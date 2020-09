Policías de Santa Cruz convocan a un ‘bocinazo’ en toda la provincia

El malestar en la Policía de Santa Cruz no es novedad. La mejora salarial obtenida a través de la negociación que realizara hace pocas semanas el Consejo del Salario Policial con las autoridades provinciales no satisfizo las expectativas de los uniformados, quienes en su momento aceptaron la oferta ‘en disconformidad’, con la promesa de volver a reunirse durante este mes de septiembre en esa mesa de negociación. Pese a ello, a través de las redes sociales y mensajes de WhatsApp se lanzó una convocatoria en toda la provincia para este jueves 10 de septiembre, a las 17 horas, para concretar una “marcha pacífica en vehículo” bajo la consigna “Por un sueldo digno”.

Esta ‘inquietud policial’ tiene distintos componentes. Por un lado, entre los propios integrantes de la Fuerza, porque cuestionan a sus representantes y por otro, con las autoridades provinciales por el descuido que entienden, tienen hacia la Policía santacruceña.

Tal como lo adelantó OPI el pasado 19 de agosto, con la publicación de la nota “Un ex policía criticó al Gobierno por cuanto sostuvo que la policía de Santa Cruz vive en situación de indigencia”, una incomodidad supina se planteaba porque los uniformados cuestionan que sus ‘paritarios’ actuales (que son los que los representan en el Consejo del Salario Policial) son retirados, no hay activos y, además, los mismos no fueron electos, tal como lo marca la normativa que los rige”.

“Esa es la base del reclamo”, dicen quienes convocan a la caravana. “Queremos elegir a quienes nos representen, porque el presidente de la Asociación Civil Policial, José Barrientos, se arrogó esa potestad y no corresponde”.

Por ello, este jueves por la tarde, entregaron un petitorio en la sede de la Asociación que indica al respecto: “se ha desvirtuado el espíritu del Decreto 212/14, herramienta mentada para evitar medidas de fuerza y que, paradójicamente, quienes se sientan en tales negociaciones no han sido elegidos por nosotros, ni siquiera nos han preguntado respecto de nuestras necesidades. Y producto de tales ‘negociaciones’ pasamos de ser la Policía mejor paga del país a una de las que percibe los salarios más miserables de esta República”.

Por otra parte, está el planteo a las autoridades gubernamentales; cuestión que también está plasmada en el petitorio antes mencionado.

En el texto, refiere que las demandas la realizan “policías santacruceños, grupo integrado por personal de seguridad, de bomberos, penitenciarios y personal no operativo de todas las localidades”. Ellos señalan en el documento su exigencia al Gobierno de Santa Cruz para que concrete “la inmediata apertura del Consejo del Salario para dar inicio a la necesaria recomposición salarial”, que sintetizan en estos puntos y agregan otros:

Incremento salarial que coloque como mínimo un haber de 60 mil pesos para las jerarquías más bajas;

Pago de horas extras, domingos y feriados y sábados después del mediodía al 100 por ciento y pago de horas nocturnas;

Plus por uniforme e indumentaria

Se respete nuestros derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión y de resistencia a la opresión, dando una solución a la inmensa cantidad de policías que, por interponer un reclamo justo en 2016, fueron postergados en sus ascensos y atacados recurrentemente con mecanismos encubiertos de castigo;

Debate y posterior solución de una multiplicidad de problemáticas existentes en las distintas localidades de la provincia.

Ante este panorama, el titular de la Asociación Civil Policial se encargó de asegurar por diversos medios de esta capital que ellos no están realizando ningún tipo de convocatoria y que están a la espera, en la tercera semana del mes en curso, de un nuevo encuentro del Consejo del Salario Policial.

En cambio, quienes llaman a marchar, esperan una respuesta favorable al petitorio y que Barrientos, como titular de la Asociación, convoque a elección de paritarios para que éstos, ungidos por el voto de sus camaradas, participen de la reunión del Consejo del Salario prevista para dentro de 10 o 15 días.

“La convocatoria es para todos y no es en contra de nadie, acá no hay intención de hacer ningún tipo de medida de fuerza”, repiten los organizadores, pero piden reserva de su nombre por temor a represalias.

Y aclaran que este llamado al bocinazo no está animado por los reclamos que sus pares llevan adelante en otros lugares del país, como la provincia de Buenos Aires y Chubut. “El malestar en la Policía de Santa Cruz no es nuevo, tenemos nuestras propias demandas que vienen desde hace un largo tiempo”, sostienen. (Agencia OPI Santa Cruz)