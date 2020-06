Repudio generalizado al Intendente Martín Llaryora de Córdoba, por arriar la bandera Argentina y en su lugar poner un trapo de los LGTB

El viernes, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTB reivindicado el domingo 28 de junio, la Municipalidad de Córdoba izó la bandera de la diversidad en el Parque Sarmiento.

El encargado de hacerlo personalmente fue el propio intendente Martín Llaryora (FPV), y en el acto aseguró “muestra del firme compromiso que tiene nuestra gestión en construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa“.

Haber arriado el pabellón nacional para colgar el trapo de una comunidad a la que el intendente pertenece, desató una ola de repudio en las redes sociales, en los medios de comunicación y también en los hechos.

El sábado dos ex combatientes de Malvinas se acercaron al mástil y comenzaron a arriar el trapo multicolor, que (además) contiene un gran error de parte del intendente, ya que la misma corresponde a la Bandera de Cuzco, con similares colores a la de los LGTB pero le falta una de las franjas.

Los dos hombres bajaron el trapo de colores en medio de una discusión planteada por integrantes de la comunidad gay, a tal punto que debió intervenir la policía. Los ex combatientes sostenían que no se puede sustituir la enseña nacional por otra bandera del tipo que sea y que es un delito. Luego de muchas discusiones la policía ordenó que la de la comunidad LGTB permanezca izada un par de días y luego se restituya la bandera Argentina.

Vergonzoso y anti nacional

La acción del intendente Llaryora es claramente repudiable y debería ser castigado porque un jefe comunal no tiene la potestad para bajar una bandera argentina, símbolo nacional y protegido por leyes y la propia Constitución, solo para poner allí un trapo de colores de una comunidad homosexual, que pretende ser reconocida e incluída, excluyendo a los demás.

Por este motivo y a pesar que en OPI no acostumbramos a replicar notas de las redes sociales, nos pareció adecuado republicar la nota que respecto de este hecho produjo el abogado cordobés Alejandro Julio Aliaga, quien al respecot escribió una carta abierta al intendente de Córdoba diciendo lo siguiente:

Córdoba, 26 de Junio de 2020.-

Al Señor Intendente Municipal

De la Ciudad de Córdoba

Martín Miguel Llaryora

Presente

De mi mayor consideración y estima:

Ante la publicación en el día de hoy del, Diario “LA VOZ DEL INTERIOR”, por la cual se informa que esa Intendencia, ha reemplazado en forma PERMANENTE, la Bandera Nacional, que flameaba el mástil más importantes de la ciudad, después del de la Plaza San Martín, por una tela de colores que representa a los LGBT, tengo el agrado de dirigirme a Ud, en mi carácter de Ciudadano nacido en esta querida Ciudad de Córdoba, a los efectos de hacerle llegar mi mayor repudio e indignación, por la medida adoptada por esa intendencia, de reemplazar la EMBLEMA AZUL Y BLANCA, que cobija a todos los ARGENTINOS por igual, sin distinción de Credo, Raza o Religión, esa por la que murieron en las Batallas por nuestra Independencia, y nos dejaron el legado de ser una Nación. Los que murieron regando nuestro suelo patrio por el solemne juramento que hicieron de seguirla constantemente y defenderla hasta perder la vida, y lo cumplieron, para reemplazarla por una tela multicolor, que solo se representa a una ínfima fracción, discriminando al resto.

Ud Señor Intendente, habla de INCLUSIÓN; ¿Acaso nuestra Bandera Nacional los ha excluido?, Es Ud el que nos EXCLUYE A NOSOTROS, porque esa tela no nos representa; NO ME REPRESENTA, representa a un grupo, que tiene el derecho a vivir como se le plazca, pero que carece de derecho para imponerme sus símbolos y costumbres, muy por el contrario, debe respetar los del resto.

Ud. Señor Intendente, está DISCRIMINANDO a la mayoría de los Cordobeses y de los Argentinos, con esta medida. Ha ARRIADO de uno de nuestros más hermosos mástiles de la ciudad, en una de las zonas más hermosas y concurridas, por ciudadanos de todas las edades; el PAÑO AZUL Y BLANCO, que no DISCRIMINA A NADIE, y es el símbolo de UNIÓN DE TODOS LOS ARGENTINOS.

¿Sabe Ud. señor Intendente, que todos los seres humanos que habitan este planeta, somos diferentes?. Le faltarían mástiles para representarlos. ¿Porque Ud., les asigna solo a una fracción minoritaria, ese derecho?.

Ud. habla de la lucha que esta ¡¡¡¡ pobre gente!!! viene teniendo desde 1992, y por ello les otorga el privilegio de que enarbolen esa tela multicolor, que los identifica solo a ellos, olvidando que al Paño Azul y Blanco, creado por el General Manuel Belgrano a orillas del Paraná, es el mayor símbolo de SOBERANÍA, por el que juraron nuestros hombres ese día.

¿Sabe el Señor Intendente cuantos años nos llevó conseguir la Independencia?, desde el 25 de Mayo de 1810, fecha en que se formó el primer Gobierno Patrio, hasta el 11 de Febrero de 1820, en que renunciase el ultimo Director Supremo, José Rondeau.

¿Sabe el Señor Intendente, cuántas vidas costó nuestra Independencia?, ¿Cuántas fueron las batallas de la Guerra por la Independencia?.

¿Sabe el Señor intendente, cuántas vidas costó la Guerra del Atlántico Sur, para intentar recuperar nuestra Provincia Cautiva?; 649 vidas, y 1082 heridos; y Ud., ¡¡¡¡ a esos héroes les ha arrebatado un mástil, que elevaba la Bandera por la que murieron!!!!, porque un grupo de personas, “marchó con un pañuelo blanco tapándose la cara, por MIEDO, si, esas han sido sus palabras MIEDO a ser estigmatizados?.

¿Ud. se cree, señor Llaryora, que nuestros jóvenes, Oficiales Suboficiales y Soldados, no tuvieron miedo, con el enemigo Ingles, en 1806 y 1807, como en 1982?. Claro que lo tuvieron, pero parece que esto a Ud. no lo conmociona, Tuvieron MIEDO a perder la vida, o a su Camarada, a quedar lisiados, a no ver más a sus padres, o hijos. Claro que tuvieron miedo, PERO LO VENCIERON, y no se escondieron como cobardes “tapando su cara con un pañuelo blanco”, por el contrario señor; no solo mostraron su cara, y aterrorizaron al Inglés, sino que pusieron sus pechos para detener las balas.

A estos HÉROES señor Llariora, Ud. les ha arrebatado NUESTRA BANDERA, para reemplazarla, por quienes solo representan sus intereses facciosos y discriminatorios, y OBLIGARNOS A LOS CORDOBESES, a tener que verla todos los días. Eso es imponerse, y discriminar. TODOS SOMOS ARGENTINOS, no todos somos LGBT.

Retire esa tela multicolor, del lugar de HONOR, que le corresponde a mi Bandera, Nuestra Bandera, la de mis Próceres, y la de mis hijos y nietos.

En espera que retrotraiga esta vergonzosa disposición aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atte.-

ALEJANDRO JULIO ALIAGA

DNI Nº 5.092.930

ABOGADO T 48 F 477 CPACF

Mail: alejandroaliaga@hotmail.com

