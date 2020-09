La sobrina de Ben Laden que es fan de Trump: “Su reelección es vital”

La sobrina de, Noor ben Laden, vive en Suiza pero se considera “norteamericano de corazón”. Para ella, solo el presidente norteamericano Donald Trump puede defender a Estados Unidos de otro ataque terrorista y por eso es importante que gane las elecciones.

“Estado Islámico (EI) proliferó bajo la administración Obama/Biden, lo que los llevó a venir a Europa. Trump ha demostrado que protege a Estados Unidos y a nosotros por extensión de las amenazas extranjeras al aniquilar a los terroristas desde la raíz y antes de que tengan la oportunidad de atacar “, dijo Ben Laden, de 33 años, a The New York Post en su primera entrevista.

Ben Laden (cuya rama de la familia siempre ha escrito su nombre de manera diferente a la de su infame tío) vive en Suiza, pero siempre admiró a Estados Unidos. Una bandera norteamericano de tamaño completo colgaba en la habitación de su infancia a los 12 años y las vacaciones de sus sueños es un viaje en una casarodante por Estados Unidos.

Nacida en Suiza, la sobrina del cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dice que está a favor de Trump en 2020, y considera que las elecciones son las más importantes en una generación.

“He sido partidaria del presidente Trump desde que anunció que se postularía en los primeros días de 2015. He observado desde lejos y admiro la determinación de este hombre”, dijo. “Debe ser reelegido. Es vital para el futuro no solo de Estados Unidos, sino de la civilización occidental en su conjunto”.

“Uno mira todos los ataques terroristas que han ocurrido en Europa durante los últimos 19 años. Nos han sacudido por completo. [el Islam radical] se ha infiltrado por completo en nuestra sociedad “, continuó Ben Laden. “En Estados Unidos es muy preocupante que la izquierda se haya alineado completamente con las personas que comparten esa ideología”.

Si bien Trump ha sido durante mucho tiempo una figura polarizadora en Estados Unidos, es aún más criticado en Europa, donde las opiniones sobre el liderazgo norteamericano a menudo se han desplomado desde que asumió el cargo. Una encuesta de Gallup de 2018 encontró que solo el 18% de los ciudadanos suizos aprobaron su desempeño.

Noor, quien dijo que usa habitualmente una gorra de “Make America Great Again” (y ocasionalmente un mono de Trump antes de dormir), ha tenido que enfrentarse a muchos que odian a Trump en su lado del Atlántico. En un local mientras usaba la icónica gorra roja, Noor fue abordada.

“Estaba tranquila y esta mujer de unos 50 años me ataca y comienza a hablarme en voz muy alta y agresiva”, recordó. “Me grita y me dice cómo puedo llevar esto y que Trump es el peor presidente de todos los tiempos y básicamente se está volcando con mi amado presidente. Me dijo tres veces: ‘Sos estúpida’. Mantuve la calma, y obviamente no me saqué la gorra “

Y no es solo Trump. Desde su posición en Europa Occidental, Noor bin Ladin ha sido una consumidora entusiasta y meticulosa de los medios conservadores y defensora de sus causas más candentes. Aunque habla en voz baja con gracia aristocrática, puede ofrecer largos monólogos en contra de Spygate, la censura tecnológica de las voces conservadoras, el uso obligatorio de tapabocas e incluso la controvertida orden ejecutiva del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo que requiere que los asilos de ancianos acepten a personas mayores con Covid-19.

Su programa de televisión favorito es Tucker Carlson Tonight de Fox News y es amiga de Laura Loomer. La estrella del Partido Republicano en ascenso que se postula para el Congreso en Florida es una feroz oponente del Islam radical, pero también ha sido acusada por críticos de comentarios islamofóbicos. “Laura ha hablado mucho sobre esto y la felicito por ser lo suficientemente valiente y hablar”, dijo Ben Laden, quien no fue criada bajo ninguna religión.

Hija de una escritora suiza

Ben Laden es la hija de Carmen Dufour, una escritora suiza, y Yeslam bin Ladin, un medio hermano mayor de Osama. Dufour y Yeslam se separaron en 1988 y Noor, junto con sus dos hermanas, Wafah y Najia, se criaron en Suiza.

Durante la mayor parte de su vida adulta, Noor ayudó a su madre con un divorcio desagradable de Yeslam, quien no ha jugado ningún papel en su vida. Después de los ataques del 11 de septiembre, Carmen se convirtió en una breve sensación internacional con su relato contundente de 2004 sobre su vida en la familia bin Laden: “Dentro del reino: mi vida en Arabia Saudita”.

A diferencia de su hermana mayor Wafah, una cantante pop internacional y socialité, Noor ben Laden ha mantenido un perfil bajo. Tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Ginebra, una maestría en derecho comercial de la Universidad de Londres y un campo de entrenamiento de codificación informática en su haber. Ha trabajado en startups y actualmente está escribiendo un libro que analiza los primeros 20 años del siglo XXI.

“Mi vida habría sido muy diferente si me hubiera criado en Arabia Saudita”, dijo. “Realmente crecí con este profundo aprecio por la libertad y los derechos individuales básicos”. (La Nación)