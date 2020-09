El kirchnerismo refrendó en el Senado el DNU que avanza sobre las telecomunicaciones

Fue por 41 votos a favor y 26 en contra. También se aprobó el decreto que deroga la intervención a Vicentin.

Por: Jazmín Bullorini

Tras un largo debate, y en un clima de creciente tensión política, el oficialismo del Senado ratificó por 41 votos a favor y 26 en contra el decreto del presidente Alberto Fernández que declaró servicio esencial a Internet, la telefonía y la TV por cable, congelando sus precios hasta fin de año.

El radical Martín Lousteau fue el encargado de adelantar el rechazo de la bancada de Juntos por el Cambio sobre ese tema: “Estamos de acuerdo con el congelamiento. En pandemia es justo y necesario tener políticas en ese sentido. Pero el DNU tiene otros condimentos más complejos”, advirtió.

En esa línea consideró que es “muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre, discrecionalidad” y que “eso atenta contra las inversiones que necesitamos”.

A su vez, apuntó contra Alberto Fernández. “El presidente asegura que el fin es atacar la concentración en el sector. Le recuerdo que la ley de Defensa de la Competencia establece la creación de un tribunal para controlar eso. ¿Pero adivinen qué? Nunca se nombró”.

La tucumana del Frente de Todos, Beatriz Mirkin, retrucó: “La oposición lo que tiene decidido es no votar los DNU, ni los que consideran complejos ni los simples”, y apuntó contra la gestión del macrismo. “¿Cuántas viviendas hizo el presidente (Mauricio) Macri en el plan Belgrano? ¿Cuántas computadoras entregó? Yo también quiero discutir en profundidad pero no para que me venga a meter el perro con la ley del almacenero”.

La cristinista Anabel Fernández Sagasti señaló: “Es el Estado el que debe garantizar igualdad allí donde el mercado excluye y abandona, y ese es el ADN de este DNU. Un DNU que viene en uno de los momentos de mayor concentración de accesibilidad a la comunicación en internet de Argentina”,

Así, con la aprobación de una de las Cámaras del Congreso, el DNU, que cosechó numerosas críticas del sector privado, quedó convalidado a tan solo dos semanas de ser dictado por el Presidente.

Por otra parte, los senadores avalaron por unanimidad el decreto que dejó sin efecto el DNU que planteaba la intervención transitoria de la empresa Vicentin, intención sobre la que el Ejecutivo debió dar marcha atrás.

“El objetivo era ir en rescate de una empresa muy importante, mantener fuentes de trabajo. Pero la oposición empezó a gestar fantasmas, que estábamos contra la propiedad privada, se movilizaron… Nada más alejado de la realidad. Yun juez terminó declarando inconstitucional el decreto. Poco era lo que podía hacer el Ejecutivo cuando se le prohibía intervenir”, reconoció el senador Oscar Parrilli.

Pero advirtió: “Como tantas veces, vamos a tener que ser nosotros los perversos kirchneristas los que vamos a tener que salir al rescate cuando esta empresa termine desguazada, como tuvimos que hacer con la fenomenal deuda que dejaron”.

En respuesta, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió “un poco de autocrítica”.

“Tomen nota y recuperen el sentido común sin que deba venir de la Justicia. Pero si no les alcanza el mensaje de la sociedad, si no les alcanza el mensaje de la política, entonces será la Justicia, respeten el Estado de derecho”, sentenció.

Las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio volvieron a encontrarse en el recinto una semana después del fuerte cruce de la última sesión, en la que se trató la Reforma Judicial, y a dos días de la pelea que ambas fuerzas políticas protagonizaron el martes en la Cámara de Diputados. Ese enfrentamiento incluso había puesto en duda la participación de los senadores opositores en la sesión de este jueves.

Durante la jornada, y a pesar de la abstención de Juntos por el Cambio, el oficialismo también aprobó el proyecto de resolución presentado por el oficialista Mario Pais para rechazar la orden de la jueza en lo contencioso administrativo Alejandra Biotti, quien había ordenado al Senado abstenerse de la revisión de los traslados de 10 jueces designados durante el gobierno de Cambiemos. Entre ellos, los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron el procesamiento y la prisión preventiva de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El oficialismo desoyó esa orden y este viernes llevará adelante la audiencia en la Comisión de Acuerdos para definir los traslados.

“Los doctores Bruglia y Bertuzzi podrán recurrir a los tribunales pero una vez que nosotros actuemos. No hay fuerza que le impida a este Senado que actúe en el marco de su competencia, so pena de violentar el sistema republicano y la división de poderes”, defendió Pais.

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad la Ley de Capitales Alternas enviada por el Poder Ejecutivo en febrero para “descentralizar” la administración pública. El proyecto fija que el Ejecutivo llevará las reuniones de Gabinete a 24 ciudades de distintas provincias del país.

En el arranque, por su parte, se dio ingreso formal a los pliegos de 30 jueces enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. (Clarín)