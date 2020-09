Carta de un hijo que padeció la decidia y la desesperanza de un Estado ausente

(OPI TdF) El motivo de este escrito es para contar lo que vivimos en estas dos semanas en el cual no pude lograr nada en cuanto a conseguir una cama de internación en nuestra ciudad. Hice lo imposible desde una publicación vía Facebook, hasta salir en la radio, hablar con políticos, mandar un email al COE para intentar una derivación a Ushuaia en la cual nunca tuve respuesta y por último la decepción que tengo con la obra social al no autorizar la internación domiciliaria, ni tampoco algunas otras cuestiones a través de estos 6 meses a partir del diagnóstico de la enfermedad de mi madre, comenzó diciendo en Facebook Rolando Alejandro, relatando los padecimiento por los cuales transitó con su madre. (Las mayúsculas pertenecen al escrito original del texto).

Ella era mi mamá Nancy Graciela Vargas y falleció el día 11-09-2020 en la clínica CEMEP de la ciudad con una enfermedad de base (COLANGIOCARCINOMA) y un positivo de covid-19 que ayer me lo informaron por la mañana y su estado era irreversible.

En cuanto a la internación domiciliaria, la obra social “PAMI” me negó el módulo integral de alta complejidad por dos cuestiones en concreto:

-No Justifica según planilla ni historia clínica. (PAMI ME DA CONSTANCIA EN LA UGL RIO GRANDE -POR ESCRITO).

El único requisito que no cumplía era ser mayor de 75 años, de la circular 10/2018. (TENÍA 61 AÑOS).

Por otro lado, esta cuestión me la autorizaron el día MARTES 08/09/2020, ya que tuve que ir al PAMI y amenazar al médico con que la situación de mi mamá era deplorable y no entendía el rechazo de este tipo de internación domiciliaria.

A lo cual al rato de salir del PAMI ,se comunicó a mi celular personal una Jefa jerárquica de sigla “V.S” del pami justificando la no atención y mi enojo era muy grande, por lo que se comprometió en llamarme más tarde con alguna solución.

(Esta señora “V.S”, me había llamado con anterioridad el día viernes 04/09/2020 para interiorizarse de la situación y nunca más llamó, luego me clavo el visto en el whatsapp el día domingo 06/09.

Me llamó recién cuando concurrí al Pami con mi enojo el día Lunes 07/09, se comunicó por la tarde y según ella me autorizaba a modo de excepción la internación domiciliaria de alta complejidad, es decir que me estaba haciendo un favor.

A la tarde, yo era el teléfono descompuesto “YA NO EXISTÍA SUBSIDIO TAMPOCO”, que afirmaban que mi mamá percibía del PAMI.

La internación nunca se llevó a cabo, ya que mi mama la llevamos al CEMEP en grave estado y mintiendo que no era paciente del hospital.(09/09 13:36).

Porque digo esto, en la ciudad no existen camas al día de hoy libres ni en el sanatorio fueguino, ni en el CEMEP y no hablemos del hospital en donde la situación es compleja en cuanto al covid-19 y el sistema de salud está “CANSADO”, porque ahora se le pone sinónimos por parte de algunos ciertos funcionarios de salud, negando lo que realmente sucede.

En cuanto a los políticos que me comunique ni los voy nombrar, ya que me di cuenta que muchos están con el gobierno de turno “EL FAMOSO”, te averiguo y te llamo como la señora del PAMI.

Y esta obra social en nuestra ciudad no funciona como debería ser, me entregaron la silla de rueda con la frase “ESTA NUEVITA, UN POCO SUCIA EN TU CASA LIMPIALA CON UN TRAPO CON LAVANDINA”, pero claro volvamos a V.S. y nuestras interminables llamadas por vía celular donde tiraba frases como “NOSOTROS TENEMOS PROTOCOLO EN EL PAMI DE LA CIUDAD” “ES TU PERCEPCIÓN QUE TRABAJAMOS MAL” “TODO DEPENDE DE CASA CENTRAL” “ESTAMOS TRABAJANDO PARA QUE FUNCIONE BIEN EL PAMI” ” LA GENTE DE RÍO GRANDE NO ENTIENDE LA DIMENSIÓN DE ESTA PANDEMIA” “NOSOTROS TRABAJAMOS ADMINISTRATIVAMENTE BIEN”.

Le dejo esta tarea, estudiar para mejorar, no publicar todos los días en su Facebook personal, propaganda políticas nacionales de partidos políticos y como le dije en la última comunicación que tuvimos el día viernes, esta situación le tiene que servir de aprendizaje para llevar a un nivel más alto el servicio del pami. Cualquier duda me manda mensaje a mi celular y le recomiendo libros, de lo contrario voy a pensar que es más fácil militar para un partido político y conseguir un laburo…el pami es una obra social, no una unidad básica, es una institución donde se debería concursar para obtener un puesto laboral.

Por último ayer 11/09, me encuentro que en el parte de salud afirma que falleció una mujer de 61 años en el hospital de río grande, me parece o este gobierno hasta en los partes diarios miente, mi hermana Grace Vargas estuvo en el CEMEP hasta la muerte de mi mamá aislada con ella.

TE AMO MAMÁ, PERDÓN POR NO PODER HACER NADA, SOLO QUISE DARTE UN POCO DE DIGNIDAD A PESAR DE TU ENFERMEDAD.

GRACIAS POR CRIARME CON EL VALOR DE PALABRA, QUE AL PARECER PARA ESTE MUNDO EN EL CUAL TRATE DE HACER LO IMPOSIBLE Y ME SENTÍ TAN DIMINUTO, NO LO PRACTICAN A ESTE VALOR TAN IMPORTANTEROLANDO ALEJANDRO. (Agencia OPI Tierra del Fuego)