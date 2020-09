Arrojaron una bomba molotov a la Quinta de Olivos: un hombre quedó detenido

Un hombre arrojó esta madrugada una bomba molotov a la quinta de Olivos, donde residen el Presidente y su familia, informaron a LA NACION fuentes del gobierno de Alberto Fernández, que confirmaron que el agresor fue detenido. Se trata de un hombre de 48 años, con domicilio en Olivos.

Según fuentes policiales, el ataque fue cerca de las 6 de la mañana en Malaver y Lisandro De la Torre. No hubo personas heridas ni instalaciones dañadas. La causa quedó a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

“Nada grave”, describieron a LA NACION el hecho en el Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales informaron que la actividad laboral del detenido, según la AFIP, corresponde a la categoría “servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises o alquiler de autos con chofer”. Desde la Policía Federal minimizaron la agresión: “Ensució la vereda”. (La Nación)