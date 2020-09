Hoy se realizará la primera donación de plasma en el Hospital regional de Río Gallegos

Está todo listo para que se concrete hoy en Río Gallegos la primera experiencia de donación de plasma de una persona recuperada de COVID-19 a un paciente que tiene el virus activo en su cuerpo. Gracias al trabajo que realiza el equipo del Centro de Hemodinamia local que encabeza el doctor José Ricardo Gutiérrez, esta jornada podría marcar un hito en la provincia de Santa Cruz.

Actualmente hay tres aféresis listas para ser utilizadas, luego de semanas arduas de trabajo, de la voluntad de los donantes y de los estudios que se realizan a las muestras obtenidas, que también deben cumplir múltiples requisitos. Si bien es una gran noticia, que genera mucha esperanza para contribuir en la recuperación de ciertos pacientes (ya que no todos son aptos para someterse a este tratamiento), hay que remarcar que se trata de una terapéutica experimental.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud invitaron a una serie de países a participar de un ensayo clínico experimental que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sangre, comenzó a desarrollar en Argentina, para el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19.

Fue bajo este contexto que la provincia de Santa Cruz y puntualmente el Centro de Hemoterapia de Río Gallegos fue invitada a sumarse al proyecto, que el ex ministro de Salud y Ambiente provincial, Juan Carlos Nadalich, aceptó.

“Como se trata de una instancia experimental debemos cumplir ciertos pasos y requisitos y así se comenzó a trabajar y se avanzó. Es una terapéutica en la que estamos haciendo la experiencia, no es algo probado”, remarca el doctor José Ricardo Gutiérrez, responsable del Centro de Hemoterapia local.

El experto insiste en que hay que ser prudente con el tema de los resultados y puntualiza que los mejores se han obtenido en pacientes no graves.

“El donante de plasma es un donante de sangre que debe reunir ciertas condiciones. Esto es para asegurar la buena práctica de la medicina transfucional. Donar sangre es un acto altruista y debe ser voluntario. La sangre es un tejido, por lo tanto, lo que hacemos los médicos es pasar el tejido de una persona a otra. Ese tejido está vivo, por lo tanto, alguien lo tiene que ceder”, explica.

Hace algunos días atrás, se habilitó en Río Gallegos el registro para donantes de plasma recuperados de COVID. “Son los que han padecido el virus, donde se cuenta con un hisopado y otros requisitos específicos para la donación de plasma”.

Los voluntarios manifiestan su voluntad mediante un mensaje de texto de Whatsapp con su nombre y apellido. Tras el envío del mensaje, el propio doctor Gutiérrez es el que llama al interesado y le explica el procedimiento y realiza todas las preguntas y brinda todas las respuestas que surjan. Cumplido ello y si la persona reúne los estipulado, se lo convoca para realizar la extracción.

De allí se pasa a un segundo paso o tamiz, ya que –según las estadísticas- de cada 10 potenciales donantes de plasma, que quieren y pueden serlo y cumplen con todos los requisitos del protocolo, tres o cuatro de ellos no tienen los niveles de anticuerpos necesarios para que sean terapeúticos.

“Por lo tanto, tampoco sirven. Entonces, una vez recuperados esos voluntarios, los llamamos, sacamos una muestra de sangre y la analizamos. Estamos trabajando para ello con quimioluminiscencia que es la tecnología más avanzada. Nosotros tenemos una muy buena calidad de estudio para nuestras unidades de sangre”, dice Gutiérrez.

Otro eslabón no menos importante de esta cadena son los receptores, porque se debe realizar una evaluación médica, ya que no todos los pacientes con el virus activo están en condiciones de recibir plasma. Esto lo determinan los profesionales de acuerdo a cada caso en particular, sus antecedentes y su estado actual.

“Constantemente han ido cambiando los criterios de inclusión. Lo que sí se ha observado es que los mejores resultados se han obtenido en los pacientes que tienen una sintomatología leve y moderada. No así con los que tienen complicaciones sistémicas. De cualquier manera, es una metodología de investigación y puede variar. Es lo que tenemos hoy”, especifica el profesional.

Lo cierto es que ese martes 2 de agosto ya están en el hospital tres aféresis con la cantidad de anticuerpos necesarios, listas para ser utilizadas y se espera que esa experiencia se concrete en la jornada.

El responsable del Centro de Hemoterapia remarca que es fundamental seguir trabajando en la promoción para que los donantes se multipliquen y contar así, con una cantidad de plasma que esté a disposición de los profesionales y de los enfermos.

Los recuperados de COVID-19 interesados en donar pueden comunicarse vía mensaje de texto con su nombre y apellido al WhatsApp, al 2966-616828. Posteriormente, el doctor Gutiérrez se comunicará para avanzar en el procedimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)