solución para que la empresa continúe operando y así, resguardar las 1700 fuentes de trabajo que se perderían si finalmente Latam no declina su decisión.

“Sabíamos que podía pasar. Estaban en una situación compleja. En 2018 perdió 132 millones de dólares y en 2019, 133 millones de dólares”, señaló Meoni en radio La Red sobre la situación financiera de la empresa aerocomercial.

“Y este año, el impacto del covid-19 paralizó todas las actividades no sólo en la Argentina y Latam venía sustituyendo esas pérdidas con capitales de sus accionistas internacionales que también están en una situación compleja, en un proceso de convocatoria en EE.UU. para readecuar sus deudas”, agregó el Ministro.

Ayer, la compañía aérea Latam Airlines Argentina anunció el cese de sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga, por tiempo indeterminado y presentó ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para determinar la desvinculación de más de 1700 trabajadores que quedarán sin empleo.

En ese sentido, Meoni confirmó que trabajarán para que la empresa de marcha atrás con su decisión. “Estamos esperando el dictamen del Ministerio de Trabajo. La presentación fue ayer y hoy van a tener reuniones que van a seguir en estos dais. Esperamos encontrar un camino que permita que Latam siga operando en la Argentina y los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo” , planteó Meoni.

“Tratamos de que toda las empresas trabajen y la gente mantenga las fuentes de trabajo. Necesitamos a las empresas trabajando no cerradas. Voy a juntarme mañana con las autoridades de la empresa. Tengo buen dialogo con su CEO y staff y veníamos trabajando muy cerca porque entendemos que es una empresa importante para el país”, sostuvo.

“Quisiera que no se vayan”

Ayer, el presidente Alberto Fernández , en una extensa entrevista tocó el tema de la suspensión de Latam. Aseguró que no le sorprendió la decisión de la aerolínea de dejar los vuelos de cabotaje en Argentina porque -dijo- se trata de un “problema de las empresas aéreas en todo el mundo” debido a las restricciones por la pandemia.

“Hubiera querido que no tomen esta medida. Quisiera que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. He leído la noticia, y vamos a ver cómo evoluciona” , acotó.

Latam dio a conocer su decisión a través de un comunicado en el que señala que “el impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia de Covid-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual, contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial”.

De esta manera, Latam Airlines Argentina dejará de volar desde y hacia 12 destinos domésticos: Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia. (La Nación)