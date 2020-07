Piden a una isla del Caribe el embargo de un lote del ex secretario de los Kirchner de U$S 30 millones

El juez Martínez Di Giorgi solicitó a la Justicia de Turks and Caicos que embargue un predio donde Daniel Muñoz iba a construir un hotel de lujo. Si no lo hacía se lo podía quedar la corona británica que controla el archipiélago.

Por: Lucía Salinas

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, avanzó sobre el recupero de los bienes radicados en el exterior y que fueron parte del circuito de lavado de sobornos que encabezó Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

La semana pasada había requerido el congelamiento de cuentas por más de U$S 5 millones de cuentas vinculadas a testaferros de Muñoz en Suiza. Ahora, a través de unos exhortos, solicitó el embargo de propiedades en Bahamas y las Islas Turks and Caicos. Esta causa está relacionada a la conocida como los Cuadernos de las Coimas: la justicia sospecha que parte del dinero recaudado de fondos ilegales, se volcaba a las operaciones en el exterior. Si no lo hacía, el terreno podría haber quedado en manos de la corona británica. Ahora habrá que ver cuánto tarda la Cancillería en enviar el exhorto.

Un predio de 30 millones de dólares ubicado en la playa de las paradisíacas islas de Turks and Caicos fue adquirido por el ex secretario privado de los Kirchner, se suma a una red de adquisición de bienes en el exterior por la que se procesó al entorno de Daniel Muñoz, tal como reveló Clarín hace dos semanas.

Los terrenos que hizo comprar la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, en el 2016 busca la justicia argentina, sean embargados para futuro decomisos. El año pasado, el fallecido juez Claudio Bonadio había enviado exhortos por pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Justicia de Turks and Caicos a fin de embargar los terrenos. Ahora el juez Martínez De Giorgi, como se brindó información sobre uno solo y con el inicio del proceso de cooperación judicial bilateral, insistió sobre otra propiedad.

Según los escritos a los que accedió Clarín, se busca recuperar el dinero correspondiente a dichos inmuebles valuados en U$S 30 millones. Por ello, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, se insistió con el embargo vía exhorto, de los inmuebles adquiridos en las islas de Turks and Caicos, dependiente de Gran Bretaña.

La justicia de Turks and Caicos ya había embargado un terreno pero aún faltan embargar otros cuatro del premio con un valor total estimado en 30 millones de dólares. Por esa razón, el juez reiteró un exhorto a la justicia de la isla para que la medida cautelar abarque a todas las propiedades, especificando los títulos de propiedad que están a nombre de firmas de cartón de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti.

Mientras tanto, la defensa del abogado canadiense Peter Karam, el dueño del estudio que creó las empresas fantasma y que estuvo con prisión preventiva en la isla y salió bajo fianza, resiste el pedido de ser extraditado para ser indagado en la Argentina. Karam es el jefe del estudio jurídico Karam and Missick de esas paradisíacas islas del Caribe.

Los cuatro terrenos están ubicados al lado del lujoso hotel Amanyara sobre las playas de la isla y la idea póstuma de Muñoz –quien murió de cáncer en el 2016- era construir un resort de lujo en ese un archipiélago de 40 islas con corales, ubicado al sureste de las Bahamas. El proyecto del ex secretario de Néstor y Cristina era sumar un resort junto a otros lujosos centros turísticos, tiendas y restaurantes. Los terrenos tienen acceso a playas de arenas blancas y sitios de buceo que incluyen una barrera de coral de 14 millas en la costa norte y una espectacular muralla submarina de más de 2 metros frente a la isla Gran Turca.

Las parcelas están a nombre de las empresas fantasma Gold Blanck ltd y Old Wolf que tienen donde figura el mexicano Isaac Esperanza, un amigo del sobrino de la viuda de Muñoz, Carlos Gellert, quien participó de la operación de lavado. El complejo lo iba a construir el norteamericano Sean Lawrence Sullivan, pero según la viuda de Muñoz “se quedó con la plata o la plata se perdió” y nunca se hizo el hotel. Ahora si la inversión en Turks and Caicos fue de 30 millones de dólares.

El año pasado, Interpol detuvo a Karam y otro abogado que ayudaron a sacar la plata negra de los Estados Unidos e invirtieron en ese proyecto.

Hubo un segundo exhorto que se envió a Bahamas, que fue un destino intermedio para direccionar los fondos hacia Turks and Caicos. Fue justamente en el caribe donde se construyó una red de firmas off shore con la finalidad de mover fondos de origen ilegal y volcarlos a la adquisición de propiedades. Se pidió en tal caso, el embargo de bienes.

Esta es una de las causas residuales de los cuadernos de las coimas -las principales están elevadas a juicio oral, donde el juzgado avanza en la recuperación de bienes como éstos adquiridos a través de presuntas maniobra ilegales.

Después de la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, la Justicia sostuvo que Muñoz invirtió 70 millones de dólares en 12 propiedades inmuebles en Miami y Nueva York y otros 100 en empresas argentinas como la principal productora de nebulizadores. De allí salieron los 30 para la inversión caribeña. En su confesión el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, reveló cómo el entorno de Kirchner, apenas conocida la noticia de su muerte, se peleó “por las llaves del tesoro”, en alusión a las casas donde se escondía efectivo u otros valores y mencionó entre ellos a Muñoz.

Las compras incluyeron un piso en el mítico hotel Plaza por 14 millones de dólares, que es el lugar preferido de Cristina en la Gran Manzana. (Clarín)