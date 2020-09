Se viene la nueva Hifusa: El Ejecutivo pidió a la Legislatura de Tierra del Fuego, cambio de figura jurídica para Terra Ignis

(OPI TdF) – El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego giró una nueva propuesta a los legisladores, que incluye el cambio de la figura jurídica de Terra Ignis a Terra Ignis Petroleo y Gas. De una sociedad anónima unipersonal pasó a una SAPEM, una sociedad con participación estatal mayoritaria. Nuevamente, como ya sucedió en la gestión del gobierno provincial del MPF con HIFUSA (Hidrocarburos Fueguinos Sociedad Anónima), en la gestión Coccaro con RENASA y que terminó solo con pérdidas para el estado provincial y un gran negociado para unos cuantos, la gestión Melella apunta hacia el mismo camino, incluso con varios nombres que se repiten.

Desde el Ejecutivo el secretario de Energía Moisés Solorza manifestó que confía en que se trate el proyecto este año, y que no se desaprovechen las oportunidades de ser parte de la renta del petróleo y el gas. Mencionó en particular las licitaciones off shore que se están lanzando y la ampliación de la plataforma continental.

“La empresa debe salir rápidamente a buscar negocios y asociaciones estratégicas con empresas del mercado energético en general”, planteó. La nueva propuesta del gobierno provincial fue girada a todos los bloques, y el estatuto está siendo analizado por la Inspección General de Justicia. De una Sociedad Anónima Unipersonal –SAU-, la propuesta es constituir una Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria -SAPEM- y se espera la opinión de la IGJ para luego continuar el debate en la Legislatura.

“Todo depende de cómo estén diseñados los objetivos de la empresa para darle la fortaleza desde el punto de vista jurídico. No es lo mismo tener una SAPEM que una Sociedad Anónima, todo tiene que ver con la flexibilidad que debe tener una empresa que debe salir rápidamente a buscar negocios y asociaciones estratégicas con empresas del mercado energético en general”, remarcó.

“Más allá de una buena idea, una empresa de esta naturaleza requiere el conocimiento de la Legislatura para poder comprender que la primera decisión a tomar es si queremos una empresa petrolera y energética destinada a que el Estado participe de la renta. El resto, como el formato, tiene que ir detrás de objetivo de la empresa, que es el desarrollo de los hidrocarburos y la energía, para impulsar la industrialización y que no sea simplemente una cuestión declamativa”, expresó.

“Tiene que ser un instrumento válido para que los fueguinos salgamos a plantear nuestro futuro con la fortaleza que merece una empresa de estas características, orientada al negocio. Lo primero que tiene que hacer son buenos negocios para poder establecer en nuestra región puntos estratégicos de convivencia del punto de vista energético, con la participación del Estado. Tenemos que buscar los consensos entre quien tiene la idea, que es en este caso el Ejecutivo, y laLegislatura, para delinear la mejor empresa. Confiamos en que los legisladores van a hacer lo mejor posible para darle esta herramienta al Ejecutivo”, manifestó.

Deseó que los legisladores “tengan la mirada de buscar un equilibrio con esta flexibilidad. En otras empresas del país con el mismo objetivo social esto se ha implementado. Petrominera –Sociedad del Estado de Chubut- tiene una administración paralela, con un montón de gente asociada para cumplir con todo lo que le pide el Tribunal de Cuentas y la parte burocrática el Estado.

En cambio Terra Ignis tiene dentro de su estructura parte de los síndicos que van a ser sugeridos por el Tribunal de Cuentas para monitorear permanentemente el cumplimiento de todo lo que se trate, para hacer una sola administración y más ágil”, diferenció.

Respecto de si cree que con estos cambios se acercan a lograr los consensos, planteó que “los fueguinos tenemos que darnos la oportunidad de no cometer el mismo error que se cometió con HIFUSA, porque esto no tiene absolutamente nada que ver. Viendo todas las experiencias pasadas, hay una oportunidad enorme. Tenemos en marcha el proceso de licitaciones off shore, ahora viene la ampliación de la plataforma continental argentina. También se viene la ley de hidrocarburos, que hay que debatir y hay que estar preparados para esta nueva etapa”, enfatizó.

“La decisión más adulta que podemos tener como sociedad es avanzar hacia ese tipo de desarrollo que nos lleve a tener energía limpia, con complementos como un parque eólico en la zona norte. Tenemos que trabajar para llegar a una transición a energías limpias. Hoy tenemos el gas y petróleo para poder hacerlo y de otra manera no lo vamos a poder hacer, porque son grandes inversiones donde el Estado debe participar de esos negocios para obtener renta. De esa manera podemos desarrollar un polo con valor agregado en la zona norte. No hay que ponernos palos en nuestros propios pies”, expresó.

También se le preguntó sobre las especulaciones de que ya existe un socio predeterminado: “Hay mucho de misterio y es muy místico todo esto, cuando se habla de petróleo. La cuestión es mucho más práctica, yo vengo de un rubro donde se avanza con los negocios y a nadie le asusta tener mil millones de dólares de inversión, a nadie le asusta tener 20 ó 30 millones de dólares para un proyecto productivo, porque vivimos en un mundo dolarizado y en la energía los insumos son importados y en dólares. A nadie le asombra en el sector petrolero que un pozo cueste entre 7 y 12 millones de dólares, convencional y no convencional.Creo que se mal utiliza la experiencia pasada en lugar de ponerse a trabajar. Si queremos prohibir cierta actividad, que preparen un proyecto, que busquen el consenso y lo aprueben. Ese es el camino. A veces es más práctico especular sin ningún sentido”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)