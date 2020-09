Los ñoquis del Senado. Un listado de 392 nombres, donde hay conocidos hombres y mujeres de Santa Cruz

En un listado perfectamente distribuido por orden alfabético, se detallan 392 “contratos temporales” designados en el Senado de la Nación, donde curiosamente encontramos muchos nombres de la oposición política provincial, nombrados allí, mientras están aquí. Es decir, una realidad virtual que los hace cobrar en la vida real un salario al alcance del cajero automático, pero lejos de cualquier labor parlamentaria.

Estos 392 contratos se renuevan semestral o anualmente, cobrando haberes que varían entre 40 a 80 mil pesos cada uno. En el listado al que tuvimos acceso se especifica el número de orden, el módulo al que pertenecen y el periodo de vigencia del contrato, que va desde el 01-01-2020 al 30-06-2020, del 01-01-2020 al 31-12-2020 y/o desde el 01-01-2020 al 31-12-2021, etc.

Interesante es considerar para que para que estos contratos prosperen, debe haber un acuerdo entre los senadores provinciales y la presidencia del Senado, quien avala y aprueba los mismos. Es decir, considerando los contratos de la UCR y Juntos por el Cambio, podemos decir que la relación entre Eduardo Costa y Cristina Fernández, no es tan mala.

Repasamos algunos apellidos de gente de Santa Cruz y encontramos que la oposición no se queda en zaga cuando de aprovechar la oportunidad de nombrar ñoquis se trata. Esto que es un mal nacional, no encuentra distinción entre oficialismo y oposición, en general es algo en lo que convergen todos los partidos. El listado que ponemos a disposición de los lectores, es para que cada uno encuentre un conocido, un amigo o algún pariente que pudiera estar allí.

- Publicidad -

Por ejemplo, encontramos entre algunos apellidos conocidos el de Fernando Javier Biele, Tarek Hallar, Leandro Fadul (recientemente pasó a ocupar un cargo en el gobierno de Alicia Kirchner), Carlos Omar Fernández (Ex intendente de Pico Truncad), Gabriela del Valle Fernández (hija de Omar), Tito Javier Lamas (ex concejal de 28 de Noviembre), Aymará Anahí Pérez Osuna (hiija de Atanasio ex intendente de Río Turbio), Sebastián Polanco (Caleta Olivia), Susana Toledo (ex diputada) Mirtha Alejandra Lucero (Caleta Olivia), entre otros.

Un mecanismo aceitado

Los nombramientos de ñoquis en el Senado (o en Diputados) es una costumbre muy arraigada en la política nacional/provincial y como dijimos, no hace distinciones de color político. Pero cada senador/legislador, maneja los tiempos y el momento, para nombrar, contratar o dar de baja a los ñoquis, según convenga al momento o la oportunidad.

Por eso hay ejemplos como el del nombrado ñoqui en el senado de la nación Leandro Andrés Widensky, quien había sido nombrado por el senador Eduardo Costa en Planta temporaria bajo legajo 28.591 a partir del 31 de agosto del año 2018.

Al ser esposo de la senadora Belén Tapia, cuando lanzó la campaña a la diputación en el año 2018, el jefe del radicalismo de Santa Cruz, cursó nota formal Nº RSA 0659/18 del 18 de septiembre de 2018, donde el propio Costa solicitó la baja de Widensky como Personal Temporario, evidentemente para que su situación no colisionara con la candidatura de Tapia, sin embargo, luego de pasada las elecciones lo volvió a contratar entre el Personal con Contratos Temporales que encontramos en el primer semestre del año; allí figura en el Nº de Orden 154, perteneciente al Módulo 138 con un contrato vigente entre el 01/01/2020, hasta el 30/06/2020. Habrá que ver si Eduardo Costa le renovó el mismo por el nuevo semestre del año en curso.

La misma situación, pero esta vez por el lado del kirchnerista Javier Belloni, intendente de El Calafate, sucedió en el lanzamiento de la campaña 2018, cuando el jefe comunal intentaba llegar a la gobernación.

Lea: Candidato colocó de ñoqui a su mujer en el senado y le dieron de baja meses antes de empezar su campaña a gobernador

Tal como OPI publicó en su informe del 1º de agosto de 2019, la senadora kirchnerista/bellonista Ana María Ianide El Calafate, solicitó la baja de Mónica Alejandra Oyarzo (Leg. 28.583) contratada en su despacho tramitando el expediente de baja a partir del 1º de marzo de 2019 y desde el Senado por Resolución Nº 0143/19, el 04 de abril de 2019 se formalizó la baja de Oyarzo con Categoría A-3 del personal Transitorio del Senado de la Nación.

No era para menos, Mónica Alejandra Oyarzo, es la esposa de Javier Belloni quien por esos días comenzaba a jugarse su carta electoral.

Como queda corroborado, la clase política en general indistintamente del partido que los reúna, tiene coincidencias procedimentales que están fuera de la grieta, cuando se trata de acomodar amigos, parientes o familiares, para usufructuar dineros públicos, que en sus discursos dicen cuidar en beneficio de todos los argentinos. (Agencia OPI Santa Cruz)