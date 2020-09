Juristas ponen a jaque a la justicia fueguina por la selección de jueces y falta de paridad de género

(OPI TdF) – La ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci fue consultada por Télam acerca del proyecto de ley que analiza la Legislatura fueguina para ampliar de tres a cinco los miembros del Superior Tribunal de la provincia.

La jurista criticó hoy el sistema de selección de jueces de Tierra del Fuego por carecer de una evaluación técnica merituada por un jurado académico y por llevarse adelante a través de un Consejo de la Magistratura conformado íntegramente por hombres.

Esa iniciativa es cuestionada, entre otros sectores, por el Movimiento de Mujeres Ushuaia (MMU) que junto a 70 organizaciones sociales suscribió días atrás un petitorio exigiendo la incorporación de cláusulas de paridad de género en el proyecto.

Kemelmajer de Carlucci opinó que cuando el Consejo de la Magistratura tiene un “buen funcionamiento” no es necesario incluir cláusulas expresas de paridad de género, pero se sorprendió tanto de la conformación enteramente masculina del Consejo fueguino como de la ausencia de una evaluación técnica de los candidatos.

El organismo encargado de elegir a los jueces fueguinos analiza a los postulantes a través de una prueba escrita pero que no está sujeta a la evaluación de un jurado académico, sino al criterio de los consejeros que en algunos casos no son abogados, y tampoco se conforman ternas por puntaje.

“El primer escalón es técnico. En una segunda etapa se le pueden incluir preguntas u otras evaluaciones. Por supuesto que un juez no solo debe saber Derecho, porque puede saber mucho pero carecer, por ejemplo, de sentido de la vulnerabilidad social. Pero no se puede ser juez no sabiendo Derecho, y creyendo que uno va a aprender mientras está sentado en el escritorio”, observó Kemelmajer, miembro honoraria de la Real Academia de Derecho y Legislación de Madrid, España.

Sobre la presencia femenina en la justicia, la doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza, y miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y Córdoba, consideró que la cantidad de mujeres “no es garantía de perspectiva de género” porque “hay muchas mujeres que por formación u otros motivos pueden llegar a discriminar igual o más que los hombres”, explicó.

“Si los siete integrantes actuales son hombres y no hay examen con jurado técnico, el escenario es absolutamente negativo. Un Consejo de la Magistratura que funciona bien toma exámenes técnicos. Hay una primera etapa donde todo el mundo está igualado. Resuelven un mismo caso, son evaluados sobre la misma base. Es una primera etapa de absoluta igualación”, destacó.

Incluso postuló que la baja proporción de mujeres en el Poder Judicial provincial puede obedecer a “distintos factores” como la menor cantidad de abogadas mujeres en el distrito, entre otras.

No obstante, llamó a preguntarse por qué los siete integrantes del Consejo de la Magistratura fueguino son todos hombres y cómo llegó cada uno a ese lugar.

“Porque si además vienen con pautas sociales discriminadoras, no van a responder a esta pluralidad que creemos estar buscando”, señaló Kemelmajer, que en 2016 recibió el Premio Konex de Brillante como la más destacada personalidad en Humanidades de la última década en Argentina, una de las máximas distinciones que se otorgan en el país. (Agencia OPI Tierra del Fuego)