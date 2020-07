“Tenemos que cuestionarnos si no debimos haber cerrado esa cloaca inmunda llamada AFI”

El exsecretario de Cultura de la Nación Pablo Avelluto participó esta noche del programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+, y se refirió a la causa por presunto de espionaje ilegal durante el gobierno anterior, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que hoy se cobró 22 detenidos. y defendió tanto al expresidente Mauricio Macri como a su secretario privado Darío Nieto. “En todo caso si hay algo que nos tenemos que cuestionar es si no debimos haber cerrado esa cloaca inmunda de la AFI”, sentenció.

“Esa causa me parece un completo disparate. En cualquier caso, si es así y hubo seguimientos, de ninguna manera pueden asociarse a la figura del expresidente, ni de haberlos encargado y recibido, ni tampoco a la de su secretario privado Darío Nieto, a quien conozco y es una excelente persona”, sostuvo el exfuncionario.

Avelluto coincidió con las recientes declaraciones que brindó la exministra de Seguridad y presidenta de Pro, Patricia Bullrich, a LA NACION, quien aseguró que detrás de la causa de presunto espionaje “hay una decisión del gobierno de Alberto Fernández de ‘meter en el barro'” a dirigentes de Juntos por el Cambio”.

“El kirchnerismo está tratando de demostrar que somos todos iguales, que toda la clase política es la misma cosa”, criticó el exministro. Si bien Avelluto no apuntó contra la motivaciones de la causa, sí resaltó que “es funcional a una idea política” que tiene el kirchnerismo sobre el gobierno anterior. “Pero yo estuve allí y no me lo puedo imaginar. Ninguna reunión de gabinete o encuentro que he mantenido con Mauricio Macri, durante o después de su gestión, me genera la más mínima sospecha de que se alimentara de informes de inteligencia”, aclaró al respecto.

“Lo que yo quisiera saber es si durante los más de 43 años que estuvo la AFI sirvió para algo. Si alguien tiene registro de algún logro de los servicios se inteligencia”, cuestionó Avelluto antes de cerrar el tema. (La Nación)