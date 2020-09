¡LÁZARO!, LEVÁNTATE Y ANDA… VOLVIMOS…

(Por: Rubén Lasagno) – Se podría decir que es un grotesco, lo que la televisión entregaba en imágenes el sábado último, mostrando los móviles del Servicio Penitenciario, tratando de ingresar al country donde Lázaro Báez era llevado a cumplir “la domiciliaria”, tal como los jueces y el Tribunal decidieron, en un día de oferta de la justicia donde se abrió un hot sale de la impunidad o un humilde “todo por dos pesos”, más acorde al personaje y al gobierno de su linaje que hoy lleva al país a alguna parte, sin que todavía nos hayamos enterado a dónde.

Típico de una republiqueta populista, los actos ocurridos hace una semana atrás daban vergüenza ajena a medida que se desarrollaban. No solo por el controvertido actor de reparto de la obra, sino por la actitud de las “autoridades” que como la justicia federal dejan gusto a nada y reafirman cada minuto que no todos somos iguales y que si se es delincuente, tenemos mayores garantías aún que la gente honesta, la cual trabaja para sostener este país inviable con muchos jueces y tribunales vergonzosos.

El rechazo social fue lo único que impidió que el testaferro de los Kirchner ocupara una de las tantas viviendas que compró con dineros de los argentinos, en el country Ayres del Pilar, donde los jueces cortesanos, no solo le dieron la libertad, la cual puede discutirse por el tiempo que lleva en prisión preventiva, sino que a última hora (como no podía ser de otra manera) de los impresionantes 630 millones de pesos que le habían fijado de fianza, los bajaron a menos de 350 millones de un plumazo y en el mercado de la justicia de oferta que existe en el país para los corruptos alineados con el actual gobierno, salomónicamente tres jueces K decidieron liberarlo sin pagar un solo peso y encima, montaron todo un operativo para llevar a Lázaro Báez a un lugar “secreto” a fin de que no sufra el escrache; es decir, además de facilitarle la salida, el Estado nacional a través de la justicia Federal le facilitó la huida y le aseguró la tranquilidad. En términos claros y comprensibles: la justicia federal se transformó el cómplice.

Ahora nadie sabe dónde está Lázaro. El cambio de estatus que tuvo desde que sus amigos llegaron al gobierno, lo llevó a pasar de lavador de fondos público a ser una persona con derechos especiales. De allí a quedar libre o que le restituyan todo lo robado y que Alberto y Cristina agudicen el ingenio para que la Argentina deba restituirle lo incautado y hasta debamos indemnizarlo por los daños y perjuicios ocasionados, hay un paso muy corto. Nada es imposible cuando las instituciones han perdido el límite en la Argentina y los argentinos hemos perdido todo derecho y reacción. Era de esperar, muchas veces lo dije previo a las elecciones; si volvían, era para esto.

No sería extraño, que en esta republiqueta liderada por una banda, Báez aparezca en alguna de sus propiedades en Río Gallegos, traído e instalado por la propia “Justicia Federal” que le hizo precio, luciendo su “tobillera” con “movilidad restringida” de 100 kms desde el punto medio y en todo caso, en vez de ir él cada 15 días al juzgado, algún Juez Federal subrogante, se trasladará a la Chacra 39 o a cualquier otro domicilio elegido por Báez, para cumplir con el “control” de rigor.

Tampoco sería extraño que, además de la profusa vigilancia con que contará el “detenido”, con cargo a todos los argentinos, todas las diligencias judiciales se evacúen por teléfono, para no molestar “al empresario”.

Recordemos que el 24 de mayo de 2013, en pleno desarrollo de las denuncias periodísticas y la acción del Fiscal Stornelli y el Juez Bonadío, el gobierno nacional cambió a la conjueza Federal de Río Gallegos, Ana Álvarez, por la abogada Andrea Askenazy Vera quien solo fue puesta allí como respuesta política-judicial en la causa de corrupción que se filtraba de hecho en Santa Cruz y el colmo fue cuando, después de remodelar en tiempo record el bunker de la chacra 39 donde estaban las cajas fuertes que desarmó y denunció el obrero Triviño, transformada en cava de vino donde la pintura fresca olía por toda la propiedad, el 6 de junio de 2013 ( es decir, 13 días después de su asunción), Askenazy Vera, personalmente, acompañó a efectivos de Gendarmería Nacional, ingresó a la chacra y allí fue atendida cortésmente por Báez, quien la esperaba con masas de confitería y un café de Colombia.

Ésta es la justicia que volvió al país. Sin duda el presidente y su vice le han dicho: ¡Lázaro, levántate y anda… volvimos!”, en premio a su silencio de 4 años donde guardó una extraordinaria reserva, evitó colisionar con su socia y hoy, donde por esas cosa de la Argentina incomprensible la vuida volvió a ser parte del gobierno en nuestra republiqueta populista, le está siendo devuelto el favor, porque las deudas dentro de la Omertá son honradas con favores concurrentes, como así también esa misma Omertá cuando se siente traicionada, se lo cobra con la vida de los infames; y sobre eso, también tenemos evidencias. (Agencia OPI Santa Cruz)