Sucedió en Santa Cruz: le dieron de alta a la madre, le entregaron el bebé muerto en una sábana a la salida del hospital y le pidieron “que se haga cargo”

Un hecho grave e inhumano sucedió este fin de semana en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena (Santa Cruz), a 280 kms de Río Gallegos.

Los hechos

Una mujer entró el jueves al hospital de Cdte Luis Piedra Buena con pérdidas en su embarazo y allí quedo internada. Se llama Marisol Calysaya y tiene solo 24 años. El día viernes debieron acelerar un parto que por causas aún desconocidas, fue prematuro y el bebé, con 21 semanas de gestación, nació muerto.

La mujer estuvo en todo momento en compañía de su hermana en el hospital, mientras ese fin de semana su esposo, trabajador de las Represas, había llegado al hogar y cumplía con el aislamiento exigido en su casa.

El día domingo, día del padre, el esposo estaba comiendo con su suegro y recibieron una llamada de la mujer anunciándole que le daban el alta.

Esa tarde la parturienta recibió el alta médica y a las 18:00hs, antes de salir del hospital, un enfermero le entregó su bebé fallecido, envuelto de una sábana. Le habían llamado un taxi y así, sin ningún trámite previo, ni certificado de defunción mediante, ni información a la casa velatoria (como se estila en estos casos desde el nosocomio) la mujer junto a su hermana se retiró del hospital y le dijeron “que a partir de allí se tenía que hacer cargo”. Fue recibida por su padre y marido en la casa, con la criatura muerta, envuelta en una sábana.

Consternados y sin saber qué hacer, (se trata de una familia humilde) y tal como lo relató Oscar Puca, abuelo de la criatura, colocaron el cuerpito sobre la mesa y al sentirse en absoluta soledad, pues ninguna autoridad se hizo cargo de la situación (ni hospitalarias ni municipal), decidieron juntar algunas maderas para fabricarle un cajón y darle sepultura “aunque sea en el fondo del patio”, fue el relato descarnado que hizo la familia.

Responsabilidades

Esta situación llegó a oídos de la concejal del PJ Analía Farías, a quien OPI entrevistó para saber detalles del caso y las alternativas que se están viviendo en este momento, después del triste hecho del cual tuvimos conocimiento a través de Fm News en esta capital.

La concejal le confirmó a OPI que la mujer acudió al hospital con 21 semanas de gestación y sin ningún tipo de control médico. “En el hospital hay dos enfermeros. Tengo entendido que uno se negó a entregar al bebé y el otro procedió sin seguir el mínimo protocolo sanitario y legal, después de haber tenido la criatura en formol”, le dijo Farías a OPI, quien además señaló que esta tarde se reunió con el Director del Hospital de Piedra Buena, el Dr Mario Triputti, quien le confirmó que ha iniciado un informe interno para deslindar responsabilidades y saber quien ordenó que se vulneraran los procedimientos legales obligatorios implementar en estos casos y más aún cuando existe una reglamentación especial en tiempos de pandemia.

Analía Farías afirmó “Desde el hospital no se hicieron los papeles, no se informó a la casa de sepelios, no se dio internveción al municipio y esto es absolutamente irregular” y agregó “Yo hice lo que correspondía, llamé a Hugo Irrazabal de la Municipalidad y él inmediatamente le dio participación a Noelia Castro de Acción Social y a partir de allí se ocuparon de este tema que es realmente delicado”, indicó, quien gracias a su gestión la familia puede dar cristiana sepultura a la criatura.Hasta el momento no se han registrado manifestaciones de ningún sector de los DDHH de la provincia, ni del área del niño y la adolescencia y tampoco se conoce si el Ministerio de Salud de Santa Cruz ha intervenido de oficio para establecer las circunstancias en la que se dio este triste hecho, los responsables involucrados y las medidas que se han tomado para apartar de sus funciones a quienes han violado las más elementales normas de convivencia y humanidad en un pueblo como Piedra Buena, donde practicamente todos se conocen y se presume nadie es tan ignorado como para que esto ocurra sin conocer a quienes incurrieron en este hecho tan grave y denigrante. (Agencia OPI Santa Cruz)