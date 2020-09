Diputados: la oposición prepara una demanda judicial contra la sesión de ayer, pero busca canales de diálogo con Sergio Massa

Por: Jaime Rosemberg

Convencidos de que “el problema fue Máximo [Kirchner] y no [Sergio] Massa”, en Juntos por el Cambio creen que la escandalosa sesión de ayer en la Cámara de Diputados “no debería repetirse” en el futuro. Más allá de los matices sobre cómo debe ser el diálogo con el Gobierno, el conglomerado opositor ya comenzó a preparar la presentación para pedirle a la Justicia que declare “nula” la sesión de ayer, en la que el oficialismo aprobó leyes vinculadas al turismo y contra la pesca ilegal sin el voto de la coalición opositora.

Los diputados Pablo Tonelli (Pro), Mariana Stillman (CC-ARI) y Gustavo Menna (UCR) trabajarán en la demanda, independientemente de una eventual negociación “de la que se encargarán las autoridades de los bloques”. En Juntos por el Cambio confían en el vínculo de confianza entre el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y Massa, aunque la actitud de ayer del presidente de la Cámara baja (no contó como presentes a los opositores que estaban en el recinto y sí a los oficialistas que sesionaban de manera virtual) “no ayuda” a acercar a las partes, aseguran.

¿Qué reclama el conglomerado opositor? El “principal eje” es uno: el protocolo que habilitaba las sesiones virtuales venció el 7 de agosto, por lo cual las sesiones deberían llevarse a cabo de forma presencial. Por esa razón, más de 90 diputados opositores llegaron al recinto ayer y se sentaron en sus bancas, temerosos de que Massa habilitara (más adelante y también de manera virtual) debates álgidos como el de la reforma judicial, la fórmula jubilatoria o incluso el presupuesto 2021, que requieren de una mayoría que, al menos en el caso de la reforma, el oficialismo aún no consigue.

Fue el reclamo que las autoridades de Juntos por el Cambio esgrimieron durante la extensa jornada de discusión en la reunión de jefes de bloque, ayer por la tarde. En ese sentido, desde la oposición aseguran que la propuesta “de consenso” era habilitar sesiones presenciales, pero con excepciones “virtuales” para aquellos diputados que no pudieran llegar por cuestiones geográficas o por estar en grupos de mayor riesgo de contagio. “Massa estaba de acuerdo, pero Máximo no lo dejó aceptar”, juran desde la oposición.

El oficialismo acusó a la oposición de haberse “encaprichado” con las sesiones presenciales. Dicen que había “consenso” con otros bloques provinciales y la izquierda para extender las sesiones virtuales y que por eso continuaron con la sesión de manera remota, con el detalle de no contabilizar a los opositores que estaban en el recinto. También insistieron en que la oposición no puede “condicionar la agenda” y decir qué temas tratar y cuales no, más allá de la gravedad del temario propuesto.

“Hicimos cientos de kilómetros y no nos contabilizaron. [Leopoldo] Moreau se dormía durante la sesión y lo contaron como presente”, se enojó hoy el diputado Federico Angelini (Pro-Santa Fe), vicepresidente de Juntos por el Cambio, luego de la maratónica jornada en la que el Frente de Todos aprobó varios proyectos legislativos.

“Ayer ganamos la batalla política, pero para adelante hay que consensuar”, comentaba por lo bajo una de las espadas de Juntos por el Cambio. Cerrado por el momento el camino de Horacio Rodríguez Larreta (cerca suyo aseguran que no se comunicó con Massa durante la jornada), se apuesta a Ritondo o algún legislador que responda a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, de buena sintonía y pasado compartido con el tigrense. “El Gobierno se equivocó, y Massa debería haber consensuado una salida”, aseguran desde ese espacio “dialoguista”. Sostienen que las explosivas declaraciones virtuales de Elisa Carrió, en las que tildó de “golpista” a Massa, “complicaron” las tratativas para arribar a un acuerdo que, por el momento, no aparece en el horizonte. “Lilita y sus diputados están muy duros, es difícil acordar de ese modo. Pero la prioridad sigue siendo la unidad de la oposición”, dicen desde el conglomerado opositor. (La Nación)