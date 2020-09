Sergio Massa le respondió a Juntos por el Cambio: “Mañana les dejamos el recinto; ya les mandé el protocolo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, les respondió a los referentes del interbloque de Juntos por el Cambio, quienes anunciaron que concurrirán mañana al recinto para participar de la sesión convocada por el oficialismo para tratar proyectos de ley para asistir a la actividad turística y por la pesca ilegal. La pulseada de fondo es por la reforma judicial.

Anoche, Massa aceptó el desafío de la oposición y dijo que les mandó el protocolo sanitario para sesionar.

“La decisión [del oficialismo y sus aliados] es dejarles el recinto a los diputados de Juntos por el Cambio que quieran debatir. Les acabo de mandar el protocolo”, afirmó anoche Massa, en diálogo con el canal C5N.

Desde el gremio Asociación del Personal Legislativo (APL) le pidieron a Massa que los diputados que asistan mañana al recinto sean hisopados previamente.

Según el tigrense, algunos legisladores de Juntos por el Cambio lo llamaron para avisarle que no viajarían a la Capital. “La última vez me pidieron que intercediera ante los gobernadores para que no tuvieran que hacer cuarentena cuando volvieran a sus provincias”, dijo el líder del Frente Renovador.

“Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los mozos y operadores turísticos la ley, porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo”, lanzó.

El titular de la Cámara baja relativizó el reclamo de la oposición para debatir de forma presencial frente a las urgencias económicas. “Quiero decir que hay 470 mil trabajadores del turismo, hoteleros, gastronómicos, de los comercios vinculados al turismo y la cultura que no les parece importante si sesionamos presencial o remoto. Quieren la ley y al Estado invirtiendo 70 mil millones de pesos para asistirlos en la pandemia y en la pospandemia”, enfatizó.

Según el dirigente del Frente de Todos, la discusión que plantea la oposición es “una cosa muy menor, de muy bajo valor real para la vida cotidiana de la gente”.

Presión de la oposición

El Frente de Todos y sus aliados en la Cámara Baja planean tratar mañana un proyecto de ley que establece una serie de medidas de asistencia a laactividad turística -que recibió media sanción en el Senado- y una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone agravar las multas por la pesca ilegal en el Mar Argentino.

Se trata de la primera sesión que se desarrollará luego de que venciera el acuerdo que estaba establecido para el desarrollo de sesiones mixtas.

El Pro, la UCR y la CC fijaron su postura. Están de acuerdo con sesionar de manera virtual siempre que el temario sea acordado, pero no avalarán que se prorrogue una vez más el protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara si la intención del Frente de Todos es discutir por esta vía la reforma judicial. Exige que ese debate sea de manera presencial.

Anteayer, el interbloque de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que amenazó con ir a la Justicia si el debate se desarrolla de manera virtual.

“Si se convoca a esta sesión del martes, consideramos conveniente ir a sesionar presencial, porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido”, afirmó Alfredo Cornejo, en diálogo con CNN Radio. (La Nación)