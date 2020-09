Puratich viene a Comodoro a coordinar nuevas medidas

(OPI Chubut) – El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, manifestó su preocupación por los números registrados en Comodoro-Rada Tilly el último fin de semana (90 el viernes; 74 el sábado y 42 el domingo), y por un posible colapso del sistema de salud.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera reconoció el complejo panorama del sistema del salud que atraviesa –además- una aguda crisis económica. Para el funcionario, la atención estaría garantizada mientras que el recurso humano (tanto a médicos como a enfermeros y a otros profesionales relacionados con la atención en terapia intensiva),

esté en condiciones de atender. Por eso hay que reducir la cantidad de camas ocupadas y eso se logra sin que haya casos, lo cual solo ocurre si hay prevención”, dijo el ministro.

“Son 20 médicos terapistas y los 20 son los mismos en el ámbito público y privado… Hoy la pandemia ha llegado realmente y por eso somos tan insistentes en lo que hay que hacer. Si no se toman medidas, el recurso es finito y con un agotamiento importante., agregó. El ministro admitió que “evidentemente hemos fracasado en el mensaje. No ha sido aceptado por la sociedad porque no hemos tenido el nivel de acatamiento deseado. No pedíamos más que usen cubreboca, respetar distanciamiento y que se lavaran las manos”.

Evaluando medidas

La presencia del funcionario en la región sur será para coordinar las inevitables restricciones, aunque la prioridad será afectar al menor número posible de personas, tanto en lo psicológico como en lo económico. El regreso a la circulación por terminación de DNI, tanto en Comodoro como en Rada Tilly, es una de las alternativas.

En este contexto, Puratich señaló “vamos a tener que volver a medidas que no queríamos porque sabemos del cansancio de la gente, pero hay que poner en la balanza los cansancios y el del personal de salud hoy es más importante que cualquier otro”.

Retorno con prevención

Tras recibir el “alta”, el intendente portuario Gustavo Sastre encabezó una reunión de trabajo con las autoridades sanitarias de Puerto Madryn para evaluar el estado de la pandemia y las medidas que se aplicaran. Ante ello, Sastre anunció que se iniciar gestiones con laboratorios locales para obtener la mayor cantidad de resultados posibles en cuanto a hisopados. A cerca de las fiestas clandestinas, Sastre fue categórico al pedir que “caiga todo el peso de la ley como corresponde” porque “en los casos como el sucedido el último fin de semana, que es reincidente, he pedido que se llegue a la clausura definitiva del lugar. No tenemos que perdonar este tipo de actitudes ni el comportamiento de todos aquellos irresponsables”. Con respecto a la salida por DNI, Sastre la calificó como una muy buena medida “pero deberíamos adecuarnos a tener que otorgar miles de permisos a trabajadores que tienen que salir”. En relación a las salidas recreativas, reconoció que sus restricciones obedecen al hecho “mal comportamiento de los habitantes. No es ir en si en contra de la medida sino al comportamiento de grupos minúsculos que ponen en vilo a la responsabilidad de todos los vecinos que quieren hacer las cosas bien”. (Agencia OPI Chubut)