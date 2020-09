Suben depósitos en dólares por ahorristas que dejan los US$ 200 en el banco

Por segundo mes, en agosto aumentan las colocaciones en dólares. No todos compran para vender en el informal

Por: Laura García

Llegaron a caer US$ 900 millones en mayo cuando la reapertura parcial de los bancos hizo posible retirar los dólares. Pero no sólo ese goteo se frenó sino que la ola de ahorristas que compran su cupo de US$ 200 dio vuelta la tendencia.

En agosto los depósitos en dólares volvieron a crecer empujados por quienes los dejan en el banco y no se vuelcan a venderlo en el mercado informal. Lo que en la jerga se llama “puré”: comprar al precio solidario y vendelo a la cotización del blue.

Son quienes lo ven como una forma de atesoramiento o no tienen la necesidad por ahora de convertirlos a pesos para hacer frente a gastos.

Así, los depósitos pasaron de US$ 16.979 millones el último día de julio a US$ 17.238 millones al 27 de agosto, último dato publicado por el Banco Central. Es un incremento de US$ 260 millones contra US$ 198 millones del mes pasado.

Pero son los movimientos en las cajas de ahorro los que reflejan el comportamiento de quienes compran la modesta porción de dólares que habilita el cepo. Es que hoy la mayoría compra por homebanking y la acreditación en la cuenta es automática.

Hay US$ 12.385 millones en cajas de ahorro en dólares en el sistema, US$ 226 millones más que a fines de julio.

Pero en el transcurso de agosto tocaron un máximo de US$ 12.490 millones en los primeros días. A partir de ahí, surge un patrón que se repite porque empiezan a declinar en la medida en que los ahorristas retiran los dólares para venderlos a mejor precio en el blue.

Los datos oficiales señalan que en julio 3,9 millones de personas compraron US$ 740 millones utilizando el cupo mensual de US$ 200. En agosto, según estimaciones del mercado, habrían sido 5 millones los argentinos que demandaron US$ 1.000 millones.

Las versiones sobre posibles restricciones al acceso a este dólar solidario (precio minorista más recargo del 30%) pueden haber alimentado este último mes el apetito por divisas, si bien el presidente del Banco Central, confiado en un mejor humor en los mercados gracias al cierre exitoso del canje, aseguro que no veía la necesidad de un “ajuste de tuercas”.

Incluso los plazos fijos en dólares mostraron un leve incremento pese a los rendimientos mínimos que ofrecen. Subieron de US$ 4.251 millones a US$ 4.318 millones ( US$ 67 millones).

Existen, por otro lado, los llamados saldos inmovilizados, correspondientes a plazos fijos vencidos que no fueron depositados a falta de una cuenta.

Durante la cuarentena, llegaron a acumularse más de US$ 750 millones pero hoy quedan US$ 339 millones y continúan cayendo ya que hace mes había US$ 370 millones.

Los depósitos en dólares, es preciso aclarar, son hoy apenas una sombre de lo que fueron antes de las PASO, que pusieron en marcha una estampida que barrió con más de la mitad del stock de estas colocaciones.

Como dicen en el mercado, el que quería llevarse los dólares, ya se los llevó. (Clarín)