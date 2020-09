Elisa Carrió contra Sergio Massa: “Hizo un golpe institucional al Congreso de la Nación”

La líder de la Coalición Cívica cuestionó al titular de la Cámara de Diputados en medio del debate por la continuidad de las sesiones virtuales.

Luego de que Juntos por el Cambio decidió impugnar la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, Elisa Carrió disparó munición gruesa contra Sergio Massa, el titular de la Cámara, y contra el Gobierno nacional.

“Massa es un oportunista y un golpista, se merece una denuncia penal por Traición a la Patria, art.29 y 36 de la Constitución Nacional”, tuiteó Lilita, jefa de la Coalición Cívica.

Minutos después de este mensaje, Elisa Carrió habló en el canal de noticias TN y disparó contra todos. “Hay una gravedad institucional en la Cámara de Diputados”, arrancó la ex diputada.

De Massa dijo que “siempre fue un señor irresponsable”. “Es un oportunista y lo dije siempre, lo ratifiqué antes de irme y ahora hace un golpe institucional al Congreso de la Nación”.

Dijo que existe “una especie de declaración de estado de sitio de hecho”. “Todo acto de fuerza porque es fuera del Derecho, es un golpe de Estado. Porque los legisladores tienen que debatir y presenciar, y no se puede suprimir un poder del Estado ni en razones de la pandemia”, continuó Carrió.

Luego, aseguró que el presidente de la Cámara “está para coordinar”, pero que Massa “hace lo que quiere”. “Y en consecuencia es un golpista. Es un acto de hecho”, insistió.

Aseguró que los diputados de JxC deben seguir yendo a sus bancas y que nadie les puede impedir entrar porque “para esto están los fueros”. “No para garantizar que delincuentes presidan los poderes del Estado. Los fueros están para que a nuestros diputados no los detengan para poder ir a las sesiones”, detalló, irónica.

Respecto de por qué el oficialismo no quiere que vuelvan las sesiones presenciales, dijo que buscan “sacar a rajatabla esa reforma judicial”.

Más frases de Carrió

– “Se están llevando puestas las instituciones, se quieren llevar puesta la Justicia, la procuración, ahora la Cámara de Diputados”.

– “Ellos (el oficialismo) buscan la impunidad, la gente se muere de hambre, nadie respeta la cuarentena en el Conurbano Bonaerense y (Axel) Kicillof y (Alberto) Fernández lo culpan al único gobernante en serio que tiene la Argentina frente a la pandemia: Larreta”.

– “Yo recorrí las villas. Kicillof no conoce la provincia de Buenos Aires y el señor Presidente no conoce el territorio de la Nación. Este Gobierno no es de científicos, es de guarangos, de vulgares y de ignorantes”.

– “Les juro a los argentinos que aquí me sacan a la cárcel o donde sea, pero de la Argentina no me muevo. Esta tierra es de todos los argentinos y no vamos a hacer la experiencia de Venezuela”.

– “Mientras los corruptos buscan impunidad resulta que la gente se siente insegura”.

– “En el Conurbano no se cumplió la cuarentena”.

– “Pregúntenle a Berni por qué reincorporó 400 policías cuya corrupción se demostró. Pregúntenle por qué está persiguiendo a un asesor que fue el que hizo la investigación”.

– “Alberto Fernández es lo que es, siempre fue un charlatán. Es un operador de segunda, pero lo respeto como presidente. De todas maneras cambia de opinión según la ocasión, porque no tiene orden moral, orden psíquico. Además está muy estresado. Es la desesperación”.

– “Yo polarizo con Kicillof y Berni, de Cristina no me ocupo porque cada pueblo tiene lo que votó. No soy golpista. Hay que mantener este orden institucional”.

– “Ellos (el oficialismo) provocan la violencia, el discurso atropellador es el que dispara la violencia”.

– “Los más afectados por la inseguridad son los pobres. En las villas no sólo hay delincuentes, eso es mentira, son una minoría”.