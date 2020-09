Diputados: una reunión caliente entre los jefes de bloques y que se extendió por inéditas 8 horas

Fue la de Labor Parlamentaria. No hubo acuerdo sobre cómo seguir con las sesiones virtuales.

Por: Jazmín Bullorini

Casi 8 horas de reunión, dos cuartos intermedios y tres reprogramaciones del horario de inicio de la sesión, que igual terminó en escándalo. Las consecuencias de la discusión más caliente que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tuvieron en Diputados desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández no se dio por una ley en particular.

Fue por la renovación del protocolo virtual, pero con la mira puesta en la agenda que viene: la reforma judicial y el cambio de la fórmula jubilatoria.

Durante la jornada, el debate atravesó todos los climas. Incluso, en distintas oportunidades se asomó la posibilidad de acuerdo. “No news, good news”, señalaba un legislador radical a media tarde, cuando los 90 legisladores que movilizó la oposición ingresaron al recinto para sumar presión. Varios traían barbijos para la ocasión que rezaban: “Basta de impunidad, no a la reforma judicial”.

Por eso, después de tanto tiempo, el no acuerdo sorprendió . “Estoy re caliente”, se sinceró un legislador de una bancada federal al salir del encuentro en el que, hasta último momento, había propuesto opciones para mediar entre los dos bloques mayoritarios.

El propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, acusó a los legisladores de JxC de no acordar por orden del ex presidente Mauricio Macri, aunque no lo nombró. “Tan rara estuvo esta reunión que estaba todo acordado pero pidieron un cuarto intermedio y después dijeron que no. Parece que de golpe, de un lugar lejano llegó la orden para que no sesionaran”, disparó.

Desde Juntos por el Cambio rechazaron de plano esa teoría. “Somos los tres miembros de la Mesa de JxC, lo resolvimos entre nosotros, sin nadie más”, aseguraron. También compartieron las opciones en el grupo de whatsapp de su interbloque, donde los legisladores que habían viajado horas desde sus provincias para estar presentes ratificaron el rechazo.

Sobre el final, el presidente del interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca -quien había propuesto sesionar presencialmente en un lugar más amplio, pero sin anular la opción remota-, les preguntó qué había pasado que también rechazaban esa opción, lo que generó un tenso cruce con Alfredo Cornejo, que salió a increparlo: “No me interpeles a mí. Reclamale a ellos que cedan también”.

JxC también brindó opciones que fueron rechazadas. La primera fue la de un parche temporario: renovar el protocolo solo por este día y patear para adelante la discusión más profunda, lo que hubiera ahorrado el papelón. Después buscaban renovar, incluso por 30 días, pero sin reforma judicial ni la nueva reforma jubilatoria, que debe definirse en los próximos meses.

Ante la negativa de esa opción, Juntos por el Cambió salió a acusar al oficialismo de no querer estar presencialmente para votar el cambio jubilatorio y recordaron que ellos tuvieron que sesionar con el Congreso vallado y 14 toneladas de piedras.

Ese comentario despertó el enojo de Máximo Kirchner, que suele mantenerse cordial. “¿Vos te pensás que alguno de nuestros diputados tiene problema de poner la cara?”, planteó y se quejó: “Estamos discutiendo temas que ni están en agenda”.

En el Frente de Todos incluso habían barajado en los días anteriores el compromiso verbal de no tratar la Reforma Judicial durante “todo septiembre”. Pero la buena fe política está quebrada. “No le creemos. Si quieren en dos días hacen igual que el Senado y lo meten”, señalaron opositores

El reglamento virtual establecía que debía renovarse por “consenso” de los bloques. La primera hora de la reunión -que tuvo lugar, protocolo de distanciamiento mediante, en el Salón Delia Parodi- giró en torno al significado de esa palabra. Las diputadas de JxC, Silvia Lospennato y Brenda Austin expusieron académicamente sobre ese punto. Incluso llevaron ejemplos de estatutos como el del Mercosur, en el cual el consenso exigido implica que todos los países estén de acuerdo.

Si bien la discusión se agotó, tanto Massa como los jefes de bloque de la oposición se comprometieron a retomar el diálogo a partir de este miércoles. (Clarín)