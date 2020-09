Cristóbal López incomodó, apuró y dejó sin palabras a un periodista de Comodoro Rivadavia

Cristóbal López acudió a los estudios de Radiovisión (99.5) en Comodoro Rivadavia (Chubut) donde fue entrevistado por el periodista Ricky Astete. Cuando todo parecía encaminarse a un ida y vuelta sobre los pormenores de las causas que tiene el zar del juego y esperábamos una jugosa serie de preguntas y respuestas, de hecho Astete lo presenta a Cristóbal como “el hombre que por primera vez rompe el silencio en los estudios de Radiovisión y viene a decir lo suyo”.

Sin embargo, de entrada, López aclaró ante el micrófono “Yo no vengo a romper ningún silencio ni a que escuches lo que vos pretendés, yo vengo como vine ayer a preguntarte por qué dijiste que había estafado a tu padre” y continuó diciendo “eso es lo que quiero que me contestes, el resto comentá todo y no tengo problemas, pero decime por qué estafé yo a tu padre?”, tras lo cual el conductor dijo que eso lo contaría al aire y la respuesta de López no se hizo esperar “Ah! Entonces cómo es?, yo tengo que hablar al aire y vos no vas a hablar al aire?. Yo no estafé a tu padre, quien estafó fue tu padre a mi hermana y mi hermana te lo dijo ayer en la cara”.

Así empezó un diálogo de casi 14 minutos que OPI reproduce por representar una pieza de colección, dado que difícilmente Cristóbal López como Lázaro, concurran a un medio a ofrecer su palabra, si no es aliado de ellos o adhieren al discurso que sostienen.

En este caso, no es casual que Cristóbal López haya tomado la decisión de ir personalmente a la radio desde donde dijo (según él se lo ha criticado siempre), porque en realidad su objetivo no era hablar él, sino contrastar al periodista con su audiencia y exigirle que públicamente diga cómo y cuándo el hombre fuerte de Rada Tilly había estafado al padre de Astete.

El silencio y los cabildeos del conductor, hicieron fuerte la posición de López quien, al no recibir una respuesta firme, concreta y con argumentos, no dejó de atacar la débil posición del conductor que se muestra sobrepasado, tanto en la sorpresa como en la falta de argumentos para rebatir el desafío que planteó López.

Indudablemente es casi seguro que nada de esto hubiera ocurrido si los amigos de Cristóbal no hubiesen vuelto al gobierno. Sin embargo, Astete no reaccionó como es de esperar: con argumentos. Los más de 20 meses de cárcel que pasó De Sousa y López, tuvieron su origen en una estafa con el ITC (Impuestos a la Transferencia de Combustibles) que por más de 8 mil millones de pesos, el amigo de Cristina Fernández dejó de depositar y “reinvirtió” comprando empresas. Era uno de los argumentos más sólidos para rebatir los dichos cargados de soberbia del dueño de Casino Club y ni hablar de las licitaciones con las máquinas de las salas y los contratos otorgados por CFK a la empresa CPC SA, que luego de los embargos y causas abiertas de López le fue intervenida. Allí, en la excusa de la intervención, López hizo hincapié para “explicar” que él no tenía nada que ver con CPC, pero su interlocutor evitó remarcar qué hizo con los casi 400 millones que la entonces presidente le dio en el 1014 y jamás hizo un metro de ruta. Finalmente Astete aprobó contar lo de la estafa del padre, en el canal C5N, pero obvió hacerlo al aire en su medio y ante la opinión pública teniendo al propio Cristóbal López adelante.

Es importante escuchar el audio en forma completa, para darse cuenta que el periodista no es tan libre para hablar en presencia de López y que éste se ufana de la parte razonable que le asiste en la historia entre ambos y hace pie en eso para ponerlo incómodo a Astete, quien nunca pudo acorralar al empresario y por el contrario, la idea al final del audio, es que perdió uno a cero con el ex preso por corrupción, quien además se tomó ella atrevimiento de insultarlo al aire cuando hablando de “lo lindo que haba quedado la radio”, dijo com evidente sorna y total mala intención: “se ve que la extorsión sirve para algo“. (Agencia OPI Santa Cruz)