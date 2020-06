Presionado por su propio entorno, Emilio Maldonado renunció al CD antes de el Cuerpo lo destituyera

El caso de Emilio Maldonado, hasta ahora presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, acusado de abusar sexualmente de una menor de 9 años, lo había dejado “en caída libre” frente a sus pares y a la oposición, quienes ya no querían saber nada con apoyar a quien venía acusado de tan aberrante delito. Sin embargo, algunos apoyos políticos igualmente cosechó en las primeras horas, incluyendo al propio Intendente Pablo Grasso, quien se tentó por lograr un “licenciamiento” de Maldonado, lo cual era una salida elegante con sueldo asegurado, para quien es uno de sus principales espadas políticas, compañero de campaña y por cuya gestión, estaba como Presidente del Concejo Deliberante de esta capital.

Sin embargo, si algo quedaba en pie, se desmoronó cuando apareció la segunda familia acusando de abuso sexual de su hija de 12 años, al propio Maldonado y allí si, se hizo insostenible su cargo; el primero en desmarcarse fue el concejal Fuhur del FPV y ayer el intendente Grasso, acorralado por la necesidad de no poder sostener una defensa de su amigo, le quitó públicamente el apoyo y hoy, mucho antes que se iniciara la sesión extraordinaria del CD solicitada el sábado por la oposición, Emilio Maldonado renunció a su cargo.

Reunido el CD en sesión extraordinaria este mediodía, se dieron cita en el recinto los familiares de las niñas abusadas y arremetieron contra la falta de moral de quien poco tiempo antes había presentado formalmente la renuncia al cargo.

Al cierre de la sesión todos los concejales aprobaron por unanimidad la renuncia firmada por el ex concejal y pusieron en manos de la justicia, la decisión de investigar y clarificar los hechos en los cuales se vincula a Maldonado con dos menores de edad a quienes acusan de haber abusado y por lo cual, exigen los familiares, se realice una cámara Gessel a las dos niñas.

Pasadas las 13 hs, luego de un extenso diálogo, donde tomaron la palabra los familiares de las menores que realizaron respectivas denuncias de abuso contra el ex concejal y presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Emilio Maldonado; los ediles trataron los proyectos y notas presentadas en la sesión extraordinaria.

Allí, y por unanimidad aprobaron la resolución de la renuncia al cargo de concejal de Emilio Maldonado, una nota firmada por él que presentó ante el cuerpo deliberativo, en cuyo texto el renunciante indicó “Por medio de la presente me dirijo a ustedes a efectos de llevar a vuestra consideración mi renuncia a la banca de concejal para la que fuera elegido por voto popular, consciente que me debo al pueblo que depositó en mi su confianza; considero esta la decisión mas acertada sin mas y a entera disposición de la justicia me pongo a disposición de ustedes» . (Agencia OPI Santa Cruz)